　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

少子化惡化、6成民眾有「厭童」傾向！　陳菁徽提3解方

▲▼立法院新會期，立委陳菁徽簽到。（圖／記者李毓康攝）

▲立委陳菁徽。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣少子化問題嚴重，國民黨立委陳菁徽示警，根據調查，超過六成民眾有輕重不一的「厭童」傾向，現在坊間甚至出現了無孩童地圖，但真正的問題是在於我們的城市「空間設計缺乏選擇」。陳菁徽接著點出3點訴求，盼行政院卓榮泰落實，包含公共空間與文化升級、推行官方友善認證與地圖、跨部會統籌納入KPI。

陳菁徽表示，台灣的少子化已經到了超級嚴重的地步，這天在立法院總質詢，她特別針對最近超熱議的「厭童」議題，向卓榮泰提出訴求。根據調查，超過六成民眾有輕重不一的「厭童」傾向。許多家長帶孩子出門，面臨極大的心理壓力，孩子偶爾的情緒失控，換來的往往是不友善的白眼、被「噴」，甚至是直接被驅趕。

陳菁徽指出，現在坊間甚至出現了無孩童地圖。大眾怕吵、父母恐懼帶小孩出門，這是一個社會對立的雙輸局面，更直接加劇了少子化危機，在這樣的氛圍下，根本沒有人敢生小孩。但真正的問題，真的出在小孩身上嗎？其實不然，真正的問題在於我們的城市「空間設計缺乏選擇」。

陳菁徽列舉國外如何使用「分流設計」來減輕所有人的負擔，美國匹茲堡機場 設有專屬的安撫空間（Presley's Place）；新加坡國家美術館 打造了平靜室（Calm Room）；芬蘭火車 規劃了充滿巧思的家庭車廂（Family cabin）；澳洲伯斯機場 也有讓孩子穩定情緒的感官室（Sensory Room）。

陳菁徽說明，國外透過這些「親子安撫角落」或「暫離喘息區」，讓家長在孩子哭鬧時能快速止損，不會焦慮緊張，也不會讓追求寧靜的人困擾。反觀台灣，我們的公共空間極度缺乏這類設計，也沒有由政府統籌、標示清楚的「友善親子地圖」。當政府沒有作為，台灣的年輕爸媽只能自救，靠著在社群裡無私分享，辛苦拼湊出民間自製的友善景點地圖。

陳菁徽認為，我國政府應該積極效仿日韓的成功經驗，用公共誘因與政府的制度來解決問題，韓國政府主動推行兒童友善認證，給予願意加入的店家高達 30 萬韓元的「物品支援費」（可購買兒童餐具或支付營業保險，降低店家接待兒童的理賠風險）。最後核發官方識別貼紙，並與民間市佔率最高的地圖 APP 無縫串聯，直接幫友善店家精準導入家庭客源。

日本「嬰兒休息站」與育兒護照，只要店家願意提供熱水泡奶等友善服務，政府就會發放數十萬日圓的專項補助，協助改建無障礙廁所或建置哺乳室。同時將店家登錄至全國共通的官方搜尋網站，讓企業等同獲得政府免費背書的全國性行銷曝光。

陳菁徽要求卓榮泰落實以下承諾，公共空間與文化升級：行政院應盡速盤點全國公共交通節點與大型場館，增設親子安撫與喘息空間；推行官方友善認證與地圖：衛福部應借鏡日韓，帶頭推動「友善兒童徽章」與實質補助。衛生福利部也說，過去政府推動「身心障礙廁所地圖」、「哺乳室地圖」都有成功的經驗，只要結合數位資源，官方版的「友善親子地圖」一定能很快推廣成功。

