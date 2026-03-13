杜告犬被瘋狂鞭打慘叫失蹤！飼主重罰3萬　懸賞30萬還沒找到

記者唐詠絮、葉品辰／彰化報導

彰化市日前爆出虐狗事件，一隻年僅1歲的白色杜告母犬「健康」疑遭飼主以繩子抽打，狗狗淒厲哀嚎的畫面被錄下並在網路瘋傳，引發社會關注。彰化縣動物防疫所表示，經檢視影片並約談飼主後，確認毆打犬隻行為事證明確，已依《動物保護法》加重裁罰新台幣3萬元罰鍰，但犬隻目前仍下落不明，相關單位仍持續追查。

動防所指出，本案於今年2月6日接獲通報後立即派員查察，並約談飼主到案說明。由於影片中可見飼主持繩抽打犬隻，行為已違反《動物保護法》，依法第一次違規最低罰鍰為1萬5000元，但考量情節嚴重，決定加重加倍裁處，對飼主開罰3萬元。

▲飼主以繩子抽打年僅1歲的白色杜告母犬，遭動防所開罰3萬元。（圖／網友提供）

針對外界最關心的犬隻去向，動防所表示，已會同警方比對車輛行駛時間、車號與路線，並調閱住家出入口及周邊道路、公私部門監視器畫面逐一比對。調查結果顯示，相關車輛行駛時間與路線與飼主說法大致相符，未發現異常停留或可疑行為。

此外，在當事人同意下，動防所人員也會同家屬全面查看住家環境，從一樓到頂樓天台及室內各處皆逐一檢查，但並未發現犬隻或犬隻屍體。為釐清犬隻下落，相關單位也聯繫地方動保團體及熟悉環境的愛心人士，多日於犬隻疑似遺失地點及周邊巷弄、空地進行搜尋，但截至目前仍未找到犬隻，也未接獲新的具體線索。

動防所表示，若後續出現新的具體事證，將重新檢視案情並依法究辦。同時也呼籲民眾，飼養動物應善盡照護責任，不得有毆打、虐待或其他不當對待動物的行為，違者除將面臨罰鍰，情節重大者也可能涉及刑事責任。

▲犬隻至今下落不明，愛狗人士集資懸賞30萬元。（圖／網友提供）