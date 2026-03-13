799玩具化妝台被爆搶　好市多：已掌握銷售情況、將盡快補貨

記者林育綾／綜合報導

好市多推出售價799元的「兒童玩具化妝台」近來引發爆搶爭議，桃園南崁店疑似有代購瘋狂掃貨，還阻擋他人拿取商品的情況。台灣好市多表示，已掌握商品庫存與現場銷售情形，並將依實際銷售狀況調整供貨，同時因銷售情況良好，後續也會盡快補貨。

▲好市多回應商品遭代購爆搶爭議。（圖／記者林育綾攝）

有關此次掃貨爭議，好市多近期上架一款售價799元的「兒童玩具化妝台」，內含附燈化妝鏡、吹風機及多種仿真化妝配件，外型與功能兼具，吸引不少家長與消費者購買。由於造型可愛、尺寸小巧，也有網友分享，大人也可以拿來當迷你化妝桌使用，在社群平台掀起討論。

▲好市多「玩具化妝台」被爆搶。（圖／網友提供）

不過，近日有網友在社群發文表示，桃園南崁店現場出現疑似代購掃貨情況，一名女子將多組化妝台商品放入推車，甚至在尚未結帳前阻擋其他顧客拿取，並聲稱「全部都是她的」，引發現場消費者不滿。有目擊者指出，當時還有一對夫妻想購買，但因商品被掃光，只能向年約2至3歲的小女兒表示「沒有了」。

相關貼文曝光後掀起網友熱議，不少人留言質疑「還沒結帳怎麼能說是自己的」、「憑什麼不讓別人拿」，也有人呼籲消費者不要向代購購買商品，希望藉此減少囤貨轉售的情況。

目前在部分拍賣平台上，原價799元的玩具化妝台已出現加價轉售情形，價格多落在1,000元至1,100元之間。部分網友認為，若熱門商品未設購買數量限制，容易出現代購大量掃貨、轉售甚至賣不完再退貨的情況，導致一般消費者難以購買。

對此，律師林智群也在臉書發文表示，「還沒結帳，就不是你的」並表示若遇到類似情況，即使自己不需要也會拿幾個走。

▲好市多化妝台在賣場折扣，疑似被代購瘋搶。（圖／翻攝自好市多網頁）

事件持續在社群平台延燒，原發文者也透露，好市多南崁店客服已主動致電了解狀況，並表示會將相關情形回報總公司討論。部分網友也建議賣場針對熱門商品採取限購措施，以避免囤貨轉售影響其他消費者權益。

台灣好市多回應表示，針對該商品的供貨與購買情形，已立即了解庫存及現場銷售狀況，並將依實際銷售情形即時進行調整。同時，因銷售情況良好，後續也會盡快補貨。