　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

懷疑他偷吃麵包！桃園臨時工1刀刺死房東　法院重判15年

▲桃園市蔡姓男子去年4月間酒後懷疑陳姓房東偷吃其購買麵包起口角，盛怒持水果刀1刀刺死房東。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市蔡姓男子去年4月間酒後懷疑陳姓房東偷吃其購買麵包起口角，盛怒持水果刀1刀刺死房東。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蔡姓男子去4月深夜酒後質疑陳姓房東偷吃麵包，2人起口角，蔡男盛怒持水果刀刺穿其左後背，陳倒於血泊中，經同住房客察覺報警處理，陳姓房東送醫急救仍不治。桃園地檢署調查時，蔡男否認有故意殺人之故意，桃檢偵結依國民法官法殺人罪嫌起訴；桃園地院國民法庭審理後，依殺人罪判處有期徒刑15年，仍可上訴。

檢警調查，32歲蔡姓男子以打臨工為業，蔡男與陳姓房東為前同事關係，蔡男於2024年7月中旬向陳承租位於桃園市楊梅區永美路住所，在客廳搭上床鋪，以每月2000元承租。蔡男於去年4月9日晚間飲酒後，懷疑陳姓房東未經其同意偷吃其購買麵包，質問陳時但陳堅決否認，蔡男因而心生不滿。

同晚11時許，蔡男盛怒再度持水果刀質問陳，陳依舊否認，竟暴怒持水果刀朝陳男左後背猛刺一刀，深入左肩胛骨刺穿左側胸腔，傷及左肺葉導致大量出血倒於血泊中，經在場楊姓租客察覺有異，打電話向楊梅警分局報案處理，警方會同119消防救護人員急救送醫，仍因出血過多不治，警方隨即拘捕蔡男，依殺人罪嫌移送桃檢偵辦。

桃檢複訊時，蔡男辯稱沒有殺人意圖，坦承是失手刺死房東，房東經常會動他私人物品，甚至偷吃購買食物，因買的東西常常被偷吃、私人物品被翻動，詢問後房東不承認，直到挨打後才承認；同住房客也指稱，入住後才查出房東是通緝犯，常跟他們借錢買毒品。蔡男坦承每天下工後會喝2、3瓶啤酒，案發當晚多喝了一倍，還喝了2瓶保力達，回到租屋處，發現床頭2個麵包不見，而外袋被隨意丟在客廳桌上，直覺就是陳偷吃，頓時才生氣。案發後，警方酒測時查出蔡男酒測值高達0.73毫克。檢方偵結依國民法官法之殺人罪嫌起訴，並移請國民法庭審理。

桃園地院國民法庭審理時，國民法官認為被告與被害人為房客與房東關係，被告具有酒精使用障礙症、反社會型人格障礙症，且被告於案發前飲用多瓶啤酒、2小瓶保力達，本案發生原因與被害人過節及被告控制情緒能力有關，然僅因懷疑被害人未經其同意食用其所購買麵包，且在被害人持續否認下，不思理性溝通處理，而持刀殺害被害人，其思考模式要屬偏執，主觀惡性及可責性確實重大。被告持刀刺穿被害人左肩胛骨，穿入左側胸腔，傷及肺葉導致大量出血死亡，行為時下手甚重。被告殺人行為，使被害人於有意識且痛苦之狀態下死亡，導致被害人家屬頓失至親，天人永隔，造成永難彌平之傷痛，足認被告本案犯罪所生損害極為嚴重。

國民法庭被審酌告犯後坦承犯行，惟迄今仍未與被害人家屬和解，獲取宥恕諒解，參酌檢察官、被告辯護人、訴訟參與人代理人等量刑意見，審結依殺人罪判處有期徒刑15年，本案仍可上訴。

 【更多新聞】

施工沒設警示害員工撞死「瀝青界台積電」老闆判刑　公司罰金

桃園民進黨初選爆賄選！胡家智被控送千元禮包　桃檢分案偵辦中

險奪2命！桃園男持彈簧刀猛刺前妻、情敵頸腹　判決出爐

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
532 1 8366 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
伊朗第44波攻擊！　「大量飛彈」狂轟
快訊／陳傑憲傷勢報告出爐！
好貴的車禍！　保時捷911、凱燕撞一團
16艘商船遭襲！　全球陷史上最大石油斷供
掃光「好市多化妝台」不給人拿　女遭起底！她急關IG
快訊／面板大廠重挫跌停！　買盤搶進
錦榮認愛「智商140才女」！　昔2原因分手蔡依林

