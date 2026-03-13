　
社會 社會焦點 保障人權

調查官淪取簿手超派！怒問詐團：為何警察打來　被害名單竟見記者

▲▼調查官劉晉廷。（圖／記者許權毅攝）

▲調查官劉晉廷上網找打工，竟然跑去當詐團取簿手。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

高雄市調查處調查官劉晉廷上網找「打工」，結果竟然跑去當詐團取簿手，賺得4900元，遭台中地檢署起訴，台中地院今（13）日開庭提示證據，發現劉犯案後收到警方來電，傳訊質疑他的上手，而眾多遭該詐團欺騙的被害人中，連一名杜姓記者因此陷於錯誤，遭詐22萬元轉入劉晉廷寄送的帳本內。

檢警調查，劉在臉書社團「大台中打工」看到求職訊息，進而加入Telegram群組，聽從「Elisha快遞」指示，於2024年7月14日前往台中市西屯區某超商，領取裝有被當作人頭帳戶的帳本、信用卡包裹，再至空軍一號貨運站，將包裹轉寄到台南仁德貨運站，因被害人察覺受騙，報警後案情才曝光。

劉偵訊時坦承有提領、轉寄包裹，但否認從事詐欺，辯稱是對方以「1單數千元」代價請他寄送文件，當時為添補家用才接案，不知這是違法。他從事調查官，1個月薪水約8萬元，不會為了1500元讓自己陷於被追訴的風險；他在警方通知筆錄時，有傳訊息問對方包裹內容物，對方稱是單純的客戶資料。

檢方查出，劉曾擔任港警隊員，任職於法務部調查局調查官，常有跟監、蒐證的工作，知悉Telegram會被使用在販毒等犯罪聯繫之用途，且一般外送員每單報酬為6、70元，本案單趟報酬分別為1500、1500及另外給付的運費1900元，報酬明顯超額，與常情不符。

檢方認為，劉從事調查員的經歷，對於犯罪應比一般民眾有更深的理解及警覺，且警政署、調查局時常宣導勿輕易代領包裹，而本案的包裹既然能從超商領取，為何又要多一步驟轉交給其他貨運站轉寄，徒增成本，明顯可預見包裹內容涉及不法，不採信劉的辯詞，依詐欺、洗錢罪嫌起訴劉。

劉晉廷前一次開庭，還被法官劉佳紋問說「你沒辦過詐欺案件嗎？」劉還回答自己真的沒辦過，主要都是緝毒案件。今日合議庭由審判長吳孟潔、法官劉佳紋與黃淑美組成。劉晉廷仍維持坦承客觀事實，但對於部分罪名有意見。

法院提示證據顯示，劉晉廷犯案後，收到警方來電，劉馬上傳訊質問上手Elisha：「請問包裹裡面是什麼？」Elisha回答：「都是單純客戶的文件。」劉晉廷質問：「那為什麼我收到派出所的電話？在嗎？？？？？」結果得到不讀不回。

該詐團因為劉協助取簿轉寄提款卡，進而導致約3、40名民眾透過這些帳戶轉出金錢。受害民眾不乏家管、服務業，甚至連運動員、工程師以及新聞記者都出現在告訴人名單上，其中一名杜姓記者，遭該詐團以投資名義詐騙，陸續轉出22萬元，因此提出告訴。

03/11 全台詐欺最新數據

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

台中調查官取簿手劉晉廷調查員

