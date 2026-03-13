　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

藍議員身家近億！曝白手起家經歷：沒包養、不上酒店、沒賺紅錢

▲▼詹江村打滾諷羅智強「只要肯德基」 　今晚改PO敬禮照：感謝成全。（圖／翻攝自臉書／詹江村）

▲詹江村。（資料照／翻攝自Facebook／詹江村）

記者曾筠淇／綜合報導 

監察院今（12日）公布最新一期廉政公報，其中，桃園市議員詹江村存款7007萬，還有包含多肉市集、水族館、幼兒園在內多項事業投資，身家近億。對此，詹江村就發文表示，他在1996年白手起家，但他沒有炒作過房地產、沒有利用職務賺錢、沒有賺紅錢，「網路對我的指控，對我的人身攻擊，都只是因為政黨不一樣的霸凌」。

詹江村存款超過7000萬！網友留言質疑

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據財產申報，議員詹江村名下無任何不動產，存款7007萬6258元、沒有股票投資，但詹江村相當斜槓，申報事業投資1662萬元，其中包含多肉市集有限公司、彩虹魚寵物水族百貨館、瑞恩帝兒幼稚園。

詹江村就在臉書貼出多張截圖，可見「有沒有財產不明來源啊」、「國民黨很多人的金流都應該查一查」、「他可能收中共錢吧」等的留言。

詹江村曝白手起家經歷：不包養、不去酒店

對此，詹江村表示，現在是他人生最落魄的階段。他透露自己1996年白手起家，拿到行政院傑出企業家獎，他的企業營運模式，還曾是國家生產力中心教學教材。

詹江村接著說，「我是全國第一屆證券營業員考試合格，曾經擔任產經新聞報講師，擔任過多家投顧公司講師。我從國小一年級開始當童工，台灣所有的加工業我都做過，我會縫毛衣上面的牡丹花，我會做聖誕燈，我會縫雨傘」。

詹江村透露，他曾經生意失敗，賠了2、3億元，但他沒有炒作過房地產、沒有買過房子、沒有利用職務賺錢、做生意沒有逃漏稅，他從政以來，也沒有辦過募款餐會，選舉沒有成立競選總部、沒有宣傳車、沒有文宣紀念品。

詹江村強調，他的生活簡單，「內衣、內褲、襪子都一定穿到破掉，不賭博，不應酬，沒有不良習慣，沒有包養女人，沒有上酒店，我的爸爸是計程車司機，小時候家境極端貧窮，所以我不會奢華。」最後他也說，他從來沒有去中國賺紅錢，一次都沒有，網路上對他的指控、人身攻擊，「都只是因為政黨不一樣的霸凌」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
532 1 8366 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
柳賢振主投多明尼加　球迷嘲諷：希望我奶奶不要被全壘打球打到
金秀賢1年前哭著捍衛清白！最新近況曝
快訊／中選會人事表決出爐　藍白推3人+游盈隆過關、柯媽乾女兒
林維恩WBC一戰成名！　火球轉速全世界左投第2
王品營收創新高　董座宣布「豪發1500萬紅包」
川普挨轟「背叛支持者」！Podcast大咖挺不下去：攻打伊朗

