社會 社會焦點 保障人權

警要求買黃金？　受害者落入「1萬元陷阱」慘噴500萬

記者黃翊婷／綜合報導

民眾小清（化名）去年12月間接到一通詐騙電話，對方聲稱「政府普發1萬元遭盜領」，接著又以偵查不公開為由，要求他不能告知家人，還要把財產拿去購買黃金、白銀。等到小清發現不對勁時，他已經被騙了500萬元。

▲▼領錢,鈔票,ATM,一疊千鈔。（圖／記者劉維榛攝）

▲小清落入詐團陷阱，最終損失500萬元。（示意圖／記者劉維榛攝，與本案當事人無關。）

內政部警政署165打詐儀表板日前公布一起案例，民眾小清2025年12月突然接到一通電話，對方自稱是「中華郵政」的人員，語氣著急表示小清的政府普發1萬元遭盜領，而且還有個資外洩問題，如果不處理，後果會很麻煩。

原本小清覺得不過就是1萬元的事情，但對方十分嚴肅，他一時沒有反應過來，對方就立刻幫忙轉接給「警察」。接著，假警察聲稱小清的案件涉及洗錢，已經有人報案，然後以方便指示為由，要求加LINE聯繫，再以偵查不公開為由，要求小清不能告知家人。

小清表示，當下他又害怕又緊張，腦袋一片空白，假檢警說要配合調查，主動交付財產進行假扣押，否則可能會被抓去關，他情急之下竟乖乖配合把財產拿去買黃金、白銀，再轉交給假檢警派來的人。

小清說，過了好幾天終於冷靜下來，他越想越覺得奇怪，怎麼可能會有警察要求民眾買黃金，於是立刻向兒子求助，這才驚覺遭詐騙，「我那時才認清自己被騙了500萬的事實，才知道沒有視訊筆錄、電話問案這種事！」

警方提醒，郵局來電聲稱普發現金遭盜領，都是詐騙，若檢警來電聲稱偵查不公開、視訊筆錄、扣押財產、面交，也一定是詐騙，請民眾直接掛斷電話，以免中計。

警方表示，政府機關不會以電話告知民眾身分遭冒用，需要配合辦，不同公務機關也無法直接轉接電話，重要事務通知會以書面方式進行，民眾若接到可疑電話，請不要理會，並直接向165或撥打110查證。

03/11 全台詐欺最新數據

532 1 8366 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

柳賢振主投多明尼加　球迷嘲諷：希望我奶奶不要被全壘打球打到
金秀賢1年前哭著捍衛清白！最新近況曝
快訊／中選會人事表決出爐　藍白推3人+游盈隆過關、柯媽乾女兒
林維恩WBC一戰成名！　火球轉速全世界左投第2
王品營收創新高　董座宣布「豪發1500萬紅包」
川普挨轟「背叛支持者」！Podcast大咖挺不下去：攻打伊朗

