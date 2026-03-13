　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／紙袋真有單據！卓榮泰今秀赴日看球4單據　整趟旅程花近214萬

記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰日前在世界棒球經典賽小組賽期間，低調赴日觀賞中華隊出戰捷克，引發政壇討論。面對在野陣營連日追打，卓榮泰今公布相關單據，包括門票、當日遊覽車車資以及關鍵的包機費用等。根據單據顯示，遊覽車車資付日幣20萬，約台幣4萬元；比賽門票，一共台幣18500元；包機費用則為208萬。

▲▼行政院長卓榮泰公布自費包機單據。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院長卓榮泰公布自費包機單據。（圖／記者陳家祥攝）

卓榮泰赴日觀賞中華隊球賽風波延燒，今在秘書長張惇涵、發言人李慧芝陪同下，公布相關單據。他直言，國民黨委員刻意要把我說成公務行程，是何居心？就算是公務行程，用自費有錯嗎？他強調，這是私人行程，用公費的話這事情大概無法解釋，「這是一個私人行程，看球以外的事情我無所評論，也不需要交代」。

卓榮泰說，即便是私人行程，但院內跟機場之間難道不需要聯繫嗎？去機場開會就叫公務，行政院長是列管人員，私人行程要出國都要寫公文，「難道公文一出去就叫公務行程？也不是吧？維安上的考量並非我願意」。

接著卓榮泰拿出日前在立法院備詢時的牛皮紙袋，一份份將單據拿出。他表示，本來在今天下午質詢時要公開，但立法院因故取消讓他失去說明機會，為了避免事件持續延燒，因此才出面說明。

卓榮泰說，單據有4份，一份是進場的門票、一份是當日遊覽車車資、一份是包機費用，還有一份是日幣換匯的水單。他指出，遊覽車車資日幣20萬，是7日當天直接付給司機；接著是比賽門票，一共台幣18500元，款項由他匯出、受款人為中華職棒大聯盟。

接著第三張，則是包機的專案費用，3月7日CI 188上午6點松山飛羽田、CI1889晚間羽田飛松山。卓榮泰說，這本來是商業機密，但跟華航確認沒問題後才公佈，包機費用為208萬。合約是在6日簽，208萬同樣也是由他匯給華航。

「徐巧芯、林沛祥若認為可以報公帳，我明天請秘書長去幫我報帳，這錢我就可以拿回來。」卓榮泰表示，自費的行程他無所評論，「自費這個私人行程，就是歡喜甘願」，不是說這是多偉大的事情，但能在這情況下順利走出去，也給球場上的球迷們一個鼓舞作用、也給選手加油，就是如此。

▼行政院長卓榮泰秀出郵政存款簿證明費用從帳戶匯出。（圖／記者陳家祥攝）

▲▼行政院長卓榮泰公布自費包機單據。（圖／記者陳家祥攝）

▼行政院長卓榮泰公布專案包機合約書。（圖／記者陳家祥攝）

▲▼行政院長卓榮泰公布自費包機單據。（圖／記者陳家祥攝）

▼行政院長卓榮泰公布遊覽車車資、日幣換匯水單。（圖／記者陳家祥攝）

▲▼行政院長卓榮泰公布自費包機單據。（圖／記者陳家祥攝）

▲▼行政院長卓榮泰公布自費包機單據。（圖／記者陳家祥攝）

▼行政院長卓榮泰公布購買門票單據。（圖／記者陳家祥攝）

0

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
532 1 8366 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
包機赴日遭酸沒錢撤僑　卓榮泰：撤僑邀在野立委同行敢不敢？
伊朗第44波攻擊！　「大量飛彈」狂轟
快訊／陳傑憲傷勢報告出爐！
好貴的車禍！　保時捷911、凱燕撞一團
16艘商船遭襲！　全球陷史上最大石油斷供
掃光「好市多化妝台」不給人拿　女遭起底！她急關IG
快訊／面板大廠重挫跌停！　買盤搶進
錦榮認愛「智商140才女」！　昔2原因分手蔡依林

