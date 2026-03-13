好貴的車禍！保時捷911、凱燕撞一團　台74線2車禍8車碰撞

▲台74線北屯段昨晚接連傳出2起車禍，其中一輛保時捷911跑車跟凱燕休旅車發生連環車禍。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台74線北屯段昨（12日）晚間8點多接連傳出2起車禍，分別有5台車、3台車碰撞，總計7人因車禍受傷送醫。其中有一名林男駕駛保時捷911，與陳男駕駛保時捷凱燕，在同一事故碰撞，釀成「昂貴車禍」，也讓快速道路雍塞不已。

第五警分局說，12日20時12分接獲報案，台74線東向23.3K處發生一起交通事故，經查為劉男（42歲）駕駛小貨車沿外側車道行駛時，不慎與前方張女（56歲）、王男（29歲）駕駛之2部轎車發生碰撞，造成劉男及張女受傷，其中劉男自行就醫，張女送醫治療，3名駕駛均無酒駕情事。

▲▼台74線昨晚因車禍雍塞不已。（圖／記者許權毅翻攝）



20時34分接獲報案，台74線東向22.5K處又1發生交通事故，經查為陳男（43歲）駕駛保時捷凱燕休旅車與前方林男（46歲）駕駛之保時捷911跑車發生碰撞，2車再碰撞前方羅男（52歲）、何男（27歲）、鄭女（52歲）駕駛之3部轎車。

警方表示，事故共造成5人受傷，林男、鄭女及何男等3人自行就醫，何男所載乘客陳女（58歲）、黃女（26歲）等2人由救護車送醫治療，經酒測5名駕駛均無酒駕情事，詳細肇事原因將由鑑定單位進一步分析釐清。

警方提醒，汽車行駛快速公路，前後兩車間之行車安全距離，在正常天候狀況下，小型車應保持「車速除以二」、大型車應保持「車速減20」之距離；若未依規定保持前後車距，依《道路交通管理處罰條例》，將處駕駛人新台幣3000元以上、6000元以下罰鍰。