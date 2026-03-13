五口命案女婿拒與黑心女調解　盼她「入監服刑至少15年」贖罪

▲五口命案主嫌李惠雯案件仍在中院審理，昨日進行調解，王家女婿並未出席，據傳僅有一人與李女達成調解。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市五口命案起訴後，法院昨（12）日安排主嫌李惠雯與告訴人進行調解，其中王家女婿先前早就由律師表明，不願意調解，要讓李女入監服刑贖罪，因此並未出席，僅有一名被害人因為住在南部，考量交通距離同意調解，本案預計下月再續行審理。

檢方追查，李女在2024年6月接觸王家大姊、二姊以及王母後，先以投資團購事業可以每月穩定獲利10％為由，吸引王家人加入，王母陸續以王父名義開出43萬2千元、30萬、10萬元支票，王家二女兒也以刷卡方式投資30萬元。

之後，李女再介紹「黃金投資」給王家人，騙稱每月刷1兩黃金（約10萬台幣）可以賺取最高8千元佣金。王家人投入款項卻被李轉作他用，王家起疑後，開始遭李惠雯恐嚇，求償530萬「違約金」，最終導致5人決定輕生求解脫。

檢方認為，李惠雯惡性重大，甚至串證、滅證，試圖影響證人、妨害偵查，且毫無悔意，具體求處15年以上重刑。

本案受到外界矚目，1月首度開庭，法官黃立宇問李惠雯是否就檢方起訴之銀行法非法吸金、恐嚇取財、詐欺取財、洗錢、偽造私文書等罪認罪？李惠雯表示自己全數都認罪，但辯護律師認為，洗錢罪部分，並非有製造金流斷點，都是李女自己能掌握的帳戶，追究洗錢罪實有誤會。

檢方則說，李女就另名被害人周女詐得130萬不法所得，轉移到他人帳戶或是支付自身債務，犯罪所有權已經更動，就是洗錢；李女聽到這，馬上就說自己不爭執了，全數都認罪，知道自己有錯。

王家女婿朱男告訴代理人林瓊嘉說，李惠雯是否犯後態度良好？要從偵查階段開始看，畢竟李女知道王家5人死亡後，竟然是開始串證。

林瓊嘉說，「認罪與贖罪之間，李有認罪該給予肯定，但也是因為罪證確鑿，王家五口用死亡來面對，是多麼絕望？死前還說自己太軟弱、李女太可惡，試問李惠雯要如何面對5名往生者？王家女婿不會做任何調解，請法院做出如檢方處15年以上之刑，讓李惠雯有生之年贖罪。」