太管處0403地震後調查及後續處置論文　獲優良論文獎

▲頒獎典禮由太管處前處長劉守禮等人代表受奬。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

由國家公園署、太魯閣國家公園管理處與地工專家合作撰寫的論文〈太魯閣國家公園0403花蓮地震後緊急調查及後續處置思維初探〉，2025年發表於財團法人地工技術研究發展基金會發行的《地工技術》期刊第184期，並在全年度50餘篇論文中脫穎而出，榮獲該年度3篇「優良論文獎」之一。頒獎典禮於3月12日舉行，前國家公園署劉宇凡組長、太管處劉守禮處長、何文晟主任等人出席代表授獎。這不僅是對行政管理與專業調查的肯定，也為未來行政部門的防災與重建工作提供了寶貴參考。

▲地工技術優良論文獎獎狀。

2024年0403花蓮強震對太魯閣國家公園造成巨大衝擊，園區與步道皆發生嚴重崩塌、落石等天然地質災害，太管處透過先期調查評估，不僅於第一時間緊急搶救及搶修，也把災後半年內所見災害景象留下寶貴的紀錄，此項緊急調查與災害處置，如今更轉化為專業學術貢獻。

▲以現代科技了解長春祠上方邊坡崩塌情形。



震後半年內餘震頻繁，太管處同仁及專業團隊冒著落石風險挺進災區，第一時間立即投入緊急搶救與紀錄工作。因有921大地震的經驗，專家正確研判出地震後若遇汛期颱風或強降雨，隨即將發生更大的二次災害，配合專業團隊結合現場勘察與運用科技巡檢，清楚記錄下地震後崩塌、落石等，以及康芮颱風等的二次災害。

▲震後九曲橋空拍勘災。



先期調查鎖定砂卡礑、長春祠、布洛灣、燕子口、九曲洞及白楊等六處核心景區，災後透過整合不同專業技術，使第一時間的影像與遙測資料，並輔以人力的現地調查比對，由廣域到細部掌握各區域的災損類型與災害特性。先期調查導入高精度環景 UAV 無人機空拍及光學雷達（LiDAR）測繪等先進科技，一方面確保調查人員安全，一方面更有效的掌握邊坡蝕溝、崩塌、危險巨石及鬆動土石之空間全貌，為評估土石崩落來源與後續災害風險評估的重要科學依據。

▲布洛灣空拍勘災。



災後迅速整合地工與科技技術，對太魯閣災害初期全貌與潛在風險評估，提供極具參考價值的調查模式與研析成果，並匡列災後復建30億元的中長程需求。

▲月光村光連作業。

獲獎論文詳細梳理了強震災後面臨重建難題與初步處置策略，並針對較嚴重災點提出了減災、避災、休養共生等思維。太管處處長表示：「這份榮譽屬於每一位在第一時間投入搶救的同仁與第一線冒險調查的夥伴。我們希望透過這篇文章，也讓民眾了解太魯閣國家公園逐步重建、開放是穩健且嚴謹的態度，期許每一分投入都能換來更長久的安全。」

