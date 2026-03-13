Alexa突問4歲女童「你穿什麼」還想要看看　媽聽對話嚇瘋拔設備

▲女子發現Alexa問女兒奇怪問題。（圖／翻攝自Facebook／Christy Hosterman）

記者李振慧／綜合報導

美國德州一名母親在家使用亞馬遜人工智慧機器Alexa時，突然聽見Alexa對4歲女兒詢問奇怪的問題，一直詢問女兒「身上穿了什麼」，甚至還要求「給我看看」，令她氣得把家中所有裝備移除。

家長嚇壞 智慧助理突然打斷故事要求看女童

32歲女子克莉絲蒂(Christy Hosterman)在網路上分享，上月她在家中使用Alexa尋找晚餐食譜時，女兒史黛拉(Stella)突然出現，要求Alexa講故事給她聽，後來她也和Alexa分享自己的故事。

克莉絲蒂表示，原本一切都十分正常，然而當女兒講到一半時，Alexa突然打斷女兒還詢問，「你穿的是什麼，能不能讓我看你的褲子」，當女兒回說穿的是裙子時，Alexa還要求「讓我看看」。

女兒被提奇怪要求 媽怒拔除所有設備

克莉絲蒂後來氣憤質問Alexa，表示她不贊同Alexa講出這種內容，智慧設備立刻道歉，坦承先前的回應不恰當，並解釋「因為它缺乏視覺能力，什麼都看不到」。

不過Alexa的回應沒有讓克莉絲蒂買單，後來她決定把家中所有智慧設備移除，並在網路上提醒所有家長，要多加留意人工智慧產品和孩子的對話。

亞馬遜回應事件是技術故障 不可能有員工涉入對話

亞馬遜公司對外回應，事件可能是Alexa誤解了女童的請求，而啟動了「顯示和講述」功能，該功能對兒童使用者是禁止使用的，所以從未開啟鏡頭，雖然發生了技術故障事件，但他們的安全措施阻止該功能上線，並否認可能有任何員工以Alexa身分介入對話並回覆。