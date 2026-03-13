　
地方 地方焦點

人妻控小三與夫外遇產子　南院判侵害配偶權賠40萬

▲台南地院認為李女明知前男友已婚仍外遇生子，侵害配偶權須賠40萬元。（記者林東良攝）

▲台南地院認為李女明知前男友已婚仍外遇生子，侵害配偶權須賠40萬元。（記者林東良攝）

記者林東良／台南報導


台南1名人妻指控，與丈夫結婚後，丈夫的李姓前女友兼同事仍與丈夫藕斷絲連，兩人多次發生性關係，李女甚至懷孕並產下一子，人妻認為李女明知對方已婚仍介入婚姻，侵害其配偶權，提告求償，台南地院審理後認定李女與已婚男子發生婚外情並生子，侵害配偶權，判李女須賠償人妻40萬元精神慰撫金，全案仍可上訴。


判決資料指出，人妻主張她與丈夫於2018年10月結婚，李女原為遭丈夫前女友，也是公司同事，但丈夫婚後兩人仍持續往來，並多次在李女住處或汽車旅館發生性關係，李女因此懷孕並生下一子。


人妻表示，直到2023年10月，她當時也懷孕，在丈夫告知下才得知李女懷孕生子的消息，讓她承受巨大身心壓力。她還指稱，李女曾將與丈夫合照的生產照片製作成明信片，並寫上「渣男騙人生小孩」等藏頭詩，寄給她及鄰居，讓她遭受異樣眼光。

人妻並指出，李女還透過訊息將「渣男騙人生小孩」、「外遇把人逼上絕路」等藏頭詩內容傳給她多名友人，使她必須逐一向親友解釋丈夫外遇及第三者生子的事情，精神承受極大痛苦，因此提告請求精神慰撫金。


對此，李女辯稱，對方早已知道她懷孕生子的事情，卻在兩年後才提起訴訟，已超過請求權時效；至於寄送明信片及傳送藏頭詩訊息騷擾一事，她也否認是自己所為，認為對方沒有提出具體證據，不能僅憑推論就認定是她寄送。


法官審理後認為，李女未能證明原告早在其所稱的時間點就已知悉外遇生子一事，因此未逾兩年請求權時效。另查明李女明知外遇對象已婚，仍與其發生婚外情並生下孩子，已侵害原告的配偶權。至於人妻指控李女寄送藏頭詩明信片及訊息給鄰居與友人部分，法院認為目前缺乏具體證據證明是李女所為，因此無法認定該行為成立。


法官並指出，精神慰撫金的金額，需依雙方身分、地位、經濟能力及侵害程度等因素綜合衡量。本案考量人妻為大學畢業、公務員，目前育嬰留職停薪；李女則為碩士畢業、月收入約7萬元，須扶養1名未成年子女且背負約2070萬元貸款等情況，最終認定賠償金額以40萬元為適當，其餘請求則不予准許。

人妻控小三與夫外遇產子　南院判侵害配偶權賠40萬

北部一名人妻控訴，丈夫阿強（化名）與女同事小美（化名）發生婚外情，她在車上放置錄音筆蒐證，這才知道兩人多次外出約會、發生性行為，憤而決定對小美提告求償80萬元。然而，由於小美堅決否認，加上錄音音質不佳，難以辨識對話之人是誰，最終人妻因證據不足，被法院裁定駁回告訴。

