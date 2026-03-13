清明將至防火先行　南消後甲分隊前進慈幼高工宣導消防安全

▲台南市消防局後甲消防分隊前進慈幼高工宣導消防安全，並結合校園防災演練提升師生防災意識。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升校園消防安全意識，並因應清明節將至用火頻率增加，台南市政府消防局後甲消防分隊13日上午前往台南慈幼高工辦理消防安全宣導活動，針對清明祭祖焚燒紙錢的用火安全及防範田野引火風險加強宣導，同時結合校園防災演練，強化師生面對突發災害時的應變能力。

此次活動結合校園防災演練，由消防人員引導師生進行避難疏散流程，模擬火災發生時的警報發布、避難引導與集合清點程序，讓學生熟悉校園逃生動線與避難原則。透過實地操作與情境模擬，使防災教育不再僅停留在課堂講述，而是落實於實際行動，進一步提升校園整體安全韌性。

消防人員指出，清明節期間民眾掃墓祭祖焚燒紙錢情形普遍，若未妥善管理火源，極易因風勢助長火勢，造成墓地或周邊雜草燃燒，甚至延燒至山林及住宅區。因此宣導過程中特別提醒「四不二記得」原則，包括不隨意放火焚燒雜草、不讓冥紙飛散、不在強風時燃燒、不留下餘燼離開現場；並記得撲滅火源、記得隨手清理可燃物，確認火源完全熄滅後再離開，以避免火勢擴大。

消防人員也提醒，春季氣候乾燥，田野雜草容易引燃，任意燃燒農業廢棄物或雜草，不僅可能因風向改變而失控延燒，也可能觸犯相關法規。呼籲師生將正確防火觀念帶回家庭，提醒家人切勿隨意燃燒雜草，共同守護社區安全。

台南市政府消防局第七大隊大隊長石家源表示，清明期間因掃墓用火與田野燃燒引發的火災案件時有所聞，提醒民眾務必謹慎管理火源並落實防火措施。平時透過校園防災演練建立正確應變觀念，才能在突發狀況發生時降低傷害。

消防局長楊宗林則呼籲，民眾在慎終追遠祭祖的同時，也應兼顧公共安全與環境保護，落實減少焚燒、注意風勢與確實滅火等原則，共同防範火災事故發生。

台南市長黃偉哲表示，市府持續推動校園防災教育向下扎根，透過宣導與演練並行的方式，提升學生安全素養，讓傳統節慶活動能在安全無虞的環境中進行。