同時也要跨部會統籌納入KPI，陳菁徽說，這絕對不是單一部會的事。院長應指定政務委員專責統籌，並在中央「少子化對策計畫」中，明確加入「增設友善嬰孩環境」的關鍵績效指標。唯有靠政府的高度去推廣、認證與行銷，我國才能真正改變社會氛圍，讓「友善生育」真正升級為「全面友善孩子」。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
532 1 8366 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
包機赴日遭酸沒錢撤僑　卓榮泰：撤僑邀在野立委同行敢不敢？
伊朗第44波攻擊！　「大量飛彈」狂轟
快訊／陳傑憲傷勢報告出爐！
好貴的車禍！　保時捷911、凱燕撞一團
16艘商船遭襲！　全球陷史上最大石油斷供
掃光「好市多化妝台」不給人拿　女遭起底！她急關IG
快訊／面板大廠重挫跌停！　買盤搶進
錦榮認愛「智商140才女」！　昔2原因分手蔡依林

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

卓榮泰秀208萬日本看球賽包機單據　徐巧芯驚：價錢打到骨折

包機赴日遭酸沒錢撤僑　卓榮泰：包機撤僑邀在野立委同行敢不敢？

沒在怕！遭黨內圍剿仍上節目開轟　蕭敬嚴：藍支持者不喜歡互打

陳其邁訪美對話亞利桑那產官學界　串聯台美日半導體城市聯盟

日議員反對柯文哲入境　小草、柯案律師出征嗆「關你屁事」

快訊／民進黨松信初選出爐　許淑華輾壓、王世堅子弟兵呂瀅瀅落馬

文總名稱遭疑混淆台灣主權　徐巧芯：賴清德還要跟曹興誠勾勾纏？

快訊／紙袋真有單據！卓榮泰今秀赴日看球4單據　整趟旅程花近214萬

少子化惡化、6成民眾有「厭童」傾向！　陳菁徽提3解方

睡好熟！協商軍購案「藍委入夢鄉」畫面曝　本人坦言有點累

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

關稅海嘯又又又來了？　川普發動301調查　16國挫咧等　台灣順差數據斷檔領先　成頭號箭靶？

川普：美軍擊毀58艘伊朗艦艇！　會繼續作戰直到任務完成

金正恩女兒「開槍射擊」畫面曝光！　父女身穿同款皮衣外套

房市變天！七都房價反轉跌4.75%　買氣創10年新低

彰化食人菌群聚感染！1家8口「喉嚨像刀割」　醫提醒：致死率5成

卓榮泰秀208萬日本看球賽包機單據　徐巧芯驚：價錢打到骨折

包機赴日遭酸沒錢撤僑　卓榮泰：包機撤僑邀在野立委同行敢不敢？

沒在怕！遭黨內圍剿仍上節目開轟　蕭敬嚴：藍支持者不喜歡互打

陳其邁訪美對話亞利桑那產官學界　串聯台美日半導體城市聯盟

日議員反對柯文哲入境　小草、柯案律師出征嗆「關你屁事」

快訊／民進黨松信初選出爐　許淑華輾壓、王世堅子弟兵呂瀅瀅落馬

文總名稱遭疑混淆台灣主權　徐巧芯：賴清德還要跟曹興誠勾勾纏？

快訊／紙袋真有單據！卓榮泰今秀赴日看球4單據　整趟旅程花近214萬

少子化惡化、6成民眾有「厭童」傾向！　陳菁徽提3解方

睡好熟！協商軍購案「藍委入夢鄉」畫面曝　本人坦言有點累

IKEA睡眠調查：現代人一年平均少睡20天　專家點名4物品需要移出臥室

卓榮泰秀208萬日本看球賽包機單據　徐巧芯驚：價錢打到骨折

點點螢光重返森林！大農大富賞螢趣啓跑　假日賞螢專車接駁

高市早苗「開會9小時」突站不起身！臉色蒼白扶牆走　嚇壞國會

包機赴日遭酸沒錢撤僑　卓榮泰：包機撤僑邀在野立委同行敢不敢？

沒在怕！遭黨內圍剿仍上節目開轟　蕭敬嚴：藍支持者不喜歡互打

