藍議員身家近億！曝白手起家經歷：沒包養、不上酒店、沒賺紅錢

監察院今（12日）公布最新一期廉政公報，其中，桃園市議員詹江村存款7007萬，還有包含多肉市集、水族館、幼兒園在內多項事業投資，身家近億。對此，詹江村就發文表示，他在1996年白手起家，但他沒有炒作過房地產、沒有利用職務賺錢、沒有賺紅錢，「網路對我的指控，對我的人身攻擊，都只是因為政黨不一樣的霸凌」。

詹江村存款超過7000萬！網友留言質疑

根據財產申報，議員詹江村名下無任何不動產，存款7007萬6258元、沒有股票投資，但詹江村相當斜槓，申報事業投資1662萬元，其中包含多肉市集有限公司、彩虹魚寵物水族百貨館、瑞恩帝兒幼稚園。

詹江村就在臉書貼出多張截圖，可見「有沒有財產不明來源啊」、「國民黨很多人的金流都應該查一查」、「他可能收中共錢吧」等的留言。

詹江村曝白手起家經歷：不包養、不去酒店

對此，詹江村表示，現在是他人生最落魄的階段。他透露自己1996年白手起家，拿到行政院傑出企業家獎，他的企業營運模式，還曾是國家生產力中心教學教材。

詹江村接著說，「我是全國第一屆證券營業員考試合格，曾經擔任產經新聞報講師，擔任過多家投顧公司講師。我從國小一年級開始當童工，台灣所有的加工業我都做過，我會縫毛衣上面的牡丹花，我會做聖誕燈，我會縫雨傘」。

詹江村透露，他曾經生意失敗，賠了2、3億元，但他沒有炒作過房地產、沒有買過房子、沒有利用職務賺錢、做生意沒有逃漏稅，他從政以來，也沒有辦過募款餐會，選舉沒有成立競選總部、沒有宣傳車、沒有文宣紀念品。

詹江村強調，他的生活簡單，「內衣、內褲、襪子都一定穿到破掉，不賭博，不應酬，沒有不良習慣，沒有包養女人，沒有上酒店，我的爸爸是計程車司機，小時候家境極端貧窮，所以我不會奢華。」最後他也說，他從來沒有去中國賺紅錢，一次都沒有，網路上對他的指控、人身攻擊，「都只是因為政黨不一樣的霸凌」。