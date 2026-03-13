　
Alexa突問4歲女童「你穿什麼」還想要看看　媽聽對話嚇瘋拔設備

Alexa突問4歲女童「你穿什麼」還想要看看　媽聽對話嚇瘋拔設備。（圖／翻攝自Facebook／Christy Hosterman）

▲女子發現Alexa問女兒奇怪問題。（圖／翻攝自Facebook／Christy Hosterman）

記者李振慧／綜合報導

美國德州一名母親在家使用亞馬遜人工智慧機器Alexa時，突然聽見Alexa對4歲女兒詢問奇怪的問題，一直詢問女兒「身上穿了什麼」，甚至還要求「給我看看」，令她氣得把家中所有裝備移除。

家長嚇壞　智慧助理突然打斷故事要求看女童

32歲女子克莉絲蒂(Christy Hosterman)在網路上分享，上月她在家中使用Alexa尋找晚餐食譜時，女兒史黛拉(Stella)突然出現，要求Alexa講故事給她聽，後來她也和Alexa分享自己的故事。

克莉絲蒂表示，原本一切都十分正常，然而當女兒講到一半時，Alexa突然打斷女兒還詢問，「你穿的是什麼，能不能讓我看你的褲子」，當女兒回說穿的是裙子時，Alexa還要求「讓我看看」。

女兒被提奇怪要求　媽怒拔除所有設備

克莉絲蒂後來氣憤質問Alexa，表示她不贊同Alexa講出這種內容，智慧設備立刻道歉，坦承先前的回應不恰當，並解釋「因為它缺乏視覺能力，什麼都看不到」。

不過Alexa的回應沒有讓克莉絲蒂買單，後來她決定把家中所有智慧設備移除，並在網路上提醒所有家長，要多加留意人工智慧產品和孩子的對話。

亞馬遜回應事件是技術故障　不可能有員工涉入對話

亞馬遜公司對外回應，事件可能是Alexa誤解了女童的請求，而啟動了「顯示和講述」功能，該功能對兒童使用者是禁止使用的，所以從未開啟鏡頭，雖然發生了技術故障事件，但他們的安全措施阻止該功能上線，並否認可能有任何員工以Alexa身分介入對話並回覆。

03/11 全台詐欺最新數據

Alexa人工智慧智慧助理兒童安全亞馬遜隱私Christy Hosterman德州北美要聞

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」
冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

