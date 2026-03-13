台灣入列！美國對60經濟體發動301調查　名單一次看

▲美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國貿易代表署（USTR）12日依據《1974年貿易法》第301(b)條，正式對60經濟體啟動調查，根據名單，台灣、日本、南韓、中國大陸、歐盟、印度及墨西哥等國均入列。

根據美國貿易代表署的聲明，調查旨在確定各該經濟體在「未能禁止及有效執行禁止進口強迫勞動產品」方面的法規、政策與作為，是否構成不合理或歧視性待遇，並進而負擔或限制美國商業活動。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）表示，儘管國際社會對於反對強迫勞動已有共識，但各國政府仍未能落實並有效執行相關措施，以禁止強迫勞動產品進入其市場，長期以來，美國勞工與企業被迫與那些藉由強迫勞動來獲取人為成本優勢的外國生產者競爭。

葛里爾指出，這些調查將確認外國政府是否已採取足夠措施來禁止進口強迫勞動產品，並評估未能剷除這些行徑對美國勞工及企業造成何種影響。

美國對60個經濟體啟動301調查，名單如下