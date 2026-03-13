　
地方 地方焦點

撕下問題少年標籤　金門「漂丿少年家」助叛逆青春靠岸

▲▼漂丿少年家讓青年學習技能與培養責任感。（圖／漂丿少年家提供）

▲漂丿少年家讓青年學習技能與培養責任感，到社區做志工洗車。（圖／漂丿少年家提供）

記者鄭逢時／金門報導

金門在地青年楊皓傑因自身成長經歷，決定返鄉成立青少年陪伴據點，透過長期關懷與多元活動，陪伴青少年走過迷惘與叛逆的青春階段。該據點成立一年多來，已接觸並陪伴約70名青少年，希望為在地少年打造一個能夠安心停留、被理解與重新找到方向的空間。

這個青少年據點「漂丿少年家」是由社團法人臺灣漂泊少年靠岸協會所設立，主要服務12至18歲的青少年。協會理事長楊皓傑表示，他自己從小在金門長大，求學期間曾因家庭經濟壓力與成長困境，一度偏離正軌，但在社工與老師長期陪伴與鼓勵下，最終重新找到人生方向，也因此立志投身社會工作，希望把過去所受到的幫助回饋給更多孩子。

畢業於輔仁大學社工系研究所的楊皓傑說，過去在外地求學時，看見台灣本島有許多社福單位與資源，但金門針對青少年的服務相對較少，因此決定回到家鄉成立據點，希望為在地青少年提供不同於傳統輔導體系的陪伴方式。據點平日下午14時至晚間21時開放，讓青少年可以到這裡聊天、玩桌遊、上課或單純放鬆，透過社工與志工陪伴，建立信任關係。

協會也規劃多元活動與技能課程，包括汽機車相關技職課程、咖啡、拳擊、攝影及調酒等，讓青少年在探索興趣的同時，也能逐步思考未來方向。此外，協會每月也舉辦共餐活動，讓少年們彼此交流近況，同時分享據點近期的成果與改變。

除了陪伴青少年，協會也安排公益服務，帶領少年們為社區獨居長者準備餐點並上門陪伴用餐，希望透過服務行動讓青少年理解關懷他人的意義，也翻轉社會對這些需要被關懷的青少年負面刻板印象。為了讓孩子們學習技能與責任感，協會今年也啟動洗車場計畫，提供青少年實際參與工作機會，一方面培養一技之長，也讓他們透過勞動建立自信。

▲▼漂丿少年家讓青年學習技能與培養責任感。（圖／漂丿少年家提供）

楊皓傑表示，協會成立初期主要依靠個人積蓄與志工投入，夥伴一度沒有領薪水持續運作，去年開始則透過教育部與企業計畫補助，逐步穩定發展。目前協會也開放民眾捐款，希望能持續擴展服務，讓更多青少年獲得支持。

楊皓傑強調，青少年在成長過程中最需要的往往不是指責，而是有人願意相信他們、陪伴他們。未來希望在金門建立更多友善青少年的環境，讓這些孩子在迷惘時能找到方向，也有機會成為下一個陪伴他人的力量。

「無論是拜拜後的供品或是企業剩餘的物資、捐款，都是最實質的溫飽與鼓勵。」楊皓傑誠摯邀請善心人士透過捐款或捐物，共同守護金門少年的成長路。


​● 支持「漂丿少年家」線上捐款連結：
https://neti.cc/ZANQwYd

更多新聞
哈里發塔旁爆炸巨響！杜拜國際金融區遭擊中　狂冒濃煙畫面曝
雙北預售屋2區最慘　交易量暴跌8成變重災區
快訊／保二警涉案重大遭聲押
特斯拉駕駛乘客都睡死　直擊影片曝光

