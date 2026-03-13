快訊／紙袋真有單據！卓榮泰今秀赴日看球4單據　整趟旅程花近214萬

記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰日前在世界棒球經典賽小組賽期間，低調赴日觀賞中華隊出戰捷克，引發政壇討論。面對在野陣營連日追打，卓榮泰今公布相關單據，包括門票、當日遊覽車車資以及關鍵的包機費用等。根據單據顯示，遊覽車車資付日幣20萬，約台幣4萬元；比賽門票，一共台幣18500元；包機費用則為208萬。

▲行政院長卓榮泰公布自費包機單據。（圖／記者陳家祥攝）



卓榮泰赴日觀賞中華隊球賽風波延燒，今在秘書長張惇涵、發言人李慧芝陪同下，公布相關單據。他直言，國民黨委員刻意要把我說成公務行程，是何居心？就算是公務行程，用自費有錯嗎？他強調，這是私人行程，用公費的話這事情大概無法解釋，「這是一個私人行程，看球以外的事情我無所評論，也不需要交代」。

卓榮泰說，即便是私人行程，但院內跟機場之間難道不需要聯繫嗎？去機場開會就叫公務，行政院長是列管人員，私人行程要出國都要寫公文，「難道公文一出去就叫公務行程？也不是吧？維安上的考量並非我願意」。

接著卓榮泰拿出日前在立法院備詢時的牛皮紙袋，一份份將單據拿出。他表示，本來在今天下午質詢時要公開，但立法院因故取消讓他失去說明機會，為了避免事件持續延燒，因此才出面說明。

卓榮泰說，單據有4份，一份是進場的門票、一份是當日遊覽車車資、一份是包機費用，還有一份是日幣換匯的水單。他指出，遊覽車車資日幣20萬，是7日當天直接付給司機；接著是比賽門票，一共台幣18500元，款項由他匯出、受款人為中華職棒大聯盟。

接著第三張，則是包機的專案費用，3月7日CI 188上午6點松山飛羽田、CI1889晚間羽田飛松山。卓榮泰說，這本來是商業機密，但跟華航確認沒問題後才公佈，包機費用為208萬。合約是在6日簽，208萬同樣也是由他匯給華航。

「徐巧芯、林沛祥若認為可以報公帳，我明天請秘書長去幫我報帳，這錢我就可以拿回來。」卓榮泰表示，自費的行程他無所評論，「自費這個私人行程，就是歡喜甘願」，不是說這是多偉大的事情，但能在這情況下順利走出去，也給球場上的球迷們一個鼓舞作用、也給選手加油，就是如此。

▼行政院長卓榮泰秀出郵政存款簿證明費用從帳戶匯出。（圖／記者陳家祥攝）

▼行政院長卓榮泰公布專案包機合約書。（圖／記者陳家祥攝）

▼行政院長卓榮泰公布遊覽車車資、日幣換匯水單。（圖／記者陳家祥攝）

▼行政院長卓榮泰公布購買門票單據。（圖／記者陳家祥攝）