　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

杜告犬被瘋狂鞭打慘叫失蹤！飼主重罰3萬　懸賞30萬還沒找到

記者唐詠絮、葉品辰／彰化報導

彰化市日前爆出虐狗事件，一隻年僅1歲的白色杜告母犬「健康」疑遭飼主以繩子抽打，狗狗淒厲哀嚎的畫面被錄下並在網路瘋傳，引發社會關注。彰化縣動物防疫所表示，經檢視影片並約談飼主後，確認毆打犬隻行為事證明確，已依《動物保護法》加重裁罰新台幣3萬元罰鍰，但犬隻目前仍下落不明，相關單位仍持續追查。

動防所指出，本案於今年2月6日接獲通報後立即派員查察，並約談飼主到案說明。由於影片中可見飼主持繩抽打犬隻，行為已違反《動物保護法》，依法第一次違規最低罰鍰為1萬5000元，但考量情節嚴重，決定加重加倍裁處，對飼主開罰3萬元。

▲小杜告犬遭到飼主虐打遭動防所開罰目前行蹤不明。（圖／網友提供）

▲飼主以繩子抽打年僅1歲的白色杜告母犬，遭動防所開罰3萬元。（圖／網友提供）

針對外界最關心的犬隻去向，動防所表示，已會同警方比對車輛行駛時間、車號與路線，並調閱住家出入口及周邊道路、公私部門監視器畫面逐一比對。調查結果顯示，相關車輛行駛時間與路線與飼主說法大致相符，未發現異常停留或可疑行為。

此外，在當事人同意下，動防所人員也會同家屬全面查看住家環境，從一樓到頂樓天台及室內各處皆逐一檢查，但並未發現犬隻或犬隻屍體。為釐清犬隻下落，相關單位也聯繫地方動保團體及熟悉環境的愛心人士，多日於犬隻疑似遺失地點及周邊巷弄、空地進行搜尋，但截至目前仍未找到犬隻，也未接獲新的具體線索。

動防所表示，若後續出現新的具體事證，將重新檢視案情並依法究辦。同時也呼籲民眾，飼養動物應善盡照護責任，不得有毆打、虐待或其他不當對待動物的行為，違者除將面臨罰鍰，情節重大者也可能涉及刑事責任。

▲小杜告犬遭到飼主虐打遭動防所開罰目前行蹤不明。（圖／網友提供）

▲犬隻至今下落不明，愛狗人士集資懸賞30萬元。（圖／網友提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
532 1 8366 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
包機赴日遭酸沒錢撤僑　卓榮泰：撤僑邀在野立委同行敢不敢？
伊朗第44波攻擊！　「大量飛彈」狂轟
快訊／陳傑憲傷勢報告出爐！
好貴的車禍！　保時捷911、凱燕撞一團
16艘商船遭襲！　全球陷史上最大石油斷供
掃光「好市多化妝台」不給人拿　女遭起底！她急關IG
快訊／面板大廠重挫跌停！　買盤搶進
錦榮認愛「智商140才女」！　昔2原因分手蔡依林

