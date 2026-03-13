從設計到科技跨域創作　崑山科大師生觀摩國際級沉浸式作品

▲崑山科技大學講座教授劉耕名帶領視覺傳達設計系師生，觀摩沉浸式展演作品《A Tree Meets the Moon》。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為深化學生對國際級跨域創作與沉浸式展演的理解，崑山科技大學邀請BITO創辦人暨創意總監、校內講座教授劉耕名，12日親自帶領視覺傳達設計系師生，前往參觀2026台灣燈會TECH WORLD館生命劇場（Life Theater）的沉浸式體驗作品《A Tree Meets the Moon》。活動也獲得校方高度重視，校長李天祥與副校長鐘俊顏到場支持並旁聽導覽，與師生一同觀摩國際級展演創作。

《A Tree Meets the Moon》為劉耕名參與打造的重要作品，曾於日本大阪世界博覽會TECH WORLD館展出，並榮獲「世界博覽會奧林匹克評選」（Expo Olympic）最佳展覽或展示獎銅獎（Best Exhibit or Display），成為台灣在國際大型展覽設計領域的重要成果之一。

作品以東亞最高針葉樹種「台灣杉」為核心概念發想。根據魯凱族古老傳說，這些高聳入雲的神木因僅有少數人能見其全貌，而被稱為「撞到月亮的樹」。創作團隊以此為靈感，深入考察台灣中海拔至中高海拔森林生態，精選近50種動植物元素，包括台灣藍鵲、台灣黑熊、山羌、帝雉、阿里山蛇蕨、寬尾鳳蝶與百步蛇等，透過藝術設計重新詮釋生物特徵，並以手繪動畫模擬真實動態，利用微觀視角細膩呈現森林生命流動的景象。

整體展演結合巨型柱狀環形投影、560隻機械手臂裝置與12聲道環繞聲效系統，打造全感官沉浸式體驗，帶領觀眾彷彿走入霧林帶自然場域。其中，560隻機械手臂由工研院與穀米團隊共同開發，BITO團隊透過程式設計，使機械手臂能模擬生物動態，例如數百隻蝴蝶飛舞、草地隨風搖曳，甚至森林中動物穿梭掠影的瞬間，讓科技與藝術融合呈現出台灣自然生態的多元與韌性。

崑山科技大學校長李天祥表示，劉耕名長期活躍於國際設計與影像創作領域，此次帶領學生實地觀摩自己參與打造的國際級作品，不僅讓學生看見創意與科技整合的可能，也能更具體理解設計在大型公共展演與國際舞台上的影響力。透過專家導覽與現場觀摩，學生可拓展視野並提升跨域整合能力，對未來投入設計產業具有重要意義。

劉耕名在設計與影像創作領域經歷豐富，曾擔任2025大阪世博TECH WORLD館導演，並參與2024 TAIWAN台灣觀光品牌識別重塑、2023台北燈會《Bunny Running》總導演，以及第58至60屆金馬獎視覺統籌等重要專案，也曾擔任2021倫敦設計雙年展台灣館總策展人及台北世界大學運動會形象影片總導演，在國際設計界具有高度影響力。他自2021年起受聘為崑山科技大學講座教授，長期分享設計、影像與品牌策略等專業議題，並與學生面對面交流，拓展其創作視野。

參與觀摩的學生表示，透過劉耕名現場解說，才真正理解沉浸式展演如何整合動畫、美術設計、聲音、程式與機械裝置等多項技術，「看到機械手臂模擬蝴蝶與森林動態的那一刻非常震撼，也讓我們重新思考設計與科技結合的可能性。」也有學生認為，能由作品創作者親自導覽，了解創意發想與製作過程，是難得的學習經驗，對未來創作方向帶來許多啟發。