屏東縣救國團號召150人淨灘　守護東港海岸傳遞永續環保

▲救國團屏東縣團委會發起東港海灘淨灘活動。（圖／救國團屏東縣團委會提供）

記者陳崑福／屏東報導

為傳遞「守護海洋、永續環保」理念，救國團屏東縣團委會於日前在東港鎮鎮海公園舉辦「潔淨地球淨灘」行動。本次活動由東港鎮團委會統籌執行，動員超過150位來自各鄉鎮市的救國團義工與社區民眾，一同投入海岸清潔工作，以實際行動維護海洋生態環境。

活動當天上午，參與志工與民眾在鎮海公園集合後分組展開淨灘行動，沿著海岸線清理各類漂流垃圾與雜物，不僅讓海岸環境恢復整潔，也藉由實際參與過程推動資源回收觀念，提升大家對環境保護的重視與責任感。

此次活動也獲得地方人士支持，包括東港鎮長黃禎祥、縣議員方文正、許展維、劉孟君，以及東港鎮代表會副主席林清發與洪志明等人皆到場共襄盛舉。

黃禎祥表示，東港鎮團委會長期在地方舉辦多元活動，像是元宵猜燈謎與贈春聯等，為地方注入活力，此次更號召志工與鄉親一起淨灘，為東港海岸環境盡一份心力，也歡迎參與民眾在活動結束後到鎮內各景點走走，感受臨海小鎮的風光。

東港鎮團委會會長林水美指出，舉辦淨灘活動的目的，是希望喚起社會大眾對海洋與水域環境保護的重視，透過親身參與讓民眾了解環境保護人人有責，進而共同提升生活環境品質。

救國團屏東縣團委會總幹事楊玄羽則表示，適逢青年節前夕，特別結合各基層單位辦理系列公益活動，希望號召更多青年學子投入社會服務，以實際行動關懷在地、回饋社會，同時凝聚民眾對地方的認同與向心力，展現救國團深耕地方、服務社會的公益精神。