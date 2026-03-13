政大博士論文被抓包「AI虛構文獻」　國發所：下架並啟動調查

▲政大國發所博士論文遭控虛構參考文獻。（圖／記者許敏溶攝）

政治大學國發所姚姓博士學位論文，遭到中山大學教授葉高華指控利用AI「虛構參考文獻」。姚生昨在網路上坦承使用AI工具協助卻未詳實校對，致使出現虛構書目與引用錯漏。政大國發所稍早發出聲明，證實姚生在參考文獻上的確使用AI生成錯漏書目，已先將論文下架，並將依照學倫審議辦法進行調查與審議。

隨著生成式AI快速發展，學生用於課業狀況也越來越普及，但也衍生弊端。中山大學社會學系教授葉高華繼去年發現屏東大學、南華大學等兩所大學碩士生的論文，參考文獻引用他的作品，卻是AI所虛構，並向校方檢舉，昨發現類似狀況也發生在政大姚姓博士生身上。

葉高華在社群網站上表示，政大國發所學生的博士學位論文《殖民、內殖民與解殖視角下的基督宗教與台灣原住民族》中，參考文獻竟然列出一篇署名他的政大民族系博士論文，但他自己根本沒寫過這則論文，更未曾取得政大民族所學位，讓他不禁嘲諷「這次我變成政大民族學博士了」、「政大該補發我博士學位吧」。

對於遭到葉高華指控利用AI「虛構參考文獻」，姚姓當事人則在臉書社團上公開致歉，坦承自己在通過口試並完成內容修正後，進行最後格式調整階段，因便宜行事與疏忽，在整理參考書目及調整格式時使用AI工具協助，且事後未再逐項詳實校對，致使最終上傳版本出現虛構之書目與引用錯漏。

姚生也對原著作者、指導教授、口試委員及造成國發所與校方困擾致歉，並表示十分慚愧，將主動配合並接受學校的學術倫理調查，遵循相關法令與程序，承擔一切應負責任。

政大國發所今天在網站發出聲明，指經過初步了解，該篇博士學位論文，在最終上傳資料庫版本的參考文獻，出現AI工具生成書目的錯漏。為避免學術同儕在查閱參考資料時引用，已請學校將該論文從資料庫上先行下網。

政大國發所表示，本案已依政大學生學位論文學術倫理審議辦法，進入相關調查、審議程序，將根據法令規範與學術專業秉公處置。若經調查，學生確有疏失錯誤，所上與政大都將以教育初心教導學生，共同引領學生持續學習、精進成長。

▲政大國發所聲明已將論文下架，並將召開學倫會議調查。（圖／記者許敏溶翻攝）