別被折扣洗腦！5招買對不買廢小技巧　守住荷包與地球

「不倒翁小姐姐」告別大唐不夜城　結束7年「搖晃」生涯轉戰自媒體

買房主力變了！女性購屋占比連5年升　3都「女主人」過半

花蓮和仁站調車「擦撞貨物列車」釀出軌　台鐵將調查懲處

許允樂遭爆「婆媳問題」　李玉璽澄清：她們關係很好！

政治熱門新聞

紙袋真有單據！卓榮泰今秀赴日看球單據

共機近期「不尋常清零」　外媒彙整北京可能意圖

包機是機密？王浩宇酸徐巧芯閉嘴

李貞秀首登質詢台淚灑！　韓國瑜送暖：一路走來風風雨雨不容易

議員酒駕累犯「只停權3年」　網友質疑打假球

賴清德盛讚林佳龍狂飛繞地球5.2圈　設宴無數「體重為國增重」

快訊／民進黨松信初選出爐　許淑華輾壓、王世堅子弟兵呂瀅瀅落馬

中選會人事案表決！綠對游盈隆有異見　民進黨團大會砲聲隆隆

北京通過民族團結促進法　台灣官員：威脅不促進統一會受懲罰

民進黨台南第10選區初選民調出爐　妃派、王定宇子弟兵落馬

卓榮泰赴日見了高市早苗？　黃暐瀚提4重點：外交充斥不能說的秘密

賴清德：台灣人對和平熱愛、民主自由絕不改變　持續捍衛區域和平

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

快訊／最美議員宣布不再爭取連任！　戴湘儀：以不同身分關心新北

更多熱門

相關新聞

台南出生率六都墊底　謝龍介提補貼、婚育宅等3政策救少子化

台南出生率六都墊底　謝龍介提補貼、婚育宅等3政策救少子化

根據內政部最新數據顯示，今年2月份全台新生兒人數只有6523人，寫下史上單月新低紀錄。國民黨立委謝龍介表示，台南這次出生率是全國倒數第二，也是六都最後一名，為台南提出強而有力的育兒、補貼政策刻不容緩，他提出「育兒幸福3政策」，希望從補貼加碼、婚育宅倍增、租金折抵，讓年輕夫妻安心住、放心生。

高雄國立大學宅房價大PK　1校單坪年跌5.1萬最慘

高雄國立大學宅房價大PK　1校單坪年跌5.1萬最慘

少子化危機　藍推「0到6歲兒童健保國家付」

少子化危機　藍推「0到6歲兒童健保國家付」

「任何扭轉人口頹勢政策都該支持」　陳菁徽挺蔣萬安推育兒減工時

「任何扭轉人口頹勢政策都該支持」　陳菁徽挺蔣萬安推育兒減工時

為何蔣萬安推「育兒減工時」？　黃揚明曝原因

為何蔣萬安推「育兒減工時」？　黃揚明曝原因

關鍵字：

少子化厭童陳菁徽

讀者迴響

熱門新聞

好市多女搶貨「全都我的」遭肉搜炎上

紙袋真有單據！卓榮泰今秀赴日看球單據

E級名媛出軌「劉雨柔前夫」被抓包　傳下跪掌嘴求饒

LINE「免費新字體」美爆了！設定方法曝光

MissAV被封鎖一天又復活：感謝新北市

美國最貴航母「福特號」起火　2兵受傷

Google地圖導入Gemini　對話就能找地點

799玩具化妝台被爆搶　好市多：將盡快補貨

快訊／美軍KC-135加油機「伊拉克墜毀」

只是離家200m「1歲多嬰從此癱瘓」！醫嘆：直接壓垮脊髓

住一晚破萬「玩到11點才回飯店」　台人曝1句真心話

《中華一番》小當家真的參戰地府大賽！

「天然瘦瘦針」曝光！營養師點名5食物

出國注意！代購6類保健品恐觸法　最重罰200萬

AV女優被酸　貼三上悠亞啦啦隊照反擊

更多

最夯影音

更多
林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」
冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面