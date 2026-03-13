　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸凌晨發射兩枚火箭　送衛星互聯網低軌20組衛星進入軌道

▲海南商業航天發射場發射長征八號甲運載火箭。（圖／翻攝環球網）

▲海南商業航天發射場發射長征八號甲運載火箭。（圖／翻攝環球網）

記者魏有德／綜合報導

大陸今（13）日凌晨接連發射兩枚長征系列運載火箭，分別將衛星互聯網低軌20組衛星及試驗三十號衛星03、04星送入預定軌道。官方表示，兩次發射任務均取得成功，長征系列火箭累計發射次數已達632次。

《環球網》報導，3月13日3時48分，長征八號甲運載火箭在海南商業航天發射場點火升空，隨後將衛星互聯網低軌20組衛星送入預定軌道，發射任務取得圓滿成功。

▲四川西昌衛星發射中心發射長征二號丁運載火箭。（圖／翻攝環球網）

▲四川西昌衛星發射中心發射長征二號丁運載火箭。（圖／翻攝環球網）

同日6時33分，大陸在四川西昌衛星發射中心使用長征二號丁運載火箭，成功將試驗三十號衛星03、04星發射升空，衛星順利進入預定軌道。

據了解，長征八號甲運載火箭由大陸中國航天科技集團一院研製，屬兩級半構型液體運載火箭，芯一級採用直徑3.35米液氧煤油模組，芯二級為氫氧模組，並捆綁兩枚液體助推器，整流罩直徑為5.2公尺。火箭全長約50.5公尺，起飛重量約371噸，起飛推力約480噸，可滿足地球中低軌道衛星星座組網發射需求。

本次任務中的衛星與火箭均由大陸中國航天科技集團八院研製，其中，試驗三十號衛星主要用於對地觀測技術試驗驗證。長征二號丁運載火箭為常溫液體二級運載火箭，本次任務採用直徑4公尺整流罩。

此前，大陸清瀾海事局曾發出航行警告，3月13日及3月14日每天2點50分至4點50分，南海部分海域進行火箭發射，禁止船隻駛入。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
532 1 8366 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
伊朗第44波攻擊！　「大量飛彈」狂轟
快訊／陳傑憲傷勢報告出爐！
好貴的車禍！　保時捷911、凱燕撞一團
16艘商船遭襲！　全球陷史上最大石油斷供
掃光「好市多化妝台」不給人拿　女遭起底！她急關IG
快訊／面板大廠重挫跌停！　買盤搶進
錦榮認愛「智商140才女」！　昔2原因分手蔡依林

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「不倒翁小姐姐」告別大唐不夜城　結束7年「搖晃」生涯轉戰自媒體

