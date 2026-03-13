沒在怕！遭黨內圍剿仍上節目開轟　蕭敬嚴：藍支持者不喜歡互打

▲蕭敬嚴於政論節目回應黨內不滿聲浪。（圖／翻攝自YouTube／頭家來開講）

記者郭運興／台北報導

投入國民黨新北第11選區（汐止、金山、萬里）議員初選的蕭敬嚴，近日遭挖出過往經常在綠營政論節目攻擊藍白、大酸同志，曾被蕭敬嚴攻擊的立委徐巧芯、葉元之也喊話「我唯一不支持」。對此，蕭敬嚴12日仍上綠營政論節目回擊，用這種方式網路霸凌，大家一看就心知肚明，自己確實因為政論節目發言內容被黨紀處分過了，這些都是過去事，真的覺得黨內選舉不需要這麼髒，國民黨的支持者是不喜歡看到黨內互打的行為，請其他競爭者自重。

政客爽11日以長文開戰蕭敬嚴，盤點昔日蕭敬嚴上綠營政論節目攻擊黨內的言論，立委徐巧芯、羅智強、葉元之、傅崐萁都曾遭到蕭敬嚴批評，政客爽痛批「到底哪來的臉，代表國民黨選議員」？徐巧芯、葉元之也轉發該貼文開轟。

對此，蕭敬嚴12日於《頭家來開講》節目回應，登記後馬上就有骯髒、抹黑、奧步出線，用這種方式來網路霸凌人，大家看一看應該就心知肚明，其他競爭者要自重。

同場來賓綠營議員簡舒培也送暖表示，因為議員是多席次選舉，如果蕭敬嚴出頭的話，那一區新人只會有一席，因為為黨辯護這麼長時間，大家也都知道他，所以現在攻擊蕭敬嚴的對手，一定是黨內自己人。不管是徐巧芯、葉元之都沒在這個選區努力過，怎麼會突然發文霸凌黨內同志，這件事情很奇怪，大家要看清楚。

蕭敬嚴強調，在地藍委廖先翔陪自己去登記，記者也有問到這題，過去在面對大罷免，本來同一件事情就有不同的看法，自己幫國民黨辯護跟在場來賓意見不合的地方當然很常有，廖先翔也說自己大罷免幫忙很多，這是一個經由別人口中還是現任立委的認證。

蕭敬嚴表示，自己過去確實就是因為政論節目發言內容被黨紀處分過了，這些都是過去的事情了，所以很奇怪，自己講得所謂的抹黑意思就是斷章取義、扭曲影射，一到選舉初選才剛登記完，候選人協調都還沒開始，奧步就持續出現，自己早已經做好心理準備，但最後真的覺得黨內選舉不需要這麼髒，國民黨的支持者是不喜歡看到黨內互打的行為，請其他競爭者自重。