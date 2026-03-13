全國第1！金門消防「韌性臺灣」管考勇奪冠　內政部長親頒獎狀

▲金門消防「韌性臺灣」管考勇奪冠。（圖／金門縣消防局提供）

記者鄭逢時／金門報導

離島消防實力驚艷全台！內政部消防署今（13）日舉行擴大署務會報，由內政部長劉世芳親自頒發「韌性臺灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫」114年度管考評比，金門縣消防局在全國23個受評單位中脫穎而出，以超強戰力勇奪「全國第1名」特優獎項。

​這項由內政部推動的「韌性臺灣」中程計畫為期6年，核心目標在於將義消戰力科技化。金門縣消防局在114年度展現極高執行力，成功向中央爭取到140萬8,995元補助款，不僅強化原有組織，更針對人力、訓練與裝備進行全面大翻修。縣消防局指出，這次奪冠關鍵在於「質與量」的同步提升，針對未來救災需求，規劃了縝密的人力資源開發與裝備充實計畫。

​在人力素質方面，金門縣消防局已全面啟動「機能型義消」特訓。光是113與114兩年度，就完成特搜、無人機、後勤、企業、救護及水域等多項專業訓練，更輔導無人機義消取得證照，將空拍與救災機器人整合進智慧救災系統。此外，針對非救護背景的義消，縣消防局也強推「BLS基本救命術」，114年度已完訓55人，累計達104人，確保每一位協勤人員在重大災難現場都能即時伸出援手。

除了各項訓練外，設備方面的採購也讓金門縣義消在人員、技術及裝備逐年補齊，讓義消參與救災勤務能獲得更多的保障。

​不只軟實力提升，硬體裝備的升級更是不遺餘力。縣消防局計畫在6年內分批採購56套專業消防衣帽鞋，以及50具空氣呼吸器面罩，目前已更換20套先進裝備。針對救護與水域義消，縣消防局也同步採購相關應勤裝備，甚至為非救災義消配發「個人急救包（IFAK）」，目前已發放93套，內含止血帶等救命器材，目標是計畫結束前達成人手一組，讓防護力滴水不漏。

​局長呂英華表示，未來將持續精進義消各面向訓練，採購應勤裝備提升義消協勤量能，讓各項救災救護勤務更加順遂，造福金門縣的鄉親。