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

卓榮泰秀208萬日本看球賽包機單據　徐巧芯驚：價錢打到骨折

包機赴日遭酸沒錢撤僑　卓榮泰：包機撤僑邀在野立委同行敢不敢？

沒在怕！遭黨內圍剿仍上節目開轟　蕭敬嚴：藍支持者不喜歡互打

陳其邁訪美對話亞利桑那產官學界　串聯台美日半導體城市聯盟

日議員反對柯文哲入境　小草、柯案律師出征嗆「關你屁事」

快訊／民進黨松信初選出爐　許淑華輾壓、王世堅子弟兵呂瀅瀅落馬

文總名稱遭疑混淆台灣主權　徐巧芯：賴清德還要跟曹興誠勾勾纏？

快訊／紙袋真有單據！卓榮泰今秀赴日看球4單據　整趟旅程花近214萬

少子化惡化、6成民眾有「厭童」傾向！　陳菁徽提3解方

睡好熟！協商軍購案「藍委入夢鄉」畫面曝　本人坦言有點累

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

關稅海嘯又又又來了？　川普發動301調查　16國挫咧等　台灣順差數據斷檔領先　成頭號箭靶？

川普：美軍擊毀58艘伊朗艦艇！　會繼續作戰直到任務完成

金正恩女兒「開槍射擊」畫面曝光！　父女身穿同款皮衣外套

房市變天！七都房價反轉跌4.75%　買氣創10年新低

彰化食人菌群聚感染！1家8口「喉嚨像刀割」　醫提醒：致死率5成

卓榮泰秀208萬日本看球賽包機單據　徐巧芯驚：價錢打到骨折

包機赴日遭酸沒錢撤僑　卓榮泰：包機撤僑邀在野立委同行敢不敢？

沒在怕！遭黨內圍剿仍上節目開轟　蕭敬嚴：藍支持者不喜歡互打

陳其邁訪美對話亞利桑那產官學界　串聯台美日半導體城市聯盟

日議員反對柯文哲入境　小草、柯案律師出征嗆「關你屁事」

快訊／民進黨松信初選出爐　許淑華輾壓、王世堅子弟兵呂瀅瀅落馬

文總名稱遭疑混淆台灣主權　徐巧芯：賴清德還要跟曹興誠勾勾纏？

快訊／紙袋真有單據！卓榮泰今秀赴日看球4單據　整趟旅程花近214萬

少子化惡化、6成民眾有「厭童」傾向！　陳菁徽提3解方

睡好熟！協商軍購案「藍委入夢鄉」畫面曝　本人坦言有點累

IKEA睡眠調查：現代人一年平均少睡20天　專家點名4物品需要移出臥室

卓榮泰秀208萬日本看球賽包機單據　徐巧芯驚：價錢打到骨折

點點螢光重返森林！大農大富賞螢趣啓跑　假日賞螢專車接駁

高市早苗「開會9小時」突站不起身！臉色蒼白扶牆走　嚇壞國會

包機赴日遭酸沒錢撤僑　卓榮泰：包機撤僑邀在野立委同行敢不敢？

沒在怕！遭黨內圍剿仍上節目開轟　蕭敬嚴：藍支持者不喜歡互打

別被折扣洗腦！5招買對不買廢小技巧　守住荷包與地球

「不倒翁小姐姐」告別大唐不夜城　結束7年「搖晃」生涯轉戰自媒體

買房主力變了！女性購屋占比連5年升　3都「女主人」過半

花蓮和仁站調車「擦撞貨物列車」釀出軌　台鐵將調查懲處

李多慧模仿台灣人住飯店　先敲三下：不好意思～

政治熱門新聞

紙袋真有單據！卓榮泰今秀赴日看球單據

共機近期「不尋常清零」　外媒彙整北京可能意圖

包機是機密？王浩宇酸徐巧芯閉嘴

李貞秀首登質詢台淚灑！　韓國瑜送暖：一路走來風風雨雨不容易

議員酒駕累犯「只停權3年」　網友質疑打假球

賴清德盛讚林佳龍狂飛繞地球5.2圈　設宴無數「體重為國增重」

快訊／民進黨松信初選出爐　許淑華輾壓、王世堅子弟兵呂瀅瀅落馬

中選會人事案表決！綠對游盈隆有異見　民進黨團大會砲聲隆隆

北京通過民族團結促進法　台灣官員：威脅不促進統一會受懲罰

民進黨台南第10選區初選民調出爐　妃派、王定宇子弟兵落馬

卓榮泰赴日見了高市早苗？　黃暐瀚提4重點：外交充斥不能說的秘密

賴清德：台灣人對和平熱愛、民主自由絕不改變　持續捍衛區域和平

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

快訊／最美議員宣布不再爭取連任！　戴湘儀：以不同身分關心新北

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

好市多女搶貨「全都我的」遭肉搜炎上

紙袋真有單據！卓榮泰今秀赴日看球單據

E級名媛出軌「劉雨柔前夫」被抓包　傳下跪掌嘴求饒

LINE「免費新字體」美爆了！設定方法曝光

MissAV被封鎖一天又復活：感謝新北市

美國最貴航母「福特號」起火　2兵受傷

Google地圖導入Gemini　對話就能找地點

799玩具化妝台被爆搶　好市多：將盡快補貨

快訊／美軍KC-135加油機「伊拉克墜毀」

只是離家200m「1歲多嬰從此癱瘓」！醫嘆：直接壓垮脊髓

住一晚破萬「玩到11點才回飯店」　台人曝1句真心話

《中華一番》小當家真的參戰地府大賽！

「天然瘦瘦針」曝光！營養師點名5食物

出國注意！代購6類保健品恐觸法　最重罰200萬

AV女優被酸　貼三上悠亞啦啦隊照反擊

更多

最夯影音

更多
林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」
冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面