嘉義長髮女肉身佔位！白賓士強硬停入　見警掏鈔票：違規就快開單

▲發現黑車即將駛離，長髮女子立即竄出以肉身佔位。（圖／翻攝爆料公社）

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

嘉義嘉朴西路一家量販超市外12日晚間7時傳出停車糾紛，初步了解，當時郭姓民眾於該地點等待停車，見一輛黑車駛出後原欲將車輛駛入該停車格，未料此時卻出現一名女子「肉身佔位」，理直氣壯稱「等很久了」，隨後指揮前方另輛白色賓士倒車停入。警方獲報到場後，賓士車主還當眾掏出一疊鈔票，囂張嗆「有違規就快開單」。

當事人在臉書社團爆料公社公開行車記錄器畫面，當時他駕車在超市外等候停車位，見一輛黑車駛出後，原本欲駛入該停車位，未料這時旁邊卻竄出一名長髮女子「肉身佔位」，站在車前阻擋停車，並招手示意前方另輛白色賓士倒車停入。

當事人見狀後立即上前告知女子該行為已違規，不料對方卻理直氣壯稱「等很久了」，絲毫不退讓，並強硬指揮白賓士倒車停入。後當事人報警，警方到場時白賓士車主還否認人肉佔位，直到原PO出示行車記錄器打臉，警方隨即依法開單，但白賓士車主行徑仍然囂張，竟當場掏出一大疊鈔票，嗆「有違規就快開單」。

嘉義警方指出，針對本案乘客阻擋停車之行為，依違反道路交通管理處罰條例第74條第1項第4款之規定，當場舉發製單。警方呼籲，民眾勿以站立、蹲坐或身體方式佔用停車格，影響其他用路人停車，此行為不僅違反道路交通管理處罰條例，且可能影響道路安全，甚至造成交通事故風險。

▼女子強硬佔位，理直氣壯稱「等很久了」，隨即伸手指揮白色賓士倒車停入。（圖／翻攝爆料公社）