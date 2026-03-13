「幣竟」幫詐團洗錢1.5億！虛幣女神兄妹檔起訴　遭求刑12年

▲「虛幣女神」張于庭再次因涉嫌用加密貨幣交易幫忙洗錢遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

曾是本土前四大虛擬貨幣交易所的幣竟公司，涉嫌在2023年間，與多個投資詐騙集團合作，在短短3個月內，協助洗錢超過1.5億元，其中有18萬元流向詐團律師鄭鴻威，台北地檢署13日依加重詐欺、洗錢、組織犯罪等罪起訴10名被告，其中負責畢竟營運的「虛幣女神」張于庭和哥哥張瀚林，都遭求處有期徒刑12年。

幣竟科技公司前身是海納數位科技，由許冠智和劉昱森合作，招攬因網路上暢談加密貨幣的網紅兄妹張瀚林、張于庭加入，分別擔任執行長、營運長，從2021年起以「BINGIN幣竟交易所」上線營運，經營加密貨幣交易。

幣竟曾是首波向金管會遞交洗錢防制法遵聲明的交易所之一，但4名主要操盤人先前都因捲入黃金大亨涂誠文洗錢2479億元案遭起訴，交易所早已停止提供個人服務，目前公司登記也已經廢止。

▲張于庭和哥哥張瀚林分別擔任幣竟公司營運長與執行長。（圖／資料照）

檢察官陳玟瑾起訴指出，幣竟公司與多個詐團合作模式有3種，分別是提供虛擬貨幣USDT給假幣商，或是直接把幣竟錢包與交易平台當成洗錢管道，也有單純提供轉帳所需手續費(TRX、燃料費)給詐團，被騙的投資人以為買到USDT存入指定錢包，實際上這些虛幣都被轉到境外交易所換現，流入詐團手中。

總計2023年6到9月間，至少有46人因幣竟交易所遭詐騙共逾1.5億元，檢警追查時意外發現，其中有部分虛幣折換成新台幣18萬元現金後，被交付給詐團律師鄭鴻威，鄭鴻威辯稱收到的是訴訟律師費，但卻無法舉證來源是哪件案子的當事人，因此也被認定是協助掩飾或掩飾犯罪所得的洗錢共犯。

▲詐團律師鄭鴻威因涉嫌洗錢遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

全案共10名被告遭起訴，幣竟公司的負責人許冠智、劉昱森被求刑8年，張瀚林、張于庭兄妹各被求刑12年，假幣商徐崇賢被求刑8年，其餘鄭鴻威與詐團成員等5人被檢察官建請法院依犯罪情節量處適當之刑。