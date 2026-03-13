　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

太管處0403地震後調查及後續處置論文　獲優良論文獎

▲頒獎典禮由太管處前處長劉守禮等人代表受奬。（圖／太管處提供，下同）

頒獎典禮由太管處前處長劉守禮等人代表受奬。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

由國家公園署、太魯閣國家公園管理處與地工專家合作撰寫的論文〈太魯閣國家公園0403花蓮地震後緊急調查及後續處置思維初探〉，2025年發表於財團法人地工技術研究發展基金會發行的《地工技術》期刊第184期，並在全年度50餘篇論文中脫穎而出，榮獲該年度3篇「優良論文獎」之一。頒獎典禮於3月12日舉行，前國家公園署劉宇凡組長、太管處劉守禮處長、何文晟主任等人出席代表授獎。這不僅是對行政管理與專業調查的肯定，也為未來行政部門的防災與重建工作提供了寶貴參考。

▲頒獎典禮由太管處前處長劉守禮等人代表受奬。（圖／太管處提供，下同）

地工技術優良論文獎獎狀。

2024年0403花蓮強震對太魯閣國家公園造成巨大衝擊，園區與步道皆發生嚴重崩塌、落石等天然地質災害，太管處透過先期調查評估，不僅於第一時間緊急搶救及搶修，也把災後半年內所見災害景象留下寶貴的紀錄，此項緊急調查與災害處置，如今更轉化為專業學術貢獻。

▲頒獎典禮由太管處前處長劉守禮等人代表受奬。（圖／太管處提供，下同）

以現代科技了解長春祠上方邊坡崩塌情形。

 震後半年內餘震頻繁，太管處同仁及專業團隊冒著落石風險挺進災區，第一時間立即投入緊急搶救與紀錄工作。因有921大地震的經驗，專家正確研判出地震後若遇汛期颱風或強降雨，隨即將發生更大的二次災害，配合專業團隊結合現場勘察與運用科技巡檢，清楚記錄下地震後崩塌、落石等，以及康芮颱風等的二次災害。

▲頒獎典禮由太管處前處長劉守禮等人代表受奬。（圖／太管處提供，下同）

震後九曲橋空拍勘災。
 
先期調查鎖定砂卡礑、長春祠、布洛灣、燕子口、九曲洞及白楊等六處核心景區，災後透過整合不同專業技術，使第一時間的影像與遙測資料，並輔以人力的現地調查比對，由廣域到細部掌握各區域的災損類型與災害特性。先期調查導入高精度環景 UAV 無人機空拍及光學雷達（LiDAR）測繪等先進科技，一方面確保調查人員安全，一方面更有效的掌握邊坡蝕溝、崩塌、危險巨石及鬆動土石之空間全貌，為評估土石崩落來源與後續災害風險評估的重要科學依據。

▲頒獎典禮由太管處前處長劉守禮等人代表受奬。（圖／太管處提供，下同）

布洛灣空拍勘災。
 
災後迅速整合地工與科技技術，對太魯閣災害初期全貌與潛在風險評估，提供極具參考價值的調查模式與研析成果，並匡列災後復建30億元的中長程需求。

▲頒獎典禮由太管處前處長劉守禮等人代表受奬。（圖／太管處提供，下同）

月光村光連作業。

獲獎論文詳細梳理了強震災後面臨重建難題與初步處置策略，並針對較嚴重災點提出了減災、避災、休養共生等思維。太管處處長表示：「這份榮譽屬於每一位在第一時間投入搶救的同仁與第一線冒險調查的夥伴。我們希望透過這篇文章，也讓民眾了解太魯閣國家公園逐步重建、開放是穩健且嚴謹的態度，期許每一分投入都能換來更長久的安全。」
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
532 1 8366 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
柳賢振主投多明尼加　球迷嘲諷：希望我奶奶不要被全壘打球打到
金秀賢1年前哭著捍衛清白！最新近況曝
快訊／中選會人事表決出爐　藍白推3人+游盈隆過關、柯媽乾女兒
林維恩WBC一戰成名！　火球轉速全世界左投第2
王品營收創新高　董座宣布「豪發1500萬紅包」
川普挨轟「背叛支持者」！Podcast大咖挺不下去：攻打伊朗

