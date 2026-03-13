YTR實測MacBook Neo　直呼「這個價位基本上無敵」

▲大耳朵TV實測MacBook Neo直呼表現驚人。（圖／YT@大耳朵TV，下同）



YouTube 頻道「大耳朵 TV」近日發布開箱與評測影片，實測 蘋果新款入門筆電 MacBook Neo，展示這款新台幣19,900 元起的平價 MacBook 在多工操作、遊戲與影音剪輯等情境下的表現。

MacBook Neo 搭載 A18 Pro 晶片，並配備 8GB 記憶體與 256GB 儲存空間。在測試過程中同時開啟 33 個應用程式仍可維持運作，整體操作被他評價為「相當流暢」，但在快速切換或大量滾動網頁時偶爾出現些微卡頓。

活潑配色設計 機身更小巧

外觀設計方面，MacBook Neo 採用金屬機身並提供較鮮豔的配色，Logo 也改為綠色設計。大耳朵形容整體外觀為「活潑的顏色，從來沒見過這種電腦」，整體風格與過去 MacBook Air 相比更為年輕。

螢幕部分則採無瀏海設計，但邊框較 13 吋 MacBook Air 略寬。重量約 1240 克，略高於 MacBook Air 的 1217.2 克。不過他也指出，由於機身尺寸較小，單手握持相對容易。

A18 Pro 晶片多工表現穩定

效能方面，MacBook Neo 搭載 A18 Pro 晶片，並運行 macOS 系統。大耳朵表示，原本用於 iPhone 的晶片在 macOS 上運作時表現「相當令人震驚」。

測試過程中同時開啟多個應用程式，包括 Chrome 分頁、iMovie、Keynote、FaceTime 等。在測試中同時開啟 33 個應用程式，系統仍可維持運作。

在頻繁視窗切換與操作時整體仍保持流暢，但在快速切換頁面或大量滾動網頁時偶爾出現些微卡頓。即使螢幕更新率為 60Hz，整體操作體驗仍相當順暢。

遊戲與影片剪輯測試

遊戲測試部分，影片中以遊戲《控制Control》作測試。他表示，遊戲幀率約 40 多 FPS，部分室內場景可達 50 多 FPS。不過若與搭載 M2 晶片 的 MacBook Air 相比，後者在遊戲中仍可維持約 60 FPS 的表現。

影音剪輯測試中，MacBook Neo 在本地影片剪輯與多軌道剪輯過程中仍能維持順暢操作。多軌道剪輯過程整體操作體驗「還不錯」。

支援 Vision Pro 虛擬顯示

影片中也測試 MacBook Neo 與 Apple Vision Pro 的連動功能。透過 Vision Pro 的 Mac 虛擬顯示器模式，使用者可選擇 標準、寬螢幕與超寬螢幕比例。在超寬螢幕模式下反應速度略慢於 MacBook Pro 或 MacBook Air，但一般操作仍能維持流暢。

外接設備方面，MacBook Neo 可透過 USB-C 連接外部顯示器並正常使用，但若透過擴充塢同時連接兩台顯示器則無法成功。影片測試也指出部分硬體限制。例如 SSD 傳輸速度較慢，複製 38GB 檔案約需 2 分 07 秒。

此外，觸控板雖採 Force Touch 設計，但按壓聲音比 MacBook Air 或 MacBook Pro 更明顯，可透過系統設定開啟「輕點來點按」功能改善使用體驗。

綜合測試結果，大耳朵認為 MacBook Neo 在目前價格區間仍具吸引力，適合想要體驗 macOS 或進入蘋果生態系的入門使用者。不過他也坦言，若追求更高效能但又預算有限，二手 M2 MacBook Air 或 搭載 M4 晶片的新款 MacBook Air 仍不失為一種選擇。