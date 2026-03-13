　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

迄今最大規模！美國140億美元對台軍售　可能在川習會後批准

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

路透引述知情人士消息，美國一項包含先進攔截飛彈的重大對台軍售方案已準備就緒，正等待總統川普批准，並可能在他結束訪中行程後簽署。這項軍售案金額約140億美元，將是美國迄今規模最大的對台軍售案。

消息人士指出，這批軍售內容包括愛國者三型飛彈（ PAC-3）及「先進地對空飛彈系統」（NASAMS），「只要總統點頭，這些就可以正式宣布，一切就緒」。此外，另有60億美元的「不對稱」防衛能力項目也正等待核准，但該消息人士拒絕透露具體項目內容。

報導援引熟悉美國政府想法的人士稱，這項軍售協議在川普預定3月31日至4月2日赴北京與中國國家主席習近平會面之前刻意低調處理，但可能在川普返國後對外宣布。就在今年2月，習近平曾告訴川普，美方應慎重處理對台軍售問題。

川普積極爭取與中國達成有利貿易協議的舉動，令部分觀察人士擔憂可能削減對台軍事支持。然而等待審批的對台軍售案一事表明，川普政府計劃維持甚至加強對台支持。

川普去年底發布的《國家安全戰略》將遏阻台海衝突列為華府首要任務，理想上應維持軍事優勢。儘管川普2月曾透露正在與習近平談論對台軍售，引發外界揣測他是否會縮減長期以來依法提供台灣自衛武器的作法，但川普第二任期對台軍售的批准速度已超過前總統拜登四年任期的總額，其中包括去年12月批准的110億美元軍售案。

美國官員證實，軍售案正按照流程走，美國對台政策沒有改變。中國外交部則透過聲明表示，中方對美國對台軍售的立場一貫且明確，堅決反對。

熟悉此事的台灣消息人士透露，華府已多次保證對台支持。但即將舉行的美中峰會仍是不確定因素。另一名台灣消息人士稱，北京正試圖延遲對台軍售，並藉由降低對台軍事壓力來營造峰會前的良好氛圍，「我們對川普有信心」。

國防部則表示，相關軍購計畫已與美方完成初步協調，美國國防安全合作局（DSCA）也已提供品項與交付時程相關資訊。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
532 1 8366 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
柳賢振主投多明尼加　球迷嘲諷：希望我奶奶不要被全壘打球打到
金秀賢1年前哭著捍衛清白！最新近況曝
快訊／中選會人事表決出爐　藍白推3人+游盈隆過關、柯媽乾女兒
林維恩WBC一戰成名！　火球轉速全世界左投第2
王品營收創新高　董座宣布「豪發1500萬紅包」
川普挨轟「背叛支持者」！Podcast大咖挺不下去：攻打伊朗

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普挨轟「背叛支持者」！Podcast大咖挺不下去：攻打伊朗簡直瘋了