陸草莓凍乾檢出20多種農藥含重金屬鎘　產業鏈報告造假成「潛規則」

陸凌晨發射兩枚火箭　送衛星互聯網低軌20組衛星進入軌道

陸男子被丟包「核磁共振機」內6小時　機器一直在轉「不敢動彈」

陸第二部以「法典」命名法律出爐　地位如環境生態領域之「憲法」

蘋果下調中國地區App Store佣金　付費標準佣金率降至25％

汽車業務嗆豐田車主：2012開到現在也好意思　被炎上停播

中共發航行警告　明、後2天將在南海發射火箭

影／讚館長「功德無量」　淩友詩邀訪香港：我們都被誤會

月薪22萬元！陸公司招30歲男性種田　負責人稱：只是基本薪資

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

關稅海嘯又又又來了？　川普發動301調查　16國挫咧等　台灣順差數據斷檔領先　成頭號箭靶？

川普：美軍擊毀58艘伊朗艦艇！　會繼續作戰直到任務完成

金正恩女兒「開槍射擊」畫面曝光！　父女身穿同款皮衣外套

房市變天！七都房價反轉跌4.75%　買氣創10年新低

彰化食人菌群聚感染！1家8口「喉嚨像刀割」　醫提醒：致死率5成

「不倒翁小姐姐」告別大唐不夜城　結束7年「搖晃」生涯轉戰自媒體

陸草莓凍乾檢出20多種農藥含重金屬鎘　產業鏈報告造假成「潛規則」

陸凌晨發射兩枚火箭　送衛星互聯網低軌20組衛星進入軌道

陸男子被丟包「核磁共振機」內6小時　機器一直在轉「不敢動彈」

陸第二部以「法典」命名法律出爐　地位如環境生態領域之「憲法」

蘋果下調中國地區App Store佣金　付費標準佣金率降至25％

汽車業務嗆豐田車主：2012開到現在也好意思　被炎上停播

中共發航行警告　明、後2天將在南海發射火箭

影／讚館長「功德無量」　淩友詩邀訪香港：我們都被誤會

月薪22萬元！陸公司招30歲男性種田　負責人稱：只是基本薪資

卓榮泰秀208萬日本看球賽包機單據　徐巧芯驚：價錢打到骨折

點點螢光重返森林！大農大富賞螢趣啓跑　假日賞螢專車接駁

高市早苗「開會9小時」突站不起身！臉色蒼白扶牆走　嚇壞國會

包機赴日遭酸沒錢撤僑　卓榮泰：包機撤僑邀在野立委同行敢不敢？

沒在怕！遭黨內圍剿仍上節目開轟　蕭敬嚴：藍支持者不喜歡互打

別被折扣洗腦！5招買對不買廢小技巧　守住荷包與地球

「不倒翁小姐姐」告別大唐不夜城　結束7年「搖晃」生涯轉戰自媒體

買房主力變了！女性購屋占比連5年升　3都「女主人」過半

花蓮和仁站調車「擦撞貨物列車」釀出軌　台鐵將調查懲處

男遺失無線耳機！桃園警聽音辨位　循聲迅速尋回

池昌旭又把自己的簽名拿走！　粉絲笑翻：根本慣犯XD

大陸熱門新聞

汽車業務嗆豐田車主　被炎上停播

陸12歲女孩用壓歲錢租下文具店 僱媽媽打工每天付100元

中共發航行警告　將在南海發射火箭

月薪32K！陸公司招30歲男性種田

46歲男「誤吞12cm金屬筷」忍8年才取出

39歲網紅「王炸姐」深夜直播猝死

影／讚館長「功德無量」　淩友詩邀訪香港：我們都被誤會

遼寧艦唯一基層女主官朱悅萌已升中校 給新兵建議：第一件事先忘記性別

陸男子被丟包「核磁共振機」內6小時 機器一直在轉「不敢動彈」

長髮女樓梯間「下跪吞吐」21秒片瘋傳！鄰居崩潰

立法院不撤銷李貞秀職權　陸委會：遺憾

才剛賣完霉豆腐！「甜茶」現身北京地鐵

陸第二部以「法典」命名法律出爐 地位如環境生態領域之「憲法」

陸「十五五」開局年　學者：經濟壓力仍大

更多熱門

相關新聞

王毅直指菲國在南海問題：興風作浪不得人心

王毅直指菲國在南海問題：興風作浪不得人心

近年中非為了「南海問題」持續鬥爭，大陸外長王毅於今（8）日於兩會期間舉行「中國外交政策和對外關係」中外記者會。他指出，和平、合作、友好才是南海的新敘事，任何「興風作浪」與「無事生非」的行徑在地區內已沒有市場，並且向菲律賓提醒，在擔任主席國期間能意識到自身責任，不以一己之利為惑，為地區和平穩定發揮積極作用。

最新衛星照曝！伊朗多處設施被炸爛冒煙

最新衛星照曝！伊朗多處設施被炸爛冒煙

首度！美日菲在巴士海峽聯合軍演

首度！美日菲在巴士海峽聯合軍演

路透：中國無人機「假冒他國飛機」演練對台作戰　

路透：中國無人機「假冒他國飛機」演練對台作戰　

菲律賓加速合作日本　中共面臨「兩線威脅」

菲律賓加速合作日本　中共面臨「兩線威脅」

關鍵字：

長征火箭衛星發射海南發射場西昌衛星南海

讀者迴響

熱門新聞

好市多女搶貨「全都我的」遭肉搜炎上

紙袋真有單據！卓榮泰今秀赴日看球單據

E級名媛出軌「劉雨柔前夫」被抓包　傳下跪掌嘴求饒

LINE「免費新字體」美爆了！設定方法曝光

MissAV被封鎖一天又復活：感謝新北市

美國最貴航母「福特號」起火　2兵受傷

Google地圖導入Gemini　對話就能找地點

799玩具化妝台被爆搶　好市多：將盡快補貨

快訊／美軍KC-135加油機「伊拉克墜毀」

只是離家200m「1歲多嬰從此癱瘓」！醫嘆：直接壓垮脊髓

住一晚破萬「玩到11點才回飯店」　台人曝1句真心話

《中華一番》小當家真的參戰地府大賽！

「天然瘦瘦針」曝光！營養師點名5食物

出國注意！代購6類保健品恐觸法　最重罰200萬

AV女優被酸　貼三上悠亞啦啦隊照反擊

更多

最夯影音

更多
林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」
冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面