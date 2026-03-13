　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

YTR實測MacBook Neo　直呼「這個價位基本上無敵」

▲▼YTR大耳朵TV實測MacBook Neo直呼表現驚人。（圖／YT@大耳朵TV）

▲大耳朵TV實測MacBook Neo直呼表現驚人。（圖／YT@大耳朵TV，下同）

YouTube 頻道「大耳朵 TV」近日發布開箱與評測影片，實測 蘋果新款入門筆電 MacBook Neo，展示這款新台幣19,900 元起的平價 MacBook 在多工操作、遊戲與影音剪輯等情境下的表現。

MacBook Neo 搭載 A18 Pro 晶片，並配備 8GB 記憶體與 256GB 儲存空間。在測試過程中同時開啟 33 個應用程式仍可維持運作，整體操作被他評價為「相當流暢」，但在快速切換或大量滾動網頁時偶爾出現些微卡頓。

活潑配色設計　機身更小巧

外觀設計方面，MacBook Neo 採用金屬機身並提供較鮮豔的配色，Logo 也改為綠色設計。大耳朵形容整體外觀為「活潑的顏色，從來沒見過這種電腦」，整體風格與過去 MacBook Air 相比更為年輕。

螢幕部分則採無瀏海設計，但邊框較 13 吋 MacBook Air 略寬。重量約 1240 克，略高於 MacBook Air 的 1217.2 克。不過他也指出，由於機身尺寸較小，單手握持相對容易。

▲▼YTR大耳朵TV實測MacBook Neo直呼表現驚人。（圖／YT@大耳朵TV）

A18 Pro 晶片多工表現穩定

效能方面，MacBook Neo 搭載 A18 Pro 晶片，並運行 macOS 系統。大耳朵表示，原本用於 iPhone 的晶片在 macOS 上運作時表現「相當令人震驚」。

測試過程中同時開啟多個應用程式，包括 Chrome 分頁、iMovie、Keynote、FaceTime 等。在測試中同時開啟 33 個應用程式，系統仍可維持運作。

在頻繁視窗切換與操作時整體仍保持流暢，但在快速切換頁面或大量滾動網頁時偶爾出現些微卡頓。即使螢幕更新率為 60Hz，整體操作體驗仍相當順暢。

▲▼YTR大耳朵TV實測MacBook Neo直呼表現驚人。（圖／YT@大耳朵TV）

遊戲與影片剪輯測試

遊戲測試部分，影片中以遊戲《控制Control》作測試。他表示，遊戲幀率約 40 多 FPS，部分室內場景可達 50 多 FPS。不過若與搭載 M2 晶片 的 MacBook Air 相比，後者在遊戲中仍可維持約 60 FPS 的表現。

影音剪輯測試中，MacBook Neo 在本地影片剪輯與多軌道剪輯過程中仍能維持順暢操作。多軌道剪輯過程整體操作體驗「還不錯」。

支援 Vision Pro 虛擬顯示

影片中也測試 MacBook Neo 與 Apple Vision Pro 的連動功能。透過 Vision Pro 的 Mac 虛擬顯示器模式，使用者可選擇 標準、寬螢幕與超寬螢幕比例。在超寬螢幕模式下反應速度略慢於 MacBook Pro 或 MacBook Air，但一般操作仍能維持流暢。

外接設備方面，MacBook Neo 可透過 USB-C 連接外部顯示器並正常使用，但若透過擴充塢同時連接兩台顯示器則無法成功。影片測試也指出部分硬體限制。例如 SSD 傳輸速度較慢，複製 38GB 檔案約需 2 分 07 秒。

此外，觸控板雖採 Force Touch 設計，但按壓聲音比 MacBook Air 或 MacBook Pro 更明顯，可透過系統設定開啟「輕點來點按」功能改善使用體驗。

綜合測試結果，大耳朵認為 MacBook Neo 在目前價格區間仍具吸引力，適合想要體驗 macOS 或進入蘋果生態系的入門使用者。不過他也坦言，若追求更高效能但又預算有限，二手 M2 MacBook Air 或 搭載 M4 晶片的新款 MacBook Air 仍不失為一種選擇。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
532 1 8366 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
哈里發塔旁爆炸巨響！杜拜國際金融區遭擊中　狂冒濃煙畫面曝
雙北預售屋2區最慘　交易量暴跌8成變重災區
快訊／保二警涉案重大遭聲押
特斯拉駕駛乘客都睡死　直擊影片曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

