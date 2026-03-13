　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

明晨最冷探9度　周末起全台回溫「下周飆30度」

記者李姿慧／台北報導

未來一周天氣晴朗，不過今天(13日)仍有強烈大陸冷氣團影響，雲林古坑清晨出現7.1度低溫，明天雖冷空氣減弱，但輻射冷卻加持下，北部低溫下探9度，下周一過後溫度逐漸回暖，中南部高溫可上看30度，不過周一過後連4天東半部容易降雨。

▲▼羽絨衣,遊客,旅遊,圍巾,圍脖,毛帽,口罩,低溫,寒流,冬天,濕冷,輻射冷卻,乾冷,保暖,禦寒,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲明天清晨仍有一波低溫，北部最冷下探9度。（示意圖／記者李毓康攝）

中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，未來一周天氣穩定、晴朗，但今明兩天受到強烈大陸冷氣團影響，感受偏冷，尤其在輻射冷卻作用下，日夜溫差大。

目前仍有明顯冷空氣正在影響台灣，林伯東說明，今天清晨溫度較低，主要是輻射冷卻造成，清晨5點到6點最低溫出現在雲林古坑的7.1度，花蓮秀林低溫則是7.4度，嘉義、桃園、南投普遍低溫在8度左右，出現低溫區域偏向近山區，西半部普遍低溫10到14度。

林伯東說，明天清晨仍有一波低溫，氣象署持續發布低溫特報，北部平地、中部近山區、各山區、宜蘭、花蓮都是影響範圍。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周溫度。（圖／氣象署提供）

未來一周溫度趨勢方面，林伯東指出，今天受強烈大陸冷氣團影響，明天強烈冷氣團逐漸減弱，但有輻射冷卻效應且將持續至周日清晨，北部低溫下探9度，中南部約11到15度，宜蘭、花蓮約12到14度，明天冷空氣減弱加上白天太陽加熱，中南部高溫可回升到25到26度以上，日夜溫差大。

周日白天過後冷空氣減弱，不過林伯東指出，在輻射冷卻效應持續影響下，日夜溫差大，清晨低溫仍探13到14度，中南部15到18度，整體偏冷、偏涼，下周一至下周四過後，白天中南部高溫可出現近30度，整體溫差大。

降雨趨勢部分，林伯東說明，未來一周天氣穩定，下周一至下周四東部轉偏東風或南風，東半部容易降雨。

▼一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

03/11 全台詐欺最新數據

武陵農場今（13日）凌晨氣溫驟降至零下0.6度，藤花園再度化身宛如童話般的「水晶宮殿」，壯觀的冰封景象讓一早巡園的工作人員驚呼「美到太不科學」。不過，這樣的夢幻景致僅短暫出現，隨著太陽升起、氣溫回升，晶瑩剔透的冰晶也逐漸融化。

