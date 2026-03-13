懷疑他偷吃麵包！桃園臨時工1刀刺死房東　法院重判15年

▲桃園市蔡姓男子去年4月間酒後懷疑陳姓房東偷吃其購買麵包起口角，盛怒持水果刀1刀刺死房東。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蔡姓男子去4月深夜酒後質疑陳姓房東偷吃麵包，2人起口角，蔡男盛怒持水果刀刺穿其左後背，陳倒於血泊中，經同住房客察覺報警處理，陳姓房東送醫急救仍不治。桃園地檢署調查時，蔡男否認有故意殺人之故意，桃檢偵結依國民法官法殺人罪嫌起訴；桃園地院國民法庭審理後，依殺人罪判處有期徒刑15年，仍可上訴。

檢警調查，32歲蔡姓男子以打臨工為業，蔡男與陳姓房東為前同事關係，蔡男於2024年7月中旬向陳承租位於桃園市楊梅區永美路住所，在客廳搭上床鋪，以每月2000元承租。蔡男於去年4月9日晚間飲酒後，懷疑陳姓房東未經其同意偷吃其購買麵包，質問陳時但陳堅決否認，蔡男因而心生不滿。

同晚11時許，蔡男盛怒再度持水果刀質問陳，陳依舊否認，竟暴怒持水果刀朝陳男左後背猛刺一刀，深入左肩胛骨刺穿左側胸腔，傷及左肺葉導致大量出血倒於血泊中，經在場楊姓租客察覺有異，打電話向楊梅警分局報案處理，警方會同119消防救護人員急救送醫，仍因出血過多不治，警方隨即拘捕蔡男，依殺人罪嫌移送桃檢偵辦。

桃檢複訊時，蔡男辯稱沒有殺人意圖，坦承是失手刺死房東，房東經常會動他私人物品，甚至偷吃購買食物，因買的東西常常被偷吃、私人物品被翻動，詢問後房東不承認，直到挨打後才承認；同住房客也指稱，入住後才查出房東是通緝犯，常跟他們借錢買毒品。蔡男坦承每天下工後會喝2、3瓶啤酒，案發當晚多喝了一倍，還喝了2瓶保力達，回到租屋處，發現床頭2個麵包不見，而外袋被隨意丟在客廳桌上，直覺就是陳偷吃，頓時才生氣。案發後，警方酒測時查出蔡男酒測值高達0.73毫克。檢方偵結依國民法官法之殺人罪嫌起訴，並移請國民法庭審理。

桃園地院國民法庭審理時，國民法官認為被告與被害人為房客與房東關係，被告具有酒精使用障礙症、反社會型人格障礙症，且被告於案發前飲用多瓶啤酒、2小瓶保力達，本案發生原因與被害人過節及被告控制情緒能力有關，然僅因懷疑被害人未經其同意食用其所購買麵包，且在被害人持續否認下，不思理性溝通處理，而持刀殺害被害人，其思考模式要屬偏執，主觀惡性及可責性確實重大。被告持刀刺穿被害人左肩胛骨，穿入左側胸腔，傷及肺葉導致大量出血死亡，行為時下手甚重。被告殺人行為，使被害人於有意識且痛苦之狀態下死亡，導致被害人家屬頓失至親，天人永隔，造成永難彌平之傷痛，足認被告本案犯罪所生損害極為嚴重。

國民法庭被審酌告犯後坦承犯行，惟迄今仍未與被害人家屬和解，獲取宥恕諒解，參酌檢察官、被告辯護人、訴訟參與人代理人等量刑意見，審結依殺人罪判處有期徒刑15年，本案仍可上訴。