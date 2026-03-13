提款密碼用身分證！3大學生打掃校園背包遭竊　慘被盜領近10萬

記者鄧木卿／台中報導

霧峰區朝陽科技大學10日下午安排大一學生一堂打掃校園的勞作教育課程，4名學生打掃時把包包放在教室走廊椅子上，不料，4個包包被一名陌生男子一次「掃光」，竊賊行徑大膽，甚至就在校園內超商提領，巧合的是，輸入身分證上的數字竟輕易提款，3名學生共損失9萬5千元，家長po出當下影片，呼籲學生一起尋凶。

▲▼朝陽科大學生打掃校園時，背包失竊，損失9萬5千元生活費。（圖／民眾提供，下同）

有家長po出就讀朝陽科技大學的女兒包包失竊的監視器影片，地點在波錠廳走廊，時間是10日下午5點多，女學生當時和同學們打掃校園，才一轉眼，放在椅子上的包包不見了。

這名身穿Nike黑背包、戴鴨舌帽、黑口罩的男子，一次拿走4個包包，沒有趕緊離開學校，反而在校園內的超商提款機嘗試提領，巧合的是，竊賊輸入身份證上的數字，竟然就是提款卡密碼，輕易的領走9萬3千元，另2個包包只有少許現金。

家長拜託同學們幫忙，不然竊賊在身邊，大家都可能被偷，而且還對竊賊道德勸說，「我們已經掌握你所有證據，你根本逃不了，如果有悔改之心請趕快出來自首，以減輕罪行」。

霧峰警分局表示，自11日起陸續接獲3名學生報案，共損失9萬5千元，已擴大調閱監視器，積極追緝中。