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

全國第1！金門消防「韌性臺灣」管考勇奪冠　內政部長親頒獎狀

化療瘦成紙片人「營養照護包」助癌男搶回20公斤體重　

台日專家齊聚嘉藥　智慧健康與銀髮產業論壇聚焦高齡照護

雙桶屍案開庭「一二審都判死」主嫌徐德益：復歸報告無證據力

太管處0403地震後調查及後續處置論文　獲優良論文獎

點點螢光重返森林！大農大富賞螢趣啓跑　假日賞螢專車接駁

男遺失無線耳機！桃園警聽音辨位　循聲迅速尋回

書包閃亮更安全　內埔警進崇文國中送反光條

台南佳里透天厝煮食不慎冒煙　消防11車出動幸未釀災

從設計到科技跨域創作　崑山科大師生觀摩國際級沉浸式作品

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

關稅海嘯又又又來了？　川普發動301調查　16國挫咧等　台灣順差數據斷檔領先　成頭號箭靶？

川普：美軍擊毀58艘伊朗艦艇！　會繼續作戰直到任務完成

金正恩女兒「開槍射擊」畫面曝光！　父女身穿同款皮衣外套

房市變天！七都房價反轉跌4.75%　買氣創10年新低

彰化食人菌群聚感染！1家8口「喉嚨像刀割」　醫提醒：致死率5成

全國第1！金門消防「韌性臺灣」管考勇奪冠　內政部長親頒獎狀

化療瘦成紙片人「營養照護包」助癌男搶回20公斤體重　

台日專家齊聚嘉藥　智慧健康與銀髮產業論壇聚焦高齡照護

雙桶屍案開庭「一二審都判死」主嫌徐德益：復歸報告無證據力

太管處0403地震後調查及後續處置論文　獲優良論文獎

點點螢光重返森林！大農大富賞螢趣啓跑　假日賞螢專車接駁

男遺失無線耳機！桃園警聽音辨位　循聲迅速尋回

書包閃亮更安全　內埔警進崇文國中送反光條

台南佳里透天厝煮食不慎冒煙　消防11車出動幸未釀災

從設計到科技跨域創作　崑山科大師生觀摩國際級沉浸式作品

前役轟NBA史上次高83分　阿德巴約今日僅拿21分仍助熱火7連勝

女偶像首公開生產影片！陣痛跪床羊水破…遇「寶寶卡骨盆」險剖腹

社交不累指南：成年人最舒服的「零糖相處」　適合不喜歡情緒內耗的你

蕭敬嚴遭徐巧芯、葉元之點名不挺　傅崐萁喊話：家和萬事興

富邦悍將7檔主題日曝光！林哲瑄引退主題日、新莊外野熱區亮相

全國第1！金門消防「韌性臺灣」管考勇奪冠　內政部長親頒獎狀

台積電收跌20元至1865　台股下挫181點

好市多「梳妝台之亂」從別人推車搶回來行嗎？ 律師揭這行徑恐觸法

台化國賠案翻轉！高院撤銷「免賠」發回更審　彰化縣府：研議應對

化療瘦成紙片人「營養照護包」助癌男搶回20公斤體重　

【氣到快說人話】貓咪想讓奴才躺下　溝通不成牠直接霸道上前XD

地方熱門新聞

北區國稅局詳解　醫藥費扣除與保險給付規定

歐都納熄燈大拍賣！飯店用品50元起

台南藝術博覽會開幕在即黃偉哲出席新藝獎頒獎典禮

冒名失聯飛官發不實訊息　當事人找到了

不知父親已過世仍徒步尋父　警護送63歲男返家

植樹節種下永續新希望　新北攜產官學打造校園生態灌叢

路霸佔路可罰2400元　

家樂福超市台南文賢店開幕400坪複合賣場搶攻北區生活圈

百貨感謝祭迎春開跑　插畫家米工聯名活動掀收藏熱

植樹節送苗引排隊人潮　台中議員服務處逾400人領樹苗

台中路樹遭吹倒　路過自小客被刮傷

台南佳里透天厝煮食不慎冒煙消防11車出動幸未釀災

人妻控小三與夫外遇產子南院判侵害配偶權賠40萬

雙桶屍徐德益主張復歸報告「無證據力」

更多熱門

相關新聞

台中工業區男子墜落中庭身亡　身分待查

台中工業區男子墜落中庭身亡　身分待查

台中市西屯工業區某社區大樓，今天（9日）下午1時許中庭發生巨響，經管理員查看，發現1名男子倒臥在地，趕緊通報警消，救護人員到場時男子已明顯死亡。由於男子身上沒有證件，身分不明，目前警方正在逐層查訪住戶，釐清男子從何處墜落，以及墜落原因。

台南WBC轉播現場衝突！女踩踏國旗引爆

台南WBC轉播現場衝突！女踩踏國旗引爆

資策會控高虹安抄襲論文　4／16二審宣判

資策會控高虹安抄襲論文　4／16二審宣判

「吮指驗車」涉霸凌　謝國樑下令：嚴正調查

「吮指驗車」涉霸凌　謝國樑下令：嚴正調查

國中師嗆：你媽是慰安婦嗎　教育處介入了

國中師嗆：你媽是慰安婦嗎　教育處介入了

關鍵字：

太管處0403地震調查後續處置論文地工技術優良論文獎

讀者迴響

熱門新聞

紙袋真有單據！卓榮泰今秀赴日看球單據

好市多女搶貨「全都我的」遭肉搜炎上

掃光「好市多化妝台」不給別人拿　她急關IG

E級名媛出軌「劉雨柔前夫」被抓包　傳下跪掌嘴求饒

LINE「免費新字體」美爆了！設定方法曝光

錦榮認愛「智商140才女」！以結婚前提交往

Google地圖導入Gemini　對話就能找地點

MissAV被封鎖一天又復活：感謝新北市

799玩具化妝台被爆搶　好市多：將盡快補貨

只是離家200m「1歲多嬰從此癱瘓」！醫嘆：直接壓垮脊髓

美國最貴航母「福特號」起火　2兵受傷

即／美軍KC-135加油機「伊拉克墜毀」

《中華一番》小當家真的參戰地府大賽！

住一晚破萬「玩到11點才回飯店」　台人曝1句真心話

「天然瘦瘦針」曝光！營養師點名5食物

更多

最夯影音

更多
林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」
冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面