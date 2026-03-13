日籍大學生走進台南立人國小　14名師生交流帶孩子從校園看世界

▲台南市政府教育局攜手台灣SDGs協會舉辦「日本大學生前進台南國小」交流活動，市長黃偉哲出席開幕與師生合影。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為讓國際教育走入校園日常，台南市教育局攜手台灣SDGs協會，13日在北區立人國小舉辦「日本大學生前進台南國小－國際理解教育與永續交流行動」，市長黃偉哲親自歡迎來自日本和光大學、周南公立大學與羽衣國際大學共14名師生到校交流，透過文化分享、日式風箏手作及永續議題課程，帶領五、六年級學生在互動中認識日本文化，也讓孩子從校園出發，看見更廣闊的世界。

黃偉哲表示，在全球化浪潮下，孩子除了扎實學科基礎外，更需要培養理解多元文化、尊重差異與跨文化溝通的能力。本次交流活動特別結合聯合國永續發展目標（SDGs），包括性別平權、終結貧窮與人權平等等議題，不僅與台南市推動永續教育的政策方向相符，也希望讓學生從小接觸全球共同關注的議題，理解普世價值的重要性。

黃偉哲指出，日本大學師生長期與台南保持交流互動，但今年首度嘗試「深度互動」模式，由日本大學生實際走入小學校園，與學生面對面交流與共學。透過文化介紹、生活分享及創意手作等方式，讓孩子在輕鬆互動中自然接觸不同文化，也為國際教育注入更生活化、實務化的新模式。

他強調，台南是一座文化底蘊深厚的城市，在「扎根在地」的同時，也必須「放眼世界」。透過這樣的國際交流機會，讓學生理解環境永續、性別平權與人權保障等價值，不只是課本知識，更能成為未來生活與學習中實踐的理念，進一步培養面對全球挑戰的核心素養。

教育局長鄭新輝表示，台南市長期重視國際教育與跨文化交流，透過議題融入課程設計，讓學生在學習過程中自然與世界接軌。此次活動結合文化分享、生活對話與手作體驗，不僅增加學生與外國青年互動的機會，也讓孩子在交流中累積跨文化溝通經驗，進一步培養理解差異與尊重多元的能力。

立人國小校長王全興指出，立人國小創校逾百年，校園內仍保留日治時期歷史建築「奉安室」，是學校重要的文化與歷史教育場域。此次日本青年走進校園，讓學生在熟悉的學習環境中接觸不同文化背景，不僅留下深刻印象，也讓歷史與當代交流在同一空間交會，使整場國際交流活動更具深度與教育意義。

台灣SDGs協會理事長黃佳慧表示，協會長期投入永續發展與國際理解教育推動，希望透過跨國交流與多元課程設計，讓孩子從小培養理解他人、尊重差異的能力。本次活動也嘗試將永續理念自然融入課堂，讓學生在文化互動中接觸全球議題，拓展學習視野，為未來培養具國際素養的下一代。

此次交流活動在歡笑與互動中展開，不僅讓台南學童近距離接觸日本文化，也讓來自日本的大學生實際體驗台灣校園氛圍。透過跨國共學與交流，讓國際教育不再只是課本上的概念，而是孩子成長過程中真實且難忘的一段學習旅程。