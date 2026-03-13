　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「不倒翁小姐姐」告別大唐不夜城　結束7年「搖晃」生涯轉戰自媒體

▲帶起西安大唐不夜城「不倒翁小姐姐」旋風的馮佳晨離職轉戰自媒體。（圖／CFP）

▲帶起西安大唐不夜城「不倒翁小姐姐」旋風的馮佳晨離職轉戰自媒體。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

陝西西安知名景區「大唐不夜城」的「不倒翁小姐姐」皮卡晨（本名，馮佳晨）近日宣佈離職，結束在該景區長達7年的演出工作。她表示，未來將轉向經營自媒體，並持續透過影片宣傳西安旅遊文化。

▲帶起西安大唐不夜城「不倒翁小姐姐」旋風的馮佳晨離職轉戰自媒體。（圖／CFP）

《光明網》報導，西安「不倒翁小姐姐」皮卡晨正式官宣離職，告別了工作7年的舞台。她在採訪中表示，「離職計劃醖釀了近兩年，有孩子後生活壓力變大，想擺脫約束，靠自己努力賺錢生活。接下來她會做自媒體，繼續用視頻（影片）宣傳西安。」

皮卡晨同時回應外界關於「嫁入豪門」或「入職婆婆所在高校」等傳聞，她強調，自己只是普通員工，過去7年一直在景區工作，收入僅能維持家庭基本開支，自己並非藝術專業出身，不可能到專業藝術院校任職。

據悉，皮卡晨的婆婆齊愛雲為秦腔表演藝術家、大陸國家一級演員，目前任教於西安戲劇學院，為戲曲表演專業帶頭人。

皮卡晨表示，感謝多年來粉絲的支持與喜愛，未來仍可能透過不同形式演出與觀眾見面，希望繼續推廣西安文化與旅遊。

▲帶起西安大唐不夜城「不倒翁小姐姐」旋風的馮佳晨離職轉戰自媒體。（圖／CFP）

公開資訊顯示，皮卡晨本名馮佳晨，1996年出生於陝西西安，畢業於學前教育專業，2019年因在西安大唐不夜城景區扮演「唐妞」不倒翁演員而走紅，連帶使得該表演成為大唐不夜城的招牌，吸引不少遊客專程探訪，也帶動景區與西安旅遊人氣。

03/11 全台詐欺最新數據

「不倒翁小姐姐」告別大唐不夜城　結束7年「搖晃」生涯轉戰自媒體

「不倒翁小姐姐」告別大唐不夜城　結束7年「搖晃」生涯轉戰自媒體

中朝國際列車重新開通 北京至平壤旅程25小時...票價破千元人民幣

中朝國際列車重新開通 北京至平壤旅程25小時...票價破千元人民幣

中朝國際旅客列車自疫情期間停運後恢復運行。中國鐵路近日官宣，自2026年3月12日起，北京及丹東至朝鮮（北韓，下同）平壤間重新開行雙向國際旅客列車，全程約25小時，票價在1000元（人民幣，下同）以上，目前車票已開始線下發售，但因赴朝旅遊簽證限制，現階段購票者多為北韓旅客或持商務簽證的中國旅客。

日本結帳「刷卡跳出1畫面」　直覺超容易選錯

日本結帳「刷卡跳出1畫面」　直覺超容易選錯

女遊客印度搭火車　被男「尾隨廁所」試圖開門

女遊客印度搭火車　被男「尾隨廁所」試圖開門

太仙了！行李箱出櫻花粉、薰衣草紫

太仙了！行李箱出櫻花粉、薰衣草紫

不是日本！一票想搶去捷克玩　物價曝更心動

不是日本！一票想搶去捷克玩　物價曝更心動

西安旅遊不倒翁小姐姐皮卡晨大唐不夜城

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」
冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

