少子化惡化、6成民眾有「厭童」傾向！　陳菁徽提3解方

▲立委陳菁徽。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

台灣少子化問題嚴重，國民黨立委陳菁徽示警，根據調查，超過六成民眾有輕重不一的「厭童」傾向，現在坊間甚至出現了無孩童地圖，但真正的問題是在於我們的城市「空間設計缺乏選擇」。陳菁徽接著點出3點訴求，盼行政院卓榮泰落實，包含公共空間與文化升級、推行官方友善認證與地圖、跨部會統籌納入KPI。

陳菁徽表示，台灣的少子化已經到了超級嚴重的地步，這天在立法院總質詢，她特別針對最近超熱議的「厭童」議題，向卓榮泰提出訴求。根據調查，超過六成民眾有輕重不一的「厭童」傾向。許多家長帶孩子出門，面臨極大的心理壓力，孩子偶爾的情緒失控，換來的往往是不友善的白眼、被「噴」，甚至是直接被驅趕。

陳菁徽指出，現在坊間甚至出現了無孩童地圖。大眾怕吵、父母恐懼帶小孩出門，這是一個社會對立的雙輸局面，更直接加劇了少子化危機，在這樣的氛圍下，根本沒有人敢生小孩。但真正的問題，真的出在小孩身上嗎？其實不然，真正的問題在於我們的城市「空間設計缺乏選擇」。

陳菁徽列舉國外如何使用「分流設計」來減輕所有人的負擔，美國匹茲堡機場 設有專屬的安撫空間（Presley's Place）；新加坡國家美術館 打造了平靜室（Calm Room）；芬蘭火車 規劃了充滿巧思的家庭車廂（Family cabin）；澳洲伯斯機場 也有讓孩子穩定情緒的感官室（Sensory Room）。

陳菁徽說明，國外透過這些「親子安撫角落」或「暫離喘息區」，讓家長在孩子哭鬧時能快速止損，不會焦慮緊張，也不會讓追求寧靜的人困擾。反觀台灣，我們的公共空間極度缺乏這類設計，也沒有由政府統籌、標示清楚的「友善親子地圖」。當政府沒有作為，台灣的年輕爸媽只能自救，靠著在社群裡無私分享，辛苦拼湊出民間自製的友善景點地圖。

陳菁徽認為，我國政府應該積極效仿日韓的成功經驗，用公共誘因與政府的制度來解決問題，韓國政府主動推行兒童友善認證，給予願意加入的店家高達 30 萬韓元的「物品支援費」（可購買兒童餐具或支付營業保險，降低店家接待兒童的理賠風險）。最後核發官方識別貼紙，並與民間市佔率最高的地圖 APP 無縫串聯，直接幫友善店家精準導入家庭客源。

日本「嬰兒休息站」與育兒護照，只要店家願意提供熱水泡奶等友善服務，政府就會發放數十萬日圓的專項補助，協助改建無障礙廁所或建置哺乳室。同時將店家登錄至全國共通的官方搜尋網站，讓企業等同獲得政府免費背書的全國性行銷曝光。

陳菁徽要求卓榮泰落實以下承諾，公共空間與文化升級：行政院應盡速盤點全國公共交通節點與大型場館，增設親子安撫與喘息空間；推行官方友善認證與地圖：衛福部應借鏡日韓，帶頭推動「友善兒童徽章」與實質補助。衛生福利部也說，過去政府推動「身心障礙廁所地圖」、「哺乳室地圖」都有成功的經驗，只要結合數位資源，官方版的「友善親子地圖」一定能很快推廣成功。

同時也要跨部會統籌納入KPI，陳菁徽說，這絕對不是單一部會的事。院長應指定政務委員專責統籌，並在中央「少子化對策計畫」中，明確加入「增設友善嬰孩環境」的關鍵績效指標。唯有靠政府的高度去推廣、認證與行銷，我國才能真正改變社會氛圍，讓「友善生育」真正升級為「全面友善孩子」。

