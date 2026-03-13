MissAV涉性影像外流「封鎖1天復活」　衛福部：再上架就再封鎖

▲MissAV被新北市政府封鎖。（圖／翻攝臉書／雲爸的3C學園）



記者洪巧藍／台北報導

盜版成人影音網站「MissAV」遭新北市政府封鎖，原因是有民眾向衛福部申訴自己的性影像遭未經同意散布，但封鎖不到一天，該網站隨即公布新的網域並重新上線。衛福部長石崇良今（13）日坦言，新興媒體管理確實有難度，但只要一接收到通報就會去封鎖，如果封鎖後再上架，「我們就再封鎖！」也不排除找數位部研議對策。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲衛福部長石崇良。（圖／記者洪巧藍攝）

「MissAV」11日網站突然無法開啟，畫面顯示「此網域已遭新北市政府封鎖」。新北市政府表示，此次封鎖是因接獲衛福部性影像處理中心通報，有民眾申訴自己的性影像遭未經同意散布。市府依據《刑法》第319條之3及《性侵害犯罪防治法》第13條規定，要求網站在72小時內移除相關影像內容，但網站並未依期限處理，因此通知相關單位限制連線，並停止該網域的解析，以阻止使用者繼續存取。

然而封鎖不到一天，MissAV隨即公布新的網域並重新上線，網站上還留言寫道「感謝新北市，所有台灣AV免廣告」。 石崇良今日出席活動受訪時證實，保護司有接獲該案件申訴。他也表示，這些新興媒體管理確實有難度，不過只要一接受通報，iWIN網路內容防護機構就會直接封鎖，「封鎖之後如果再上架，我們再封鎖，甚至可以加重處分。」

不過境外網站可能難以處分，石崇良坦言，「這樣就只能用持續封鎖，可能也會找數位部研究怎麼讓執行效果更好。」



▲網友寫信問新北市政府。（圖／翻攝自PTT）

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

移除下架性影像，洽性影像處理中心。

終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。