生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大稻埕戲苑年度特展開幕！引領觀眾「穿越時空」再現1950年代布袋戲盛世

▲▼布袋戲,大稻埕,文化,特展,展覽,親子,傳統藝術,臺北市藝文推廣處,戲苑。（圖／臺北市藝文推廣處提供）

▲由臺北市藝文推廣處策劃的大稻埕戲苑2026年度特展《請戲—布袋戲一條街》，即日起展至12/6（日）。（圖／臺北市藝文推廣處提供，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

由臺北市藝文推廣處精心策劃的大稻埕戲苑2026年度特展《請戲—布袋戲一條街》，可說是一張通往1950年代涼州街的時空門票！有別於靜態的文物陳列，透過現場多語導覽等設定，預計將為觀眾帶來一場充滿聲音與色彩的視覺盛宴。家長亦能帶著孩子看見昔日「戲窟」的繁華縮影，感受掌中乾坤的精湛工藝，感受傳統藝術在現代鮮活起來的魅力。這個週末假期就走進大稻埕，親身體驗那段敲鑼打鼓、萬人空巷的黃金歲月！

重返涼州街盛況！大稻埕戲苑《請戲—布袋戲一條街》隆重開幕
《請戲—布袋戲一條街》已3/12於八樓曲藝場正式開幕剪綵。這場展覽將持續至12/6，帶領大眾重新踏上1950年代布袋戲團雲集的涼州街，感受大稻埕戲曲文化最燦爛的時光。

▲▼布袋戲,大稻埕,文化,特展,展覽,親子,傳統藝術,臺北市藝文推廣處,戲苑。（圖／臺北市藝文推廣處提供）

▲《請戲—布袋戲一條街》3/12於八樓曲藝場正式開幕剪綵。

3/12開幕當天，高齡90歲的國寶級藝師許王親臨記者會現場，見證這段歷史的重生。小西園掌中劇團行政經理許娟娟於致詞時指出，當年戲團從新莊遷移至大稻埕落腳，在通訊不發達的年代，請戲演出必須親自登門並以紙本登記。在戲曲興旺的歲月，涼州街幾乎天天都有演出，場面熱鬧非凡。臺北市藝文推廣處處長詹素貞也表示，大稻埕戲苑承載著深厚的文化底蘊，本次展覽立基於研究者黃俐瑋的成果與耆老口述，成功勾勒出戲班活動的歷史地圖，提供觀眾循跡追尋。

▲▼布袋戲,大稻埕,文化,特展,展覽,親子,傳統藝術,臺北市藝文推廣處,戲苑。（圖／臺北市藝文推廣處提供）

▲小西園掌中劇團許王藝師(左)及其女兒許娟娟(右) 。

▲▼布袋戲,大稻埕,文化,特展,展覽,親子,傳統藝術,臺北市藝文推廣處,戲苑。（圖／臺北市藝文推廣處提供）

走入四大展區　領略布袋戲產業的多元風貌
展覽特別聚焦於「亦宛然」、「小西園」與「哈哈笑」三大傳奇戲團，並細分為「總說」、「請一臺戲」、「戲棚上戲臺下」及「戲籠開箱」四個核心展區。策展顧問江武昌貢獻了許多珍貴私藏，包含老照片、史料與動態影像，以親民的敘事方式呈現布袋戲的魅力。現場還集結了李天祿布袋戲文教基金會、台洋劇團及多位布袋戲演師共襄盛舉，共同交流當年的街區風采。

本次特展亦首度導入華語、英語與台灣台語的三語導覽服務，營造出更貼近當年市井生活與廟埕氣息的語言環境。其中台語導覽邀請到知名主持人張瑞夫獻聲，以充滿活力的風格拉近傳統藝術與年輕觀眾的距離，象徵布袋戲在新世代語境中的轉譯與延續。

▲▼布袋戲,大稻埕,文化,特展,展覽,親子,傳統藝術,臺北市藝文推廣處,戲苑。（圖／臺北市藝文推廣處提供）

▲此次台語導覽邀請到知名主持人張瑞夫獻聲。

走讀與工作坊　從展場延伸至巷弄的文化行動
除了室內展覽，主辦單位亦規劃了10場街區走讀活動，引導民眾實際走訪大稻埕的在地軒社與歷史地景。另外，更舉辦2場主題工作坊，讓不同年齡層都能深度參與戲曲文化。值得一提的是，展覽摺頁更巧思設計成走讀路線圖，讓觀眾在看展後能持續在巷弄間尋找依然流動的戲曲記憶。

大稻埕戲苑作為專業的戲曲推廣據點，持續透過主題特展展現傳統藝能與城市生活的緊密連結。「請戲」在過去是邀請演出之意，如今看來或許更能視為傳承的實踐。臺北市藝文推廣處邀請市民朋友走進大稻埕戲苑，親自「請一臺戲」，在鑼鼓聲中找回屬於臺北的文化記憶。

▲▼布袋戲,大稻埕,文化,特展,展覽,親子,傳統藝術,臺北市藝文推廣處,戲苑。（圖／臺北市藝文推廣處提供）

▲導覽者江武昌顧問(左)為嘉賓導覽解說。

大稻埕戲苑8樓展覽區開放時間於每週二至週日上午9時至下午5時，逢春節、端午、中秋節公休，詳情請見大稻埕戲苑官方臉書專頁。

《請戲—布袋戲一條街》特展
● 展期：2026年3月12日(四)至12月6日(日)
週二至週日 9:00-17:00（週一、春節、端午節、中秋節休館）
● 地點：大稻埕戲苑8樓特展區（臺北市大同區迪化街一段21號8樓）
● 語音導覽提醒：現場提供華語、臺灣台語、英語導覽，掃描場內QR Code即可聆聽。為維護觀展品質並享有沉浸式體驗，請民眾自備耳機配戴使用。

活動詳情請洽：
臺北市藝文推廣處／大稻埕戲苑 連絡電話：02-25569101#284 傳真：25583620
活動訊息：請至臺北市藝文推廣處（http://www.tapo.gov.taipei）「大稻埕戲苑活動」項下查詢。

大稻埕戲苑年度特展開幕！引領觀眾「穿越時空」再現1950年代布袋戲盛世

