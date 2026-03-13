　
「普發1萬是窮台」拒領！粉專打臉沈伯洋：剩不到3％青鳥有骨氣

▲▼普發1萬,ATM,領現 。（圖／記者劉維榛攝）

▲普發1萬。（圖／記者劉維榛攝）

記者施怡妏／綜合報導

政府「普發現金1萬元」政策自去年11月開跑至今，全台超過2293萬人完成領取，領取率衝破97%，但仍有約2.7%的民眾尚未行動。財政部提醒，領取期限將在4月30日截止。粉專「邏輯思考x有一說一」直嗆，當時很多小草拒領，「只剩不到3%有骨氣的青鳥？」嘴上說不要，身體倒是很誠實，打臉民進黨立委沈伯洋。

粉專開酸「只剩3%有骨氣」

粉專「邏輯思考x有一說一」就發文，當時很多青鳥說拒領，如今只剩下約2.7%民眾未領取，「台灣青鳥算40%好了，只剩不到3%有骨氣的青鳥？」並喊話那些領到1萬元要捐款的青鳥，秀出捐款截圖，「果然嘴上說不要，手手才是誠實的」。

貼文曝光，網友表示，「想抗中保台，但是錢錢真的太香了」、「只會給你看牛皮紙袋而已吧...捐款單在裡面，但是不給你看」、「看來青鳥只剩3%了」、「好沒骨氣喔！這樣怎麼抗中保台」、「不知道沈黑熊有沒有領」。

▲▼民進黨立委沈伯洋。（圖／攝影中心攝）

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／攝影中心攝）

沈伯洋曾批普發現金是民粹操作

民進黨立委沈伯洋過去曾批，這類不分對象、全面發放的作法，屬於民粹式操作，一次性消耗大量財政緩衝空間，是削弱台灣面對戰爭、天災或其他突發事件時的韌性，強調國安預算與社會韌性建設，比發給每個人1萬元更重要。

沈伯洋指出，「盲目發錢除了推升通膨壓力外，更會分散我們對抗數位滲透與實體威脅的資源，這是我們堅決反對的原因」、「在野黨現在的作法，本質上就是配合中國的『窮台策略』。把台灣的國庫掏空，讓政府沒有餘力進行國防建設、數位轉型或社會韌性投資。」

03/11 全台詐欺最新數據

陳佩琪：若有證人被告說橘子轉交錢給我　我跳樓邀側翼青鳥見證

陳佩琪：若有證人被告說橘子轉交錢給我　我跳樓邀側翼青鳥見證

前民眾黨主席柯文哲近日因想參加兒子本月24日的日本東京大學博士班畢業典禮，委任律師到北院遞狀，聲請暫時解除出境限制以便赴日，引起綠營批評。對此，陳佩琪今（11日）表示，青鳥、柯黑開始橘子、橘子的，「這些證人或被告，若有人說曾經拿錢給陳佩琪或中間人（包括你們念念不忘的橘子）轉交任何錢給我，那我邀側翼青鳥見證，我跳樓，我說到做到」。小草們不用擔心，沒有的事就是沒有，自己不會去跳樓，也請這些青鳥側翼們，「趕快去找人家拿錢給我的貪污證據，這樣順勢就可以把我解決掉了，不用每天正事不做，整天只知道跑來我臉書撒野」！

