伊朗第44波攻擊「大量飛彈」狂轟　鎖定美基地、第五艦隊

▲伊朗發動第44波攻擊，發射大量飛彈。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗革命衛隊13日宣布對以色列及美軍發動第44波攻擊，同時伊拉克武裝組織也聲稱對美國駐伊拉克多處基地展開打擊，中東緊張情勢持續升溫。伊朗駐日內瓦聯合國大使巴赫芮尼（Ali Bahreini）表示，伊朗將持續進行自衛，直到侵略者停止這場戰爭。

伊朗飛彈狂轟 目標包括美軍第五艦隊

BBC引述伊朗半官方媒體法斯通訊社（Fars）消息指出，革命衛隊使用大量飛彈進行轟炸，攻擊目標除了以色列基里亞特（Kiryat）、謝莫納（Shmona）、哈代拉（Hadera）及海法（Haifa），還有美軍在該區域的基地以及美國海軍第五艦隊。

另外，伊拉克親伊朗民兵組織「血衛士」（Saraya Awliya al-Dam）發布聲明，宣稱對伊拉克境內美軍基地發動6次協調攻擊。

伊朗駐聯合國大使：美國和以色列挑起戰火

面對動盪局勢，伊朗駐日內瓦聯合國大使巴赫芮尼接受BBC專訪時表示，伊朗並沒有發動戰爭，是美國和以色列挑起戰火，伊朗只是在進行防衛，「這場防禦將持續到侵略者停止戰爭為止，對我們而言，戰爭的結束就是侵略者停止戰爭」。

巴赫芮尼也說，新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）目前安全且正常執政，其當選象徵伊朗的穩定與延續性。

針對荷莫茲海峽航運問題，巴赫芮尼坦言該海峽已受戰爭影響，沒人能指望航運維持正常狀態。他說，伊朗並非反對和平使用海峽航道，而是不容許美國和以色列在該區域對伊朗構成任何威脅。

▼ 伊朗駐日內瓦聯合國大使巴赫芮尼。（圖／路透）