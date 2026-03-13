「普發1萬是窮台」拒領！粉專打臉沈伯洋：剩不到3％青鳥有骨氣

▲普發1萬。（圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

政府「普發現金1萬元」政策自去年11月開跑至今，全台超過2293萬人完成領取，領取率衝破97%，但仍有約2.7%的民眾尚未行動。財政部提醒，領取期限將在4月30日截止。粉專「邏輯思考x有一說一」直嗆，當時很多小草拒領，「只剩不到3%有骨氣的青鳥？」嘴上說不要，身體倒是很誠實，打臉民進黨立委沈伯洋。

粉專開酸「只剩3%有骨氣」

粉專「邏輯思考x有一說一」就發文，當時很多青鳥說拒領，如今只剩下約2.7%民眾未領取，「台灣青鳥算40%好了，只剩不到3%有骨氣的青鳥？」並喊話那些領到1萬元要捐款的青鳥，秀出捐款截圖，「果然嘴上說不要，手手才是誠實的」。

貼文曝光，網友表示，「想抗中保台，但是錢錢真的太香了」、「只會給你看牛皮紙袋而已吧...捐款單在裡面，但是不給你看」、「看來青鳥只剩3%了」、「好沒骨氣喔！這樣怎麼抗中保台」、「不知道沈黑熊有沒有領」。

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／攝影中心攝）



沈伯洋曾批普發現金是民粹操作

民進黨立委沈伯洋過去曾批，這類不分對象、全面發放的作法，屬於民粹式操作，一次性消耗大量財政緩衝空間，是削弱台灣面對戰爭、天災或其他突發事件時的韌性，強調國安預算與社會韌性建設，比發給每個人1萬元更重要。

沈伯洋指出，「盲目發錢除了推升通膨壓力外，更會分散我們對抗數位滲透與實體威脅的資源，這是我們堅決反對的原因」、「在野黨現在的作法，本質上就是配合中國的『窮台策略』。把台灣的國庫掏空，讓政府沒有餘力進行國防建設、數位轉型或社會韌性投資。」