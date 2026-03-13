迄今最大規模！美國140億美元對台軍售　可能在川習會後批准

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

路透引述知情人士消息，美國一項包含先進攔截飛彈的重大對台軍售方案已準備就緒，正等待總統川普批准，並可能在他結束訪中行程後簽署。這項軍售案金額約140億美元，將是美國迄今規模最大的對台軍售案。

消息人士指出，這批軍售內容包括愛國者三型飛彈（ PAC-3）及「先進地對空飛彈系統」（NASAMS），「只要總統點頭，這些就可以正式宣布，一切就緒」。此外，另有60億美元的「不對稱」防衛能力項目也正等待核准，但該消息人士拒絕透露具體項目內容。

報導援引熟悉美國政府想法的人士稱，這項軍售協議在川普預定3月31日至4月2日赴北京與中國國家主席習近平會面之前刻意低調處理，但可能在川普返國後對外宣布。就在今年2月，習近平曾告訴川普，美方應慎重處理對台軍售問題。

川普積極爭取與中國達成有利貿易協議的舉動，令部分觀察人士擔憂可能削減對台軍事支持。然而等待審批的對台軍售案一事表明，川普政府計劃維持甚至加強對台支持。

川普去年底發布的《國家安全戰略》將遏阻台海衝突列為華府首要任務，理想上應維持軍事優勢。儘管川普2月曾透露正在與習近平談論對台軍售，引發外界揣測他是否會縮減長期以來依法提供台灣自衛武器的作法，但川普第二任期對台軍售的批准速度已超過前總統拜登四年任期的總額，其中包括去年12月批准的110億美元軍售案。

美國官員證實，軍售案正按照流程走，美國對台政策沒有改變。中國外交部則透過聲明表示，中方對美國對台軍售的立場一貫且明確，堅決反對。

熟悉此事的台灣消息人士透露，華府已多次保證對台支持。但即將舉行的美中峰會仍是不確定因素。另一名台灣消息人士稱，北京正試圖延遲對台軍售，並藉由降低對台軍事壓力來營造峰會前的良好氛圍，「我們對川普有信心」。

國防部則表示，相關軍購計畫已與美方完成初步協調，美國國防安全合作局（DSCA）也已提供品項與交付時程相關資訊。