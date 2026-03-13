高市早苗「開會9小時」突站不起身！臉色蒼白扶牆走　嚇壞國會

記者張方瑀／綜合報導

日本首相高市早苗昨（12）日傳出身體不適，在結束眾議院長達9小時的馬拉松式質詢後，疑似體力透支，一度坐在位子上動彈不得，甚至在行走時差點跌倒，驚險畫面引發在場閣員與國會議員高度關注。

馬拉松質詢9小時 高市早苗散會後「動彈不得」

被外界稱為「工作狂」的高市早苗，12日上午9時準時出席眾議院預算委員會的集中審議。會議一直持續到傍晚6時過後才宣告結束。然而，就在宣布散會、眾人紛紛起立時，高市卻持續坐在首相席位上，整整約1分鐘完全沒有起身，神情顯得極度疲憊。

現場目擊者指出，高市當時低著頭，不斷用手按壓內眼角，表情相當痛苦。一旁的財務大臣片山五月等內閣成員及秘書官見狀，隨即面露憂色地圍上前關切。

臉色蒼白、扶牆苦撐 醫師閣員急上前診視

根據日媒報導，當時高市早苗呼吸短促、臉色慘白，說話聲音也十分微弱。擁有醫師背景的數位大臣松本尚見狀，趕緊上前詢問狀況並進行簡單交談。隨後，她起身沿著國會走廊離開，但途中一度步伐踉蹌，必須伸手扶牆行走。

高市隨後返回首相官邸，並接受了醫官約10分鐘的診察，目前正在公邸靜養。

取消外交晚宴改人代打 官邸曝病因：累壞了

受到身體不適影響，高市原定於晚間6時30分與伊斯蘭各國駐日大使、波斯灣合作理事會（GCC）成員國大使共同出席的「開齋飯」餐會被迫喊卡。現場行政人員向與會者說明，首相因「緊急公務」無法出席，改由內閣官房長官木原稔代打。

對於高市的健康狀況，官邸高層官員透露，高市其實這兩、三天就已經出現咳嗽症狀，加上11日才剛前往福島出差，行程緊湊導致疲勞過度累積，「應該只是感冒，並無大礙。」