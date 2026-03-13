別被折扣洗腦！5招買對不買廢小技巧　守住荷包與地球

▲衝動購物只會換來發霉的衣櫃。先試穿、列清單，拒絕成為「退貨狂人」。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

每逢百貨公司週年慶或是雙11、雙12等電商折扣季，全台消費者往往緊盯螢幕搶券下單，深怕錯過任何限時優惠。國外網站《Treehugger》文章中提到，儘管全球面臨通膨壓力，消費者的購物力依舊驚人。然而，在「錯失恐懼症（FOMO）」的心理驅使下，衝動購物往往只會換來收貨後的悔不當初。內文指出，想要在折扣海中聰明生存，重點在於避開那些「買了沒用、不需要、最後只能在衣櫃深處發霉」的累贅。透過有意識的清單規劃與品質控管，我們不僅能守住荷包，更能實踐對環境友善的購物態度。

1、我真的需要它嗎？

根據調查，人們相當容易受到衝動購物影響，於是乎你原本可能只是想找支特定色號的口紅，最後卻莫名其妙帶回一件可愛的外套或最新款球鞋。研究顯示，尋求刺激的性格、預算充足或是自我控制力下降，都是誘發衝動消費的主因。

最好的應對方法是「事先列好清單」。舉例來說，如果你想買雙新鞋來替換穿爛的舊鞋，請在折扣季開始前幾週就先逛逛，鎖定符合預算的款式並親自試穿。這樣當折扣開跑時，你就能精準出手，不必在網路上漫無目的地搜尋10小時，最後被其他小雜物分心。

2、品質夠好嗎？

在「計畫性報廢」盛行的年代，我們更要學會挑選耐用的好物。看看那些廉價卻品質堪慮的快時尚服飾，紀錄片《時尚代價（The True Cost）》指出，美國人每年平均產生約37公斤的紡織廢棄物，這重量相當於250件標準短T-shirt。若以全台角度來看，每年丟棄的舊衣量足以裝滿數千輛垃圾車，總量驚人。

購買前，請先研究品牌，盡可能到店櫃查看實品、確認材質，並閱讀標籤上的洗滌與保養要求。如果這件單品能讓你穿上好幾年，那它才值得進入你的衣櫥。當個「重複穿搭達人（#outfitrepeater）」其實是很酷的事。

3、支持在地小店與永續品牌

雖然大型連鎖零售商的折扣誘人，但不妨考慮那些注重環保與社會責任的小眾品牌。支持供應鏈透明、使用環保材質、製程負責任且善待員工的企業，能讓你買得更有意義，穿起來也更安心。

4、除了買新品，還有其他選擇嗎？

一定要買新的嗎？試試看二手選物、交換或租借吧。雖然租衣服務在環保界仍有爭議，但流通二手衣物絕對是好選擇。可以從家人那承接過來單品，而當穿不下時，可以轉送給朋友或同事，這些都能讓那些原本會死在衣櫥角落的衣物重新流動，也能為你的穿搭風格帶來新氣象。

5、挑對尺寸，遠離「買錯後悔」的惡夢

雖然寬鬆的襯衫或上衣不用試穿也行，但長褲、鞋子、內衣或泳裝就沒這麼簡單了。這類單品建議一定要親自試穿，而不是網購後再退貨；最慘的是買到不合身又不能退換的商品，只能留在手裡欲哭無淚。

據統計，30%至50%的退貨商品並不會回到架上重新販售，而是直接被切碎、焚化或丟進垃圾掩埋場。在美國，每年退貨商品產生的碳排放量高達1,500萬噸，這相當於台灣整整一年的汽機車碳排放量總和。如果退貨不可避免，請務必確保吊牌完整且乾淨無汙。現在許多電商也開始針對退貨收費，以遏止濫用退貨政策的行為。所以，猶豫不決時「先試穿再買」才是最保險的做法。