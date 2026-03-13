掃光「好市多化妝台」不給別人拿　她急關IG！網搜出烤鴨店刷1星

▲好市多799元兒童化妝台爆紅，有女子現場掃貨，並阻止他人拿取。（圖／網友yoza1376提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者曾筠淇／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）近期推出一款售價799元「兒童玩具化妝台」，內含附燈化妝鏡、吹風機及多樣仿真配件，引爆會員們瘋搶。不過，就有網友爆料，有代購業者直接將桃園南崁店的現場貨源掃光，還在未結帳的情況下不准其他人拿。此事爆出後，引起眾人不滿，本人也緊急關閉社群帳號。

代購業者搶買化妝台「全部都我的」

有網友在社群上發文，該名代購業者將「化妝台」放入推車後，阻擋他人拿取，且明明還沒有結帳，卻說這些東西「全部都我的」，讓現場顧客相當不滿。該則貼文也引起網友關注，其中更有人搜出疑似是本人的帳號，並找出疑似是他們家開的烤鴨店，在Google評論上刷負評。

▲網友刷1星。（圖／翻攝自Google評論）

網友怒刷1星

從Google評論頁面可見，不少網友都留下一星並開酸「化妝台沒有烤鴨味，只有黃牛味」、「這家的梳妝台很好吃」、「出餐沒有幫烤鴨化妝，太失望了」、「下次不要再做這種事了喔，人品堪憂啊」、「梳妝鏡這邊排隊買嗎」、「一星評價是你的，沒人會跟你搶」、「記得化妝台賣不完不要退貨唷」。

▲本人將帳號轉為不公開。（圖／翻攝自Threads）

當事人將帳號轉為不公開

本人見狀後，目前已經將臉書、IG、Threads帳號都轉為不公開的狀態，同時先將帳號名改掉。不過也有網友挖出她的另個代購帳號，忍不住留言表示「拒買」、「請問這個你也包嗎」、「幹嘛關帳號」。

▲網友喊拒買。（圖／翻攝自IG）

好市多已立即了解狀況

對於此次爭議，台灣好市多回應表示，針對該商品的供貨與購買情形，已立即了解庫存及現場銷售狀況，並將依實際銷售情形即時進行調整。同時，因銷售情況良好，後續也會盡快補貨。