迄今最大規模！美國140億美元對台軍售　可能在川習會後批准

留言分享都違法！男遊杜拜「拍伊朗飛彈攻擊PO網」　最重關2年

Alexa突問4歲女童「你穿什麼」還想要看看　媽聽對話嚇瘋拔設備

美好市多挨告！要求「關稅漲價」退費給會員　質疑不當獲利

高市早苗「開會9小時」突站不起身！臉色蒼白扶牆走　嚇壞國會

伊朗第44波攻擊「大量飛彈」狂轟　鎖定美基地、第五艦隊

超恐怖親戚！三寶媽在千層麵中下毒　「意圖害孕婦流產」

8死1失蹤！波斯灣2周16艘商船遭襲　全球陷史上最大石油斷供

地下隧道排滿「飛彈、無人機」！伊朗威脅油價飆破200美元

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

關稅海嘯又又又來了？　川普發動301調查　16國挫咧等　台灣順差數據斷檔領先　成頭號箭靶？

川普：美軍擊毀58艘伊朗艦艇！　會繼續作戰直到任務完成

金正恩女兒「開槍射擊」畫面曝光！　父女身穿同款皮衣外套

房市變天！七都房價反轉跌4.75%　買氣創10年新低

彰化食人菌群聚感染！1家8口「喉嚨像刀割」　醫提醒：致死率5成

川普挨轟「背叛支持者」！Podcast大咖挺不下去：攻打伊朗簡直瘋了

迄今最大規模！美國140億美元對台軍售　可能在川習會後批准

留言分享都違法！男遊杜拜「拍伊朗飛彈攻擊PO網」　最重關2年

Alexa突問4歲女童「你穿什麼」還想要看看　媽聽對話嚇瘋拔設備

美好市多挨告！要求「關稅漲價」退費給會員　質疑不當獲利

高市早苗「開會9小時」突站不起身！臉色蒼白扶牆走　嚇壞國會

伊朗第44波攻擊「大量飛彈」狂轟　鎖定美基地、第五艦隊

超恐怖親戚！三寶媽在千層麵中下毒　「意圖害孕婦流產」

8死1失蹤！波斯灣2周16艘商船遭襲　全球陷史上最大石油斷供

地下隧道排滿「飛彈、無人機」！伊朗威脅油價飆破200美元

前役轟NBA史上次高83分　阿德巴約今日僅拿21分仍助熱火7連勝

女偶像首公開生產影片！陣痛跪床羊水破…遇「寶寶卡骨盆」險剖腹

社交不累指南：成年人最舒服的「零糖相處」　適合不喜歡情緒內耗的你

蕭敬嚴遭徐巧芯、葉元之點名不挺　傅崐萁喊話：家和萬事興

富邦悍將7檔主題日曝光！林哲瑄引退主題日、新莊外野熱區亮相

全國第1！金門消防「韌性臺灣」管考勇奪冠　內政部長親頒獎狀

台積電收跌20元至1865　台股下挫181點

好市多「梳妝台之亂」從別人推車搶回來行嗎？ 律師揭這行徑恐觸法

台化國賠案翻轉！高院撤銷「免賠」發回更審　彰化縣府：研議應對

化療瘦成紙片人「營養照護包」助癌男搶回20公斤體重　

賴雅妍單身久到自我懷疑　迷上SEVENTEEN怦然心動

國際熱門新聞

美國最貴航母「福特號」起火　2兵受傷

即／美軍KC-135加油機「伊拉克墜毀」

伊朗第44波攻擊射大量飛彈　鎖定美基地、第五艦隊

即／美宣布「暫授權」購買俄羅斯海上石油

日議員反對柯文哲入境　遭小草出征！發文回酸

公車投幣箱挖到寶　竟是2000多年古物

杜拜淪鬼城「有錢人逃光」！伊朗狂轟

19歲少年買春爽完「不想付錢」！14刀砍死流鶯

川普談油價飆漲：美國會賺很多錢

川普誤判　低估伊朗「封鎖荷莫茲海峽」決心

8死1失蹤！　波斯灣2周16艘商船遭襲

猛拉大象尾巴　她下秒被踩死

為何神隱？伊朗新領袖驚傳截肢昏迷

濟州航空空難又尋獲24塊遺骨　竟被棄置1年多

更多熱門

相關新聞

滿滿飛彈無人機　伊朗威脅油價破200美元

滿滿飛彈無人機　伊朗威脅油價破200美元

隨著中東衝突延燒，伊朗海軍在地下基地，藏有大量攻擊無人機與反艦飛彈的宣傳影片，再次獲得外媒關注。如今他們更威脅，若美國和以色列持續攻擊，將徹底封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），讓國際油價飆漲至每桶200美元。

川普政府2原因誤判伊朗　補救措施曝光

川普政府2原因誤判伊朗　補救措施曝光

為何神隱？伊朗新領袖驚傳截肢昏迷

為何神隱？伊朗新領袖驚傳截肢昏迷

川普誤判　低估伊朗「封鎖荷莫茲海峽」決心

川普誤判　低估伊朗「封鎖荷莫茲海峽」決心

首位遭北京制裁國務卿　盧比歐傳隨川普訪中

首位遭北京制裁國務卿　盧比歐傳隨川普訪中

關鍵字：

對台軍售川普美中台愛國者飛彈

讀者迴響

熱門新聞

紙袋真有單據！卓榮泰今秀赴日看球單據

好市多女搶貨「全都我的」遭肉搜炎上

掃光「好市多化妝台」不給別人拿　她急關IG

E級名媛出軌「劉雨柔前夫」被抓包　傳下跪掌嘴求饒

LINE「免費新字體」美爆了！設定方法曝光

錦榮認愛「智商140才女」！以結婚前提交往

Google地圖導入Gemini　對話就能找地點

MissAV被封鎖一天又復活：感謝新北市

799玩具化妝台被爆搶　好市多：將盡快補貨

只是離家200m「1歲多嬰從此癱瘓」！醫嘆：直接壓垮脊髓

美國最貴航母「福特號」起火　2兵受傷

即／美軍KC-135加油機「伊拉克墜毀」

《中華一番》小當家真的參戰地府大賽！

住一晚破萬「玩到11點才回飯店」　台人曝1句真心話

「天然瘦瘦針」曝光！營養師點名5食物

更多

最夯影音

更多
林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」
冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面