陸凌晨發射兩枚火箭　送衛星互聯網低軌20組衛星進入軌道

▲海南商業航天發射場發射長征八號甲運載火箭。（圖／翻攝環球網）

記者魏有德／綜合報導

大陸今（13）日凌晨接連發射兩枚長征系列運載火箭，分別將衛星互聯網低軌20組衛星及試驗三十號衛星03、04星送入預定軌道。官方表示，兩次發射任務均取得成功，長征系列火箭累計發射次數已達632次。

《環球網》報導，3月13日3時48分，長征八號甲運載火箭在海南商業航天發射場點火升空，隨後將衛星互聯網低軌20組衛星送入預定軌道，發射任務取得圓滿成功。

▲四川西昌衛星發射中心發射長征二號丁運載火箭。（圖／翻攝環球網）

同日6時33分，大陸在四川西昌衛星發射中心使用長征二號丁運載火箭，成功將試驗三十號衛星03、04星發射升空，衛星順利進入預定軌道。

據了解，長征八號甲運載火箭由大陸中國航天科技集團一院研製，屬兩級半構型液體運載火箭，芯一級採用直徑3.35米液氧煤油模組，芯二級為氫氧模組，並捆綁兩枚液體助推器，整流罩直徑為5.2公尺。火箭全長約50.5公尺，起飛重量約371噸，起飛推力約480噸，可滿足地球中低軌道衛星星座組網發射需求。

本次任務中的衛星與火箭均由大陸中國航天科技集團八院研製，其中，試驗三十號衛星主要用於對地觀測技術試驗驗證。長征二號丁運載火箭為常溫液體二級運載火箭，本次任務採用直徑4公尺整流罩。

此前，大陸清瀾海事局曾發出航行警告，3月13日及3月14日每天2點50分至4點50分，南海部分海域進行火箭發射，禁止船隻駛入。

