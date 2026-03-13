家樂福超市台南文賢店開幕　400坪複合賣場搶攻北區生活圈

▲家樂福超市台南文賢店13日開幕，家樂福營運長吳國憲、超市事業群總監陳鳳連、店長黃秀美等人出席剪綵。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

近年政府推動「大南方計畫」，吸引國內外企業進駐南部科學園區，帶動台南人口與就業機會持續成長，也讓台南市北區逐漸成為城市發展熱區，看準區域商機，家樂福超市文賢店13日正式開幕，賣場營業面積約400坪，定位為「南部最大全新複合店」，結合購物、餐飲與休閒空間，為北區生活圈再添大型消費據點。

▲家樂福文賢店營業面積約400坪，設有生鮮蔬果、熟食區及多元商品專區，提供一站式購物服務。

台南北區近年因北外環道路及南科產業發展加持，人口持續成長，加上花園夜市與武聖夜市等知名夜市皆位於此區，未來還有百貨公司與電影院規劃進駐，生活機能逐步完善，吸引多家大型零售業者插旗布局。家樂福看準此一發展趨勢，選擇在文賢路設立新型態超市，希望提供周邊居民更便利、多元的消費體驗。

家樂福超市文賢店每日營業時間自上午7時至晚間12時，主打「一站式購物」，店內生鮮蔬果品項超過上百種，並提供家樂福微笑小農、BIO有機及TAP產銷履歷等蔬果產品，讓民眾在採買日常食材時也能兼顧品質與安全。

此外，店內亦推出「代煮微料理」熱食服務，消費者可直接在店內享用現做料理；熟食區則提供多款經濟實惠便當，包括烤骨腿、蒲燒鯛等餐點，方便上班族與家庭客群快速解決用餐需求。

賣場空間採專區式規劃，設有「大創專區」、「迪卡儂專區」以及文賢店限定的「歡樂區」，其中歡樂區規劃搖搖馬、扭蛋機及夾娃娃機等設施，讓家長採買時也能讓孩子在店內休閒遊玩，打造兼具購物與娛樂的複合空間。寬敞的動線與多元專區，也讓整體賣場更具逛街感受。

家樂福也持續推動動物福利理念，在店內販售非籠飼雞蛋，包括裸蛋與冷藏蛋等選擇，消費者可依需求自由選購所需數量，不僅支持動物福利，也有助減少包裝廢棄物，落實永續消費。

家樂福超市文賢店店長黃秀美表示，文賢店不只是傳統超市，而是結合美食、休閒與娛樂的複合型賣場，希望帶給消費者全新的購物體驗，也讓超市成為社區居民日常生活的重要據點。

開幕典禮由家樂福營運長吳國憲、超市事業群總監陳鳳連、文賢店店長黃秀美及地主、文元里里長吳春美等人共同剪綵，宣告新店正式營運。

為慶祝開幕，家樂福文賢店推出多項優惠活動，包括有機牛番茄買一送一、藍鑽蝦買一送一平均每件74.5元、秘魯麝香葡萄600克每盒199元，以及草莓1.5公斤一籃299元（限量100籃）等優惠，並推出會員限定好禮與限時特價。

此外，現場也舉辦食農教育活動，推廣台東履歷鳳梨釋迦，安排特色料理試吃與農友分享產地故事，讓民眾在購物之餘，也能了解農產品來源與食農文化，共同感受超市開幕的熱鬧氣氛。