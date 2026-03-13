撕下問題少年標籤　金門「漂丿少年家」助叛逆青春靠岸

▲漂丿少年家讓青年學習技能與培養責任感，到社區做志工洗車。（圖／漂丿少年家提供）

記者鄭逢時／金門報導

金門在地青年楊皓傑因自身成長經歷，決定返鄉成立青少年陪伴據點，透過長期關懷與多元活動，陪伴青少年走過迷惘與叛逆的青春階段。該據點成立一年多來，已接觸並陪伴約70名青少年，希望為在地少年打造一個能夠安心停留、被理解與重新找到方向的空間。

這個青少年據點「漂丿少年家」是由社團法人臺灣漂泊少年靠岸協會所設立，主要服務12至18歲的青少年。協會理事長楊皓傑表示，他自己從小在金門長大，求學期間曾因家庭經濟壓力與成長困境，一度偏離正軌，但在社工與老師長期陪伴與鼓勵下，最終重新找到人生方向，也因此立志投身社會工作，希望把過去所受到的幫助回饋給更多孩子。

畢業於輔仁大學社工系研究所的楊皓傑說，過去在外地求學時，看見台灣本島有許多社福單位與資源，但金門針對青少年的服務相對較少，因此決定回到家鄉成立據點，希望為在地青少年提供不同於傳統輔導體系的陪伴方式。據點平日下午14時至晚間21時開放，讓青少年可以到這裡聊天、玩桌遊、上課或單純放鬆，透過社工與志工陪伴，建立信任關係。

協會也規劃多元活動與技能課程，包括汽機車相關技職課程、咖啡、拳擊、攝影及調酒等，讓青少年在探索興趣的同時，也能逐步思考未來方向。此外，協會每月也舉辦共餐活動，讓少年們彼此交流近況，同時分享據點近期的成果與改變。

除了陪伴青少年，協會也安排公益服務，帶領少年們為社區獨居長者準備餐點並上門陪伴用餐，希望透過服務行動讓青少年理解關懷他人的意義，也翻轉社會對這些需要被關懷的青少年負面刻板印象。為了讓孩子們學習技能與責任感，協會今年也啟動洗車場計畫，提供青少年實際參與工作機會，一方面培養一技之長，也讓他們透過勞動建立自信。

楊皓傑表示，協會成立初期主要依靠個人積蓄與志工投入，夥伴一度沒有領薪水持續運作，去年開始則透過教育部與企業計畫補助，逐步穩定發展。目前協會也開放民眾捐款，希望能持續擴展服務，讓更多青少年獲得支持。

楊皓傑強調，青少年在成長過程中最需要的往往不是指責，而是有人願意相信他們、陪伴他們。未來希望在金門建立更多友善青少年的環境，讓這些孩子在迷惘時能找到方向，也有機會成為下一個陪伴他人的力量。

「無論是拜拜後的供品或是企業剩餘的物資、捐款，都是最實質的溫飽與鼓勵。」楊皓傑誠摯邀請善心人士透過捐款或捐物，共同守護金門少年的成長路。



​● 支持「漂丿少年家」線上捐款連結：

https://neti.cc/ZANQwYd