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

求助導航變迷航！外送員墓仔埔刁車1hr嚇到腿軟　報警終脫困

好貴的車禍！保時捷911、凱燕撞一團　台74線2車禍8車碰撞

杜告犬被瘋狂鞭打慘叫失蹤！飼主重罰3萬　懸賞30萬還沒找到

快訊／新北土城汽車旅館起火　空房突竄火！客人驚慌逃出

取款車手露餡一路狂奔！體力不支躲入公寓樓梯間　狼狽遭逮

調查官淪取簿手超派！怒問詐團：為何警察打來　被害名單竟見記者

嘉義長髮女肉身佔位！白賓士強硬停入　見警掏鈔票：違規就快開單

國安局官員超扯！大陸求職網「填情報工作經歷」　洩密罪判4年

快訊／貢寮保安宫前火燒車！濃煙狂竄「整台燒成廢鐵」　駕駛急逃

無照少年猴闖紅燈「一路逆衝狂竄」　倒地骨折哀號車子飛進騎樓

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

關稅海嘯又又又來了？　川普發動301調查　16國挫咧等　台灣順差數據斷檔領先　成頭號箭靶？

川普：美軍擊毀58艘伊朗艦艇！　會繼續作戰直到任務完成

金正恩女兒「開槍射擊」畫面曝光！　父女身穿同款皮衣外套

房市變天！七都房價反轉跌4.75%　買氣創10年新低

彰化食人菌群聚感染！1家8口「喉嚨像刀割」　醫提醒：致死率5成

求助導航變迷航！外送員墓仔埔刁車1hr嚇到腿軟　報警終脫困

好貴的車禍！保時捷911、凱燕撞一團　台74線2車禍8車碰撞

杜告犬被瘋狂鞭打慘叫失蹤！飼主重罰3萬　懸賞30萬還沒找到

快訊／新北土城汽車旅館起火　空房突竄火！客人驚慌逃出

取款車手露餡一路狂奔！體力不支躲入公寓樓梯間　狼狽遭逮

調查官淪取簿手超派！怒問詐團：為何警察打來　被害名單竟見記者

嘉義長髮女肉身佔位！白賓士強硬停入　見警掏鈔票：違規就快開單

國安局官員超扯！大陸求職網「填情報工作經歷」　洩密罪判4年

快訊／貢寮保安宫前火燒車！濃煙狂竄「整台燒成廢鐵」　駕駛急逃

無照少年猴闖紅燈「一路逆衝狂竄」　倒地骨折哀號車子飛進騎樓

卓榮泰秀208萬日本看球賽包機單據　徐巧芯驚：價錢打到骨折

點點螢光重返森林！大農大富賞螢趣啓跑　假日賞螢專車接駁

高市早苗「開會9小時」突站不起身！臉色蒼白扶牆走　嚇壞國會

包機赴日遭酸沒錢撤僑　卓榮泰：包機撤僑邀在野立委同行敢不敢？

沒在怕！遭黨內圍剿仍上節目開轟　蕭敬嚴：藍支持者不喜歡互打

別被折扣洗腦！5招買對不買廢小技巧　守住荷包與地球

「不倒翁小姐姐」告別大唐不夜城　結束7年「搖晃」生涯轉戰自媒體

買房主力變了！女性購屋占比連5年升　3都「女主人」過半

花蓮和仁站調車「擦撞貨物列車」釀出軌　台鐵將調查懲處

男遺失無線耳機！桃園警聽音辨位　循聲迅速尋回

FTISLAND來台打卡粉絲應援燈箱！　李洪基感動道謝..讚：GOOD❤

社會熱門新聞

MissAV被封鎖一天又復活：感謝新北市

即／19歲男面交變搶劫　失手逃台中

即／新北三重「工人10樓墜落」！　爆頭送醫搶救亡

男模會館衝流量！「5阿志頭」街頭跳洗腦舞

柯文哲布條遭噴王八！台中男深夜落網

老司機狂讚！六合夜市旁SPA店被抄了

即／高雄公寓晚間竄火！1樓全面燃燒

見3次面就帶回家…桃園女慘遭抱上床性侵！崩潰：他沒戴保險套

淫魔集團偷拍上廁所　民事判賠一女20萬

員工陳屍冰箱！　文山區知名餐廳今恢復營業

「幣竟」助詐洗錢1.5億　虛幣女神求刑12年

台74線保時捷911跑車、凱燕撞一團

加入張忠謀讀書會？熱心男捐200萬被騙

獨／台中某大學「英國副教授」陳屍住處

更多熱門

相關新聞

沒設警示害員工撞死　工程老闆判刑

沒設警示害員工撞死　工程老闆判刑

曾自詡「瀝青界台積電」的永䥶工程公司，於2023年3月凌晨承包國道1號桃園段路面施工，因現場未落實交通警示，導致員工駕車撞擊施工車輛害員工慘死；桃園地院審結，依過失致死罪判處郭姓業者有期徒刑6月，得易科罰金、徐姓員工4月，得易科罰金，緩刑2年，公司科罰25萬元，本案仍可上訴。

桃園男持彈簧刀猛刺前妻、情敵　判決出爐

桃園男持彈簧刀猛刺前妻、情敵　判決出爐

身障男遭霸凌慘死　逼做白工喝醬油當吃飯

身障男遭霸凌慘死　逼做白工喝醬油當吃飯

食材董座300萬行賄官員遭拒　判8月+褫奪公權

食材董座300萬行賄官員遭拒　判8月+褫奪公權

惡男狂砍房東33刀奪命　一審判無期

惡男狂砍房東33刀奪命　一審判無期

關鍵字：

臨時工房東口角水果刀刺死桃園地院

讀者迴響

熱門新聞

好市多女搶貨「全都我的」遭肉搜炎上

紙袋真有單據！卓榮泰今秀赴日看球單據

E級名媛出軌「劉雨柔前夫」被抓包　傳下跪掌嘴求饒

LINE「免費新字體」美爆了！設定方法曝光

MissAV被封鎖一天又復活：感謝新北市

美國最貴航母「福特號」起火　2兵受傷

Google地圖導入Gemini　對話就能找地點

799玩具化妝台被爆搶　好市多：將盡快補貨

快訊／美軍KC-135加油機「伊拉克墜毀」

只是離家200m「1歲多嬰從此癱瘓」！醫嘆：直接壓垮脊髓

住一晚破萬「玩到11點才回飯店」　台人曝1句真心話

《中華一番》小當家真的參戰地府大賽！

「天然瘦瘦針」曝光！營養師點名5食物

出國注意！代購6類保健品恐觸法　最重罰200萬

AV女優被酸　貼三上悠亞啦啦隊照反擊

更多

最夯影音

更多
林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」
冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面