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

求助導航變迷航！外送員墓仔埔刁車1hr嚇到腿軟　報警終脫困

好貴的車禍！保時捷911、凱燕撞一團　台74線2車禍8車碰撞

杜告犬被瘋狂鞭打慘叫失蹤！飼主重罰3萬　懸賞30萬還沒找到

快訊／新北土城汽車旅館起火　空房突竄火！客人驚慌逃出

取款車手露餡一路狂奔！體力不支躲入公寓樓梯間　狼狽遭逮

調查官淪取簿手超派！怒問詐團：為何警察打來　被害名單竟見記者

嘉義長髮女肉身佔位！白賓士強硬停入　見警掏鈔票：違規就快開單

國安局官員超扯！大陸求職網「填情報工作經歷」　洩密罪判4年

快訊／貢寮保安宫前火燒車！濃煙狂竄「整台燒成廢鐵」　駕駛急逃

無照少年猴闖紅燈「一路逆衝狂竄」　倒地骨折哀號車子飛進騎樓

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

關稅海嘯又又又來了？　川普發動301調查　16國挫咧等　台灣順差數據斷檔領先　成頭號箭靶？

川普：美軍擊毀58艘伊朗艦艇！　會繼續作戰直到任務完成

金正恩女兒「開槍射擊」畫面曝光！　父女身穿同款皮衣外套

房市變天！七都房價反轉跌4.75%　買氣創10年新低

彰化食人菌群聚感染！1家8口「喉嚨像刀割」　醫提醒：致死率5成

求助導航變迷航！外送員墓仔埔刁車1hr嚇到腿軟　報警終脫困

好貴的車禍！保時捷911、凱燕撞一團　台74線2車禍8車碰撞

杜告犬被瘋狂鞭打慘叫失蹤！飼主重罰3萬　懸賞30萬還沒找到

快訊／新北土城汽車旅館起火　空房突竄火！客人驚慌逃出

取款車手露餡一路狂奔！體力不支躲入公寓樓梯間　狼狽遭逮

調查官淪取簿手超派！怒問詐團：為何警察打來　被害名單竟見記者

嘉義長髮女肉身佔位！白賓士強硬停入　見警掏鈔票：違規就快開單

國安局官員超扯！大陸求職網「填情報工作經歷」　洩密罪判4年

快訊／貢寮保安宫前火燒車！濃煙狂竄「整台燒成廢鐵」　駕駛急逃

無照少年猴闖紅燈「一路逆衝狂竄」　倒地骨折哀號車子飛進騎樓

網友精打細算「跳槽」成常態！報告曝AI留人苦戰：退訂率慘輸一般軟體

米德爾頓燃燒末節飆22分　轟本季新高35分終止獨行俠8連敗

美好市多挨告！要求「關稅漲價」退費給會員　質疑不當獲利

IKEA睡眠調查：現代人一年平均少睡20天　專家點名4物品需要移出臥室

卓榮泰秀208萬日本看球賽包機單據　徐巧芯驚：價錢打到骨折

點點螢光重返森林！大農大富賞螢趣啓跑　假日賞螢專車接駁

高市早苗「開會9小時」突站不起身！臉色蒼白扶牆走　嚇壞國會

包機赴日遭酸沒錢撤僑　卓榮泰：包機撤僑邀在野立委同行敢不敢？

沒在怕！遭黨內圍剿仍上節目開轟　蕭敬嚴：藍支持者不喜歡互打

別被折扣洗腦！5招買對不買廢小技巧　守住荷包與地球

【到底是哪一隊的啦！】想來個強跳發秀一波 下秒隊友慘變保齡球瓶XD

社會熱門新聞

MissAV被封鎖一天又復活：感謝新北市

即／19歲男面交變搶劫　失手逃台中

即／新北三重「工人10樓墜落」！　爆頭送醫搶救亡

男模會館衝流量！「5阿志頭」街頭跳洗腦舞

柯文哲布條遭噴王八！台中男深夜落網

老司機狂讚！六合夜市旁SPA店被抄了

即／高雄公寓晚間竄火！1樓全面燃燒

見3次面就帶回家…桃園女慘遭抱上床性侵！崩潰：他沒戴保險套

淫魔集團偷拍上廁所　民事判賠一女20萬

員工陳屍冰箱！　文山區知名餐廳今恢復營業

「幣竟」助詐洗錢1.5億　虛幣女神求刑12年

台74線保時捷911跑車、凱燕撞一團

加入張忠謀讀書會？熱心男捐200萬被騙

獨／台中某大學「英國副教授」陳屍住處

更多熱門

相關新聞

台中房價高掛！「快道宅」崛起　2房預算升級格睿別墅人生

台中房價高掛！「快道宅」崛起　2房預算升級格睿別墅人生

隨著台中核心區房價攀升，蛋黃區站上6字頭，不少購屋族，開始將目光投向30分鐘通勤圈中尋覓新的生活型態。其中，具備地理優勢與價格親民特性的彰化花壇，因緊鄰台74甲線（彰化東外環），成為近期房市外溢中的最強黑馬。

遭詐50萬！　男領錢被逮喊冤：只是跑腿

遭詐50萬！　男領錢被逮喊冤：只是跑腿

謝家反對謝衣鳯選縣長　鄭麗文：長輩都表態了

謝家反對謝衣鳯選縣長　鄭麗文：長輩都表態了

彰化男坐地崩潰咆哮　2警蹲下陪伴安撫解危

彰化男坐地崩潰咆哮　2警蹲下陪伴安撫解危

食人菌群聚感染　1家8口喉嚨像刀割

食人菌群聚感染　1家8口喉嚨像刀割

關鍵字：

彰化虐狗動防所

讀者迴響

熱門新聞

好市多女搶貨「全都我的」遭肉搜炎上

紙袋真有單據！卓榮泰今秀赴日看球單據

E級名媛出軌「劉雨柔前夫」被抓包　傳下跪掌嘴求饒

LINE「免費新字體」美爆了！設定方法曝光

MissAV被封鎖一天又復活：感謝新北市

美國最貴航母「福特號」起火　2兵受傷

Google地圖導入Gemini　對話就能找地點

799玩具化妝台被爆搶　好市多：將盡快補貨

快訊／美軍KC-135加油機「伊拉克墜毀」

只是離家200m「1歲多嬰從此癱瘓」！醫嘆：直接壓垮脊髓

住一晚破萬「玩到11點才回飯店」　台人曝1句真心話

《中華一番》小當家真的參戰地府大賽！

「天然瘦瘦針」曝光！營養師點名5食物

出國注意！代購6類保健品恐觸法　最重罰200萬

AV女優被酸　貼三上悠亞啦啦隊照反擊

更多

最夯影音

更多
林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」
冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面