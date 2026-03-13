陳其邁訪美對話亞利桑那產官學界　串聯台美日半導體城市聯盟

▲陳其邁與熊本縣副知事共同率團拜會亞利桑那州商務廳總裁Sandra Watson，寫下台美日三方首度聯合對話的歷史新頁。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市長陳其邁與熊本縣廳共組「台日城市聯合訪美團」11日出發赴美，首站抵達美國亞利桑那州，美國時間12日旋即率領市府團隊偕同熊本縣訪團前往拜會亞利桑那州商務廳總裁珊卓·華森（Sandra Watson），與當地產官學界代表深入交流台美日三方產業發展歷程、未來展望及合作契機。

這次圓桌論壇匯聚亞利桑那州政府與科技產業重要代表，與會政府單位包括亞利桑那州商務廳、大鳳凰城經濟發展署、鳳凰城市政府、梅薩市政府及皮奧里亞市政府；產學界則有亞利桑那州立大學（ASU）副校長、半導體設備公司ASM 代表等共同與會。

高雄市府表示，此行不僅寫下高雄、熊本與亞利桑那三地首度聯合對話的歷史新頁，針對強化半導體全球供應鏈韌性及國際人才培育也進行深入對話。

▲▼陳其邁出席「亞利桑那州產業圓桌論壇」，與美國亞利桑那州產官學界代表深入交流。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁於會談中指出，高雄作為「半導體 S 廊帶」的核心，台積電先進製程第一座工廠已正式運轉，隨著全球政經情勢變化，應思考如何透過分散佈局降低風險，而高雄與亞利桑那的戰略契合，正是強化供應鏈韌性的關鍵。

珊卓·華森總裁表達對訪團的熱烈歡迎，並透露她自2013年首度訪台以來，迄今已造訪台灣超過10次。她指出，亞利桑那州與台灣的夥伴關係已逾十年且益發堅定，「我們深知台灣是美國非常重要的夥伴，而亞利桑那州現在則是美國半導體產業的中心」。

華森強調，亞利桑那州不只提供優質的商業環境，更具備完善的半導體人才庫。面對經濟安全議題，台美日三方是不可或缺的關鍵夥伴，未來無論是城市治理、人才交流、發展產業生態系，都有極大的合作空間。

代表熊本縣廳與高雄共同出訪的熊本縣副知事竹內信義表示，這是他首度訪美，感謝亞利桑那州政府的熱誠接待。他特別提到，高雄提出構想後，雙方共同促成此次台日城市共同訪美行，展現了日台美三方極高的合作意願與決心。未來熊本、高雄與亞利桑那將積極透過大學校際連結，深化人才培育合作。

▲陳其邁訪美對話亞利桑那產官學界，串聯台美日半導體聯盟。（圖／記者賴文萱翻攝）

在「亞利桑那州產業圓桌論壇」中，針對半導體人才培育與產學合作，產官學界進行熱烈討論。亞利桑那州立大學（ASU）副校長 Grace Shen O’Sullivan 指出，校方正致力於即時掌握產業脈動與動態人才需求。

大鳳凰城經濟發展署（GPEC）副總裁Sean Fogarty現場分享，GPEC扮演串連亞利桑那 22 個城市的關鍵窗口，透過整合多元投資需求，期盼加速商業媒合。皮奧里亞市（Peoria）經濟發展局長 Maria Laughner 與梅薩市（Mesa）副局長 Benjamin Snow 則表示，地方政府需透過政策支持與資源整合，協助產業打造永續的人才庫。

行政暨國際處長張硯卿特別感謝亞利桑那州駐台貿易投資辦事處、駐洛杉磯臺北經濟文化辦事處的大力協助。隨著台積電於高雄、日本熊本及美國亞利桑那州的持續投資，三地已逐漸形成全球最重要的半導體製造聚落。此次台日城市聯合訪美並與亞利桑那州產官學界展開交流，也為三方在半導體產業鏈合作與人才培育奠定日後合作契機。