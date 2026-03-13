點點螢光重返森林！大農大富賞螢趣啓跑　假日賞螢專車接駁

▲大農大富平森園區現已調查到10種螢火蟲。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

一年一度的自然盛事「螢漫平森-大農大富賞螢趣」即將於3月13日至4月12日，在花蓮光復的大農大富平地森林園區登場。今年的賞螢季別具意義，自105年試辦以來已邁入第十年，十年的累積標誌著園區長期推動生態保育的成果。

這場活動也成為在馬太鞍堰塞湖事件之後，花蓮中區迎來的第一個春季大型生態旅遊活動。林業及自然保育署花蓮分署表示，今年活動將以「森林復育與重生」及「災後振興與撫慰」為主軸，希望透過點點螢光重返森林的活動意象，傳遞光復地區重拾新生希望的願景，並鼓勵民眾以生態旅遊方式支持地方發展。



賞螢季期間，每一場賞螢導覽均由受過專業培訓的在地解說員帶領，透過生態解說讓民眾在欣賞螢火蟲的同時，也能了解螢火蟲的生態習性與棲地保育的重要。賞螢活動也結合地方社區，準備了在地農產伴手禮，讓民眾收穫螢光閃閃的感動之餘，也在旅程中認識地方文化與產業。

▲「2026年大農大富賞螢趣」系列活動。



因近年花蓮受天災影響，致使旅客人數減少，今年賞螢活動平日將採預約制，滿15人即可成團，歡迎喜愛生態、想感受浪漫螢光的民眾預約報名。

為推廣永續旅遊與節能減碳，今年賞螢季也延續「賞螢專車」服務，每週五、週六及連續假日提供花蓮市區至園區的來回接駁服務。其中站點包含花蓮火車站、光復火車站及部分旅宿，方便民眾搭乘台鐵轉乘專車前往園區，讓旅途更順暢也更低碳環保。



此外，3月21日、22日下午將於園區舉辦賞螢季系列活動，規劃「草地音樂會」與「螢光點點市集」，邀請花東在地「湯姆與哈克」、「Nina & John那就醬樂團」等歌手及樂團帶來精采演出；「螢光點點市集」則是集結了光復、瑞穗的在地商家，盛情呈現地方特色美食、友善農產、藝術手作與主題書籍，將溫暖的力量匯聚一起，歡迎遠道而來的旅客，也陪伴這裡的人們走過重建的路。

▲花蓮在地樂團「湯姆與哈克」長年陪伴大農大富賞螢季，今年也受邀出席3月21日的草地音樂會。



而今年的主題加值活動也體現了「天、地、人共好」的永續精神，延續過往深受好評的觀星主題「銀河．螢河」活動，今年更融入暗空保育，強調環境守護的重要性。因光復地區許多學子受風災影響，今年也規劃辦理「光復公益賞螢」免費場次，幫助孩子抒發並調適內心壓力也展現重建家鄉的在地韌性。同時今年也特別規劃「無障礙賞螢」體驗，善用大農大富平森園區易抵達的地理與道路特性，保障身障者與銀髮族群享有平等的自然接觸權利，並象徵對社會共融的期許與努力。



園區賞螢季期間，為了降低對螢火蟲棲地的干擾並維護遊客安全，園區每日下午4時將實施人車管制，請民眾配合現場工作人員指引。

更多賞螢活動資訊請至「大農大富平地森林園區」臉書粉絲專頁或花蓮分署官方網站查詢；團體預約及購票相關問題可致電洽詢賞螢季活動客服專線03-8811878。



備註：活動報名資訊

1、大農大富賞螢趣賞螢活動

線上報名 https://ibontw.com/masadi-fireflies

電話諮詢 花蓮縣平森永續發展協會 03-881-1878

2.賞螢專車(花蓮市區-大農大富平地森林園區來回接駁)

線上報名 https://www.accupass.com/go/fireflybus2026

3.銀河．螢河觀星主題活動

線上報名https://www.accupass.com/go/star2026