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

好市多「梳妝台之亂」從別人推車搶回來行嗎？ 律師揭這行徑恐觸法

Cheap分析「卓榮泰自費包機」動機...劇本作廢了？網：懂反串

龜速害後車「未保持車距」遭取締　交通部：前車也罰最重1.2萬

好市多799元梳妝台「紅什麼？」　一票家長讚爆：質感好又便宜

藍議員身家近億！曝白手起家經歷：沒包養、不上酒店、沒賺紅錢

別被折扣洗腦！5招買對不買廢小技巧　守住荷包與地球

花蓮和仁站調車「擦撞貨物列車」釀出軌　台鐵將調查懲處

大稻埕戲苑年度特展開幕！引領觀眾「穿越時空」再現1950年代布袋戲盛世

政大博士論文被抓包「AI虛構文獻」　國發所：下架並啟動調查

「普發1萬是窮台」拒領！粉專打臉沈伯洋：剩不到3％青鳥有骨氣

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

關稅海嘯又又又來了？　川普發動301調查　16國挫咧等　台灣順差數據斷檔領先　成頭號箭靶？

川普：美軍擊毀58艘伊朗艦艇！　會繼續作戰直到任務完成

金正恩女兒「開槍射擊」畫面曝光！　父女身穿同款皮衣外套

房市變天！七都房價反轉跌4.75%　買氣創10年新低

彰化食人菌群聚感染！1家8口「喉嚨像刀割」　醫提醒：致死率5成

好市多「梳妝台之亂」從別人推車搶回來行嗎？ 律師揭這行徑恐觸法

Cheap分析「卓榮泰自費包機」動機...劇本作廢了？網：懂反串

龜速害後車「未保持車距」遭取締　交通部：前車也罰最重1.2萬

好市多799元梳妝台「紅什麼？」　一票家長讚爆：質感好又便宜

藍議員身家近億！曝白手起家經歷：沒包養、不上酒店、沒賺紅錢

別被折扣洗腦！5招買對不買廢小技巧　守住荷包與地球

花蓮和仁站調車「擦撞貨物列車」釀出軌　台鐵將調查懲處

大稻埕戲苑年度特展開幕！引領觀眾「穿越時空」再現1950年代布袋戲盛世

政大博士論文被抓包「AI虛構文獻」　國發所：下架並啟動調查

「普發1萬是窮台」拒領！粉專打臉沈伯洋：剩不到3％青鳥有骨氣

前役轟NBA史上次高83分　阿德巴約今日僅拿21分仍助熱火7連勝

女偶像首公開生產影片！陣痛跪床羊水破…遇「寶寶卡骨盆」險剖腹

社交不累指南：成年人最舒服的「零糖相處」　適合不喜歡情緒內耗的你

蕭敬嚴遭徐巧芯、葉元之點名不挺　傅崐萁喊話：家和萬事興

富邦悍將7檔主題日曝光！林哲瑄引退主題日、新莊外野熱區亮相

全國第1！金門消防「韌性臺灣」管考勇奪冠　內政部長親頒獎狀

台積電收跌20元至1865　台股下挫181點

好市多「梳妝台之亂」從別人推車搶回來行嗎？ 律師揭這行徑恐觸法

台化國賠案翻轉！高院撤銷「免賠」發回更審　彰化縣府：研議應對

化療瘦成紙片人「營養照護包」助癌男搶回20公斤體重　

賴雅妍單身久到自我懷疑　迷上SEVENTEEN怦然心動

生活熱門新聞

好市多女搶貨「全都我的」遭肉搜炎上

掃光「好市多化妝台」不給別人拿　她急關IG

E級名媛出軌「劉雨柔前夫」被抓包　傳下跪掌嘴求饒

LINE「免費新字體」美爆了！設定方法曝光

住一晚破萬「玩到11點才回飯店」　台人曝1句真心話

「天然瘦瘦針」曝光！營養師點名5食物

出國注意！代購6類保健品恐觸法　最重罰200萬

AV女優被酸　貼三上悠亞啦啦隊照反擊

快訊／14縣市低溫特報！急凍跌破10度

國道抓時速94「未保持車距」　網轟：先抓烏龜車

今晨7.1度！半個台灣急凍　最冷時刻出爐

即／高雄3/22大停水12hrs　範圍曝光

冷氣團強襲明晨探10度！下周全台轉暖熱飆31度

E級名媛劈腿被抓包　父爆索討3000萬分手封口費

更多熱門

相關新聞

沒在怕！遭黨內圍剿仍上節目開轟　蕭敬嚴：藍支持者不喜歡互打

沒在怕！遭黨內圍剿仍上節目開轟　蕭敬嚴：藍支持者不喜歡互打

投入國民黨新北第11選區（汐止、金山、萬里）議員初選的蕭敬嚴，近日遭挖出過往經常在綠營政論節目攻擊藍白、大酸同志，曾被蕭敬嚴攻擊的立委徐巧芯、葉元之也喊話「我唯一不支持」。對此，蕭敬嚴12日仍上綠營政論節目回擊，用這種方式網路霸凌，大家一看就心知肚明，自己確實因為政論節目發言內容被黨紀處分過了，這些都是過去事，真的覺得黨內選舉不需要這麼髒，國民黨的支持者是不喜歡看到黨內互打的行為的，請其他競爭者自重。

睡好熟！協商軍購案「藍委入夢鄉」畫面曝　本人坦言有點累

睡好熟！協商軍購案「藍委入夢鄉」畫面曝　本人坦言有點累

卓榮泰牛皮紙袋裡的虛晃一招　勿再繼續欺騙國人

卓榮泰牛皮紙袋裡的虛晃一招　勿再繼續欺騙國人

中選會人事案表決！綠對游盈隆有異見　民進黨團大會砲聲隆隆

中選會人事案表決！綠對游盈隆有異見　民進黨團大會砲聲隆隆

指周萬來早收到索取藍委赴中經費來源公文卻未回　陳培瑜嗆：怕什麼？

指周萬來早收到索取藍委赴中經費來源公文卻未回　陳培瑜嗆：怕什麼？

關鍵字：

詹江村國民黨議員

讀者迴響

熱門新聞

紙袋真有單據！卓榮泰今秀赴日看球單據

好市多女搶貨「全都我的」遭肉搜炎上

掃光「好市多化妝台」不給別人拿　她急關IG

E級名媛出軌「劉雨柔前夫」被抓包　傳下跪掌嘴求饒

LINE「免費新字體」美爆了！設定方法曝光

錦榮認愛「智商140才女」！以結婚前提交往

Google地圖導入Gemini　對話就能找地點

MissAV被封鎖一天又復活：感謝新北市

799玩具化妝台被爆搶　好市多：將盡快補貨

只是離家200m「1歲多嬰從此癱瘓」！醫嘆：直接壓垮脊髓

美國最貴航母「福特號」起火　2兵受傷

即／美軍KC-135加油機「伊拉克墜毀」

《中華一番》小當家真的參戰地府大賽！

住一晚破萬「玩到11點才回飯店」　台人曝1句真心話

「天然瘦瘦針」曝光！營養師點名5食物

更多

最夯影音

更多
林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」
冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面