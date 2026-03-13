　
社會 社會焦點 保障人權

澎湖男上門理論！反遭仇家兄弟鐮刀亂砍　「頭手全是血」急送醫

▲吳男與張姓兄弟積怨已久，昨日雙方再度發生衝突，張姓兄弟竟持刀朝吳男揮砍。（圖／記者陳洋翻攝）

▲吳男與張姓兄弟積怨已久，昨日雙方再度發生衝突，張姓兄弟竟持刀朝吳男揮砍。（圖／記者陳洋翻攝）

記者陳洋、葉品辰／澎湖報導

澎湖縣馬公市昨(12)日中午發生一起砍人案件，一名吳姓男子疑因與張姓兄弟積怨已久，前往對方住處理論時爆發衝突，過程中遭張姓兄弟持鐮刀揮砍，頭部及四肢多處受傷，全身血跡斑斑，經民眾協助緊急送往三軍總醫院澎湖分院救治。警方獲報後迅速鎖定涉案的張姓兄弟拘提到案，訊後依殺人未遂罪嫌移送偵辦，檢方複訊後向法院聲請羈押，澎湖地方法院昨日晚間裁定2人羈押。

警方表示，馬公分局於昨日中午12時51分接獲報案，指稱馬公市有男子遭人持利器砍傷。警消到場時，吳男已由民眾協助送往三軍總醫院澎湖分院治療。經院方檢查，吳男頭部及四肢多處刀傷，目前仍在醫院接受治療，所幸暫無生命危險。

▲吳男與張姓兄弟積怨已久，昨日雙方再度發生衝突，張姓兄弟竟持刀朝吳男揮砍。（圖／記者陳洋翻攝）

▲張姓兄弟當場遭逮捕，澎湖地方法院裁定2人均羈押禁見。（圖／記者陳洋翻攝）

警方隨即展開調查，迅速鎖定涉案的張姓兄弟，並將2人拘提到案，同時在現場查扣涉案2把鐮刀。經初步了解，吳男與張姓兄弟疑因長期積怨，當天雙方再次發生口角衝突，過程中張嫌持鐮刀揮砍，造成吳男多處受傷。全案警詢後依殺人未遂罪嫌移送台灣澎湖地方檢察署偵辦，經檢察官複訊後認為情節重大，向法院聲請羈押。澎湖地方法院於12日晚間召開羈押庭審理後，裁定將張姓兄弟羈押禁見。

03/11 全台詐欺最新數據

532 1 8366 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

男持刀闖總統府　北院裁定無保請回

總統府前今(9)日凌晨2時許驚傳持刀闖入事件，65歲李姓男子從基隆搭乘計程車到台北市總統府，隨後踢開護欄闖入府前管制區並持水果刀進入廣場，現場維安人員發現後立即上前壓制，並與憲兵協力將其逮捕。台北地檢署訊後認為李男涉犯恐嚇危害安全等罪，犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押，法院裁定李男無保請回。

澎湖前議長劉陳昭玲涉貪　限制出境出海延長8月

澎湖製冰廠藏賭場！13位賭客全送辦

澎湖山水上帝廟驚見「立筊」　信眾喜獲1錢黃金龜　

前員工酒後持刀找老闆理論　遭眾人合力壓制送辦

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