桃園草漯重劃區毗鄰道路動工　張善政：逐步完善觀音交通網

雲林交通事故死亡人數下降　縣府：行人安全將全面盤點改善

撕下問題少年標籤　金門「漂丿少年家」助叛逆青春靠岸

全大運5月中央大學開賽　主題曲、吉祥物首亮相

竹市女童軍222懷念日大會登場　高虹安勉女孩自信發光

真實產線搬進大學　矽品與亞洲大學培育AI封測人才

占地1.5公頃！高雄首座半室內親子樂園拚6月完工　園內設施曝光

日本東京食品展傳捷報　台南館接單破5億買主洽詢熱絡

蘭花景觀競賽「最佳人氣獎」最後衝刺　南市府邀全民線上應援抽好禮

台東縣府召開農林漁牧業普查幹部研討會　全面啟動普查作業

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

壓力一大就覺得思緒卡卡？專家：「微藻油」成安心補充關鍵

關稅海嘯又又又來了？　川普發動301調查　16國挫咧等　台灣順差數據斷檔領先　成頭號箭靶？

川普：美軍擊毀58艘伊朗艦艇！　會繼續作戰直到任務完成

金正恩女兒「開槍射擊」畫面曝光！　父女身穿同款皮衣外套

房市變天！七都房價反轉跌4.75%　買氣創10年新低

桃園草漯重劃區毗鄰道路動工　張善政：逐步完善觀音交通網

雲林交通事故死亡人數下降　縣府：行人安全將全面盤點改善

撕下問題少年標籤　金門「漂丿少年家」助叛逆青春靠岸

全大運5月中央大學開賽　主題曲、吉祥物首亮相

竹市女童軍222懷念日大會登場　高虹安勉女孩自信發光

真實產線搬進大學　矽品與亞洲大學培育AI封測人才

占地1.5公頃！高雄首座半室內親子樂園拚6月完工　園內設施曝光

日本東京食品展傳捷報　台南館接單破5億買主洽詢熱絡

蘭花景觀競賽「最佳人氣獎」最後衝刺　南市府邀全民線上應援抽好禮

台東縣府召開農林漁牧業普查幹部研討會　全面啟動普查作業

台東女租客租屋處縱火害2死！國民法官判14年7月

嚴立婷曬童年舊照「腳從小到大都細」　霸氣喊：就是遺傳我爸爸

台鐵邊坡火災「只距離30公尺」　台中港=清水單線行車

〈Like Jennie〉來了！孫淑媚中空露纖腰辣舞　這角度超像Jennie

陸演藝圈祭新規！演員番位全按「真名筆劃」　成毅、虞書欣恐吃虧

YTR實測MacBook Neo　直呼「這個價位基本上無敵」

史詩怒火進入第14天　川普告訴G7領袖「伊朗即將投降」

民進黨轟為「鄭習會」拖國防審查　藍：只會編造劇情轉移執政困境

大谷翔平OPS驚人2.025！MVP賠率升至頭號熱門　與賈吉並列第一

網影射羅廷瑋「身體不當接觸他人」翻車　 法院判貶損名譽應賠5萬

【不請自來？】機車半夜撞告別式會場　2人滾進靈堂...網酸：急著去上香

歐都納熄燈大拍賣！飯店用品50元起

北區國稅局詳解　醫藥費扣除與保險給付規定

雙桶屍徐德益主張復歸報告「無證據力」

台南藝術博覽會開幕在即黃偉哲出席新藝獎頒獎典禮

不知父親已過世仍徒步尋父　警護送63歲男返家

冒名失聯飛官發不實訊息　當事人找到了

家樂福超市台南文賢店開幕400坪複合賣場搶攻北區生活圈

植樹節種下永續新希望　新北攜產官學打造校園生態灌叢

路霸佔路可罰2400元　

文化部補助1200萬推「藝出台貳十」訪視台南淺山看見山區翻轉契機

台南佳里透天厝煮食不慎冒煙消防11車出動幸未釀災

植樹節送苗引排隊人潮　台中議員服務處逾400人領樹苗

百貨感謝祭迎春開跑　插畫家米工聯名活動掀收藏熱

人妻控小三與夫外遇產子南院判侵害配偶權賠40萬

金門縣府清明租船航駛台中往金

金門縣府清明租船航駛台中往金

金門縣政府為減輕旅台鄉親清明節返鄉負擔並紓解台金空運壓力，將於清明期間租賃客船航駛台中至金門往返專船，預計4月2日晚間自台中港啟航、4月6日上午由金門料羅港返航，單程航行約8至9小時，並自3月16日起開放民眾登記訂位。

烈嶼警調監視器助尋回遺失手提包

烈嶼警調監視器助尋回遺失手提包

左轉未禮讓直行車女騎士骨裂送醫

左轉未禮讓直行車女騎士骨裂送醫

金門消防「韌性臺灣」管考勇奪冠

金門消防「韌性臺灣」管考勇奪冠

清明連假機位調查縣府爭取加班機

清明連假機位調查縣府爭取加班機

金門新聞金門青少年

紙袋真有單據！卓榮泰今秀赴日看球單據

掃光「好市多化妝台」不給別人拿　她急關IG

好市多女搶貨「全都我的」遭肉搜炎上

錦榮認愛「智商140才女」！以結婚前提交往

LINE「免費新字體」美爆了！設定方法曝光

Google地圖導入Gemini　對話就能找地點

卓榮泰包機208萬很便宜？　20年機師曝正常包機來回是「這價格」

大谷翔平「凡事護妻優先」！日媒死守2規定

MissAV被封鎖一天又復活：感謝新北市

只是離家200m「1歲多嬰從此癱瘓」！醫嘆：直接壓垮脊髓

799玩具化妝台被爆搶　好市多：將盡快補貨

3寶媽慘死　幼子招魂路祭：跟我們回家

金秀賢1年前哭著捍衛清白！最新近況曝　律師出面：不願賠韓幣28億

《中華一番》小當家真的參戰地府大賽！

美國最貴航母「福特號」起火　2兵受傷

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」
冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

