地方 地方焦點

台南佳里透天厝煮食不慎冒煙　消防11車出動幸未釀災

▲台南佳里區進學路一處透天厝疑因煮食不慎冒煙，消防局出動多個分隊到場處理。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南佳里區進學路一處透天厝疑因煮食不慎冒煙，消防局出動多個分隊到場處理。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市佳里區進學路1處透天厝12日傍晚傳出火警，消防局接獲通報後，立即出動佳里、七股、麻豆、學甲及西港分隊，共11輛消防車前往搶救，消防人員抵達時，屋內已煙霧瀰漫並散發濃濃燒焦味，經進入廚房查看，初步研判疑為煮食不慎所致，所幸火勢及時控制，未造成延燒與人員傷亡。

據屋主表示，當時正在廚房烹煮食物，因一時離開處理其他事情而忘記關閉爐火，家人察覺廚房冒出濃煙後立即提醒。屋主隨即使用滅火器進行初期滅火並關閉爐火，同時撥打119報案，火勢因此在第一時間獲得控制，避免擴大成災。

消防人員到場後除確認現場安全，也提醒民眾，日常烹煮時務必隨時注意爐火狀況，切勿長時間離開廚房，以免因疏忽引發火災。

▲台南佳里區進學路一處透天厝疑因煮食不慎冒煙，消防局出動多個分隊到場處理。（記者林東良翻攝，下同）

消防局指出，居家火災除煮食不慎外，電器設備問題也是常見原因之一，例如電線老化、插座過度使用或同一插座連接多個高耗電電器，都可能造成過熱甚至引發火警。建議民眾定期檢查家中電線與插座，並避免電器長時間運轉，以降低火災風險。

此外，消防人員也呼籲民眾家中務必安裝住宅用火災警報器，一旦發生火警可在第一時間發出警示聲響，爭取寶貴逃生時間。

台南市消防局第三救災救護大隊大隊長鄭誌峰表示，此次事件能迅速控制，關鍵在於屋主第一時間使用滅火器並立即報案，顯示初期應變的重要性。他提醒民眾，無論是煮食或使用電器，都應養成良好的安全習慣，並落實居家防火措施，才能有效避免火災發生。

▲台南佳里區進學路一處透天厝疑因煮食不慎冒煙，消防局出動多個分隊到場處理。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長楊宗林指出，住宅火災多半源於日常生活中的疏忽，例如煮食未關火、電器長時間使用或電線老舊等情形，因此「預防勝於搶救」，消防局也將持續透過宣導活動強化民眾防火觀念，降低火災發生機率。

台南市長黃偉哲也感謝消防人員迅速到場處理，同時肯定屋主在緊急時刻的冷靜應變。他呼籲市民平時養成良好的用火、用電習慣，並確認家中是否安裝住宅用火災警報器，共同打造安全的居住環境。

03/11 全台詐欺最新數據

532 1 8366 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

包機赴日遭酸沒錢撤僑　卓榮泰：撤僑邀在野立委同行敢不敢？
伊朗第44波攻擊！　「大量飛彈」狂轟
快訊／陳傑憲傷勢報告出爐！
好貴的車禍！　保時捷911、凱燕撞一團
16艘商船遭襲！　全球陷史上最大石油斷供
掃光「好市多化妝台」不給人拿　女遭起底！她急關IG
快訊／面板大廠重挫跌停！　買盤搶進
錦榮認愛「智商140才女」！　昔2原因分手蔡依林

德安百貨養蚊4年變「迷因」　台南人敲碗IKEA、唐吉訶德

台南東區地標之一的德安百貨2022年熄燈後，原本由天籟資本接手，但至今仍未重新開門營運，反而被網友玩成「大型許願池」。從IKEA、唐吉訶德、一蘭拉麵到鼎泰豐，台南人最想要的4大品牌，輪番被點名進駐，讓德安百貨意外成為熱門迷因。

家樂福超市台南文賢店開幕400坪複合賣場搶攻北區生活圈

日籍大學生走進台南立人國小14名師生交流帶孩子從校園看世界

台南藝術博覽會開幕在即黃偉哲出席新藝獎頒獎典禮

智慧城市展登場台南打造AI機器人應用專區展現城市創新力

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