YTR實測MacBook Neo　直呼「這個價位基本上無敵」

手機晶片爆安全漏洞！未開機也可能遭破解　數百萬Android用戶恐受影響

直擊／微風南山爆S26排隊潮　Once想見偶像「砸重金搶進場機會」

蘋果50周年開IG！庫克公開信預告「慶祝不同凡響」

中華電信喊話「AI Everywhere」3方向發展　擬配發5.2元股利

免費仔哭哭！YouTube推「30秒不可跳過廣告」　鎖定電視版用戶

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

壓力一大就覺得思緒卡卡？專家：「微藻油」成安心補充關鍵

關稅海嘯又又又來了？　川普發動301調查　16國挫咧等　台灣順差數據斷檔領先　成頭號箭靶？

川普：美軍擊毀58艘伊朗艦艇！　會繼續作戰直到任務完成

金正恩女兒「開槍射擊」畫面曝光！　父女身穿同款皮衣外套

房市變天！七都房價反轉跌4.75%　買氣創10年新低

YTR實測MacBook Neo　直呼「這個價位基本上無敵」

手機晶片爆安全漏洞！未開機也可能遭破解　數百萬Android用戶恐受影響

直擊／微風南山爆S26排隊潮　Once想見偶像「砸重金搶進場機會」

蘋果50周年開IG！庫克公開信預告「慶祝不同凡響」

中華電信喊話「AI Everywhere」3方向發展　擬配發5.2元股利

免費仔哭哭！YouTube推「30秒不可跳過廣告」　鎖定電視版用戶

台東女租客租屋處縱火害2死！國民法官判14年7月

嚴立婷曬童年舊照「腳從小到大都細」　霸氣喊：就是遺傳我爸爸

台鐵邊坡火災「只距離30公尺」　台中港=清水單線行車

〈Like Jennie〉來了！孫淑媚中空露纖腰辣舞　這角度超像Jennie

陸演藝圈祭新規！演員番位全按「真名筆劃」　成毅、虞書欣恐吃虧

YTR實測MacBook Neo　直呼「這個價位基本上無敵」

史詩怒火進入第14天　川普告訴G7領袖「伊朗即將投降」

民進黨轟為「鄭習會」拖國防審查　藍：只會編造劇情轉移執政困境

大谷翔平OPS驚人2.025！MVP賠率升至頭號熱門　與賈吉並列第一

網影射羅廷瑋「身體不當接觸他人」翻車　 法院判貶損名譽應賠5萬

敖犬手機滑進飛機座椅！　機務挖20分鐘..老婆傻眼：雷包XD

3C家電熱門新聞

蘋果50周年開IG！

手機晶片爆安全漏洞！數百萬Android用戶恐受影響

免費仔哭哭！YouTube推電視版「30秒不可跳過廣告」　

中華電信喊話「AI Everywhere」

直擊／微風南山爆S26排隊潮

台灣大Mac全系列配資費方案賣

Google砸1兆正式收購Wiz

開箱／iPhone 17e 絕美嫩粉色！

蘋果摺疊 iPhone 設計圖流出！

首款折衣機機器人明年底上市

YTR實測MacBook Neo直呼表現驚人

iPhone防盜捷徑設定方式一次看

vivo V70系列開賣、售價公開

技嘉AORUS攜手林昱珉進化！

更多熱門

相關新聞

Joeman：MacBook降價策略對PC降維打擊

Joeman：MacBook降價策略對PC降維打擊

蘋果近日在上海舉辦春季新品發表會，多款產品同步亮相，包括 iPhone 17e、Studio Display 系列、M5 系列晶片與全新平價 MacBook。YouTuber Joeman 在實際參與活動並體驗產品後表示，這場發表會最大的亮點不只是新品，而是蘋果透過供應鏈優勢祭出「別人漲價我降價」的策略，可能對整體 PC 市場造成衝擊。

蘋果新品連發傳門市全面備戰

蘋果新品連發傳門市全面備戰

吐槽蘋果筆電效能低一堆人買！果粉開戰

吐槽蘋果筆電效能低一堆人買！果粉開戰

德誼暑假蘋果筆電最高折萬元

德誼暑假蘋果筆電最高折萬元

關鍵字：

蘋果筆電MacBookNeoA18Pro效能評測入門筆電

讀者迴響

熱門新聞

紙袋真有單據！卓榮泰今秀赴日看球單據

掃光「好市多化妝台」不給別人拿　她急關IG

好市多女搶貨「全都我的」遭肉搜炎上

錦榮認愛「智商140才女」！以結婚前提交往

LINE「免費新字體」美爆了！設定方法曝光

Google地圖導入Gemini　對話就能找地點

卓榮泰包機208萬很便宜？　20年機師曝正常包機來回是「這價格」

大谷翔平「凡事護妻優先」！日媒死守2規定

MissAV被封鎖一天又復活：感謝新北市

只是離家200m「1歲多嬰從此癱瘓」！醫嘆：直接壓垮脊髓

799玩具化妝台被爆搶　好市多：將盡快補貨

3寶媽慘死　幼子招魂路祭：跟我們回家

金秀賢1年前哭著捍衛清白！最新近況曝　律師出面：不願賠韓幣28億

《中華一番》小當家真的參戰地府大賽！

美國最貴航母「福特號」起火　2兵受傷

更多

最夯影音

更多
林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」
冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面