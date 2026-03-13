　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

日籍大學生走進台南立人國小　14名師生交流帶孩子從校園看世界

▲台南市政府教育局攜手台灣SDGs協會舉辦「日本大學生前進台南國小」交流活動，市長黃偉哲出席開幕與師生合影。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府教育局攜手台灣SDGs協會舉辦「日本大學生前進台南國小」交流活動，市長黃偉哲出席開幕與師生合影。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為讓國際教育走入校園日常，台南市教育局攜手台灣SDGs協會，13日在北區立人國小舉辦「日本大學生前進台南國小－國際理解教育與永續交流行動」，市長黃偉哲親自歡迎來自日本和光大學、周南公立大學與羽衣國際大學共14名師生到校交流，透過文化分享、日式風箏手作及永續議題課程，帶領五、六年級學生在互動中認識日本文化，也讓孩子從校園出發，看見更廣闊的世界。

黃偉哲表示，在全球化浪潮下，孩子除了扎實學科基礎外，更需要培養理解多元文化、尊重差異與跨文化溝通的能力。本次交流活動特別結合聯合國永續發展目標（SDGs），包括性別平權、終結貧窮與人權平等等議題，不僅與台南市推動永續教育的政策方向相符，也希望讓學生從小接觸全球共同關注的議題，理解普世價值的重要性。

黃偉哲指出，日本大學師生長期與台南保持交流互動，但今年首度嘗試「深度互動」模式，由日本大學生實際走入小學校園，與學生面對面交流與共學。透過文化介紹、生活分享及創意手作等方式，讓孩子在輕鬆互動中自然接觸不同文化，也為國際教育注入更生活化、實務化的新模式。

▲台南市政府教育局攜手台灣SDGs協會舉辦「日本大學生前進台南國小」交流活動，市長黃偉哲出席開幕與師生合影。（記者林東良翻攝，下同）

他強調，台南是一座文化底蘊深厚的城市，在「扎根在地」的同時，也必須「放眼世界」。透過這樣的國際交流機會，讓學生理解環境永續、性別平權與人權保障等價值，不只是課本知識，更能成為未來生活與學習中實踐的理念，進一步培養面對全球挑戰的核心素養。

教育局長鄭新輝表示，台南市長期重視國際教育與跨文化交流，透過議題融入課程設計，讓學生在學習過程中自然與世界接軌。此次活動結合文化分享、生活對話與手作體驗，不僅增加學生與外國青年互動的機會，也讓孩子在交流中累積跨文化溝通經驗，進一步培養理解差異與尊重多元的能力。

立人國小校長王全興指出，立人國小創校逾百年，校園內仍保留日治時期歷史建築「奉安室」，是學校重要的文化與歷史教育場域。此次日本青年走進校園，讓學生在熟悉的學習環境中接觸不同文化背景，不僅留下深刻印象，也讓歷史與當代交流在同一空間交會，使整場國際交流活動更具深度與教育意義。

台灣SDGs協會理事長黃佳慧表示，協會長期投入永續發展與國際理解教育推動，希望透過跨國交流與多元課程設計，讓孩子從小培養理解他人、尊重差異的能力。本次活動也嘗試將永續理念自然融入課堂，讓學生在文化互動中接觸全球議題，拓展學習視野，為未來培養具國際素養的下一代。

▲台南市政府教育局攜手台灣SDGs協會舉辦「日本大學生前進台南國小」交流活動，市長黃偉哲出席開幕與師生合影。（記者林東良翻攝，下同）

此次交流活動在歡笑與互動中展開，不僅讓台南學童近距離接觸日本文化，也讓來自日本的大學生實際體驗台灣校園氛圍。透過跨國共學與交流，讓國際教育不再只是課本上的概念，而是孩子成長過程中真實且難忘的一段學習旅程。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
532 1 8366 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
伊朗新領袖爆「截肢昏迷」神隱　川普：某種形式活著
男模會館「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告
WBC八強戰力排行！　史上最強美國隊僅第3
快訊／WBC觸身球左手骨裂！　陳傑憲現身高雄長庚
李貞秀首登質詢台哭了！　韓國瑜送暖
綠議員酒駕累犯「停權3年」竟參選公開造勢　網轟：打假球
川普團隊大誤判！　官員認：低估伊朗「封鎖荷莫茲海峽」決心

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

清明連假機位搶手！金門縣政府啟動機位需求調查　爭取加班機

日籍大學生走進台南立人國小　14名師生交流帶孩子從校園看世界

植樹節種下永續新希望　新北攜產官學打造校園生態灌叢

迎植樹節！　中原大學師生校園種杜鵑花

桃園市115年微型創業獎勵計畫開放申請　最高12萬開業補助

植樹節送苗吸人龍　台中議員服務處逾400人領樹苗

迎向COP30與全球碳趨勢　台中舉辦淨零永續綠經濟論壇

台南藝術博覽會開幕在即　黃偉哲出席新藝獎頒獎典禮

北區國稅局詳解綜合所得稅　醫藥費扣除與保險給付規定

百貨感謝祭迎春開跑　插畫家米工聯名活動掀收藏熱

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

關稅海嘯又又又來了？　川普發動301調查　16國挫咧等　台灣順差數據斷檔領先　成頭號箭靶？

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

川普：美軍擊毀58艘伊朗艦艇！　會繼續作戰直到任務完成

金正恩女兒「開槍射擊」畫面曝光！　父女身穿同款皮衣外套

房市變天！七都房價反轉跌4.75%　買氣創10年新低

彰化食人菌群聚感染！1家8口「喉嚨像刀割」　醫提醒：致死率5成

清明連假機位搶手！金門縣政府啟動機位需求調查　爭取加班機

日籍大學生走進台南立人國小　14名師生交流帶孩子從校園看世界

植樹節種下永續新希望　新北攜產官學打造校園生態灌叢

迎植樹節！　中原大學師生校園種杜鵑花

桃園市115年微型創業獎勵計畫開放申請　最高12萬開業補助

植樹節送苗吸人龍　台中議員服務處逾400人領樹苗

迎向COP30與全球碳趨勢　台中舉辦淨零永續綠經濟論壇

台南藝術博覽會開幕在即　黃偉哲出席新藝獎頒獎典禮

北區國稅局詳解綜合所得稅　醫藥費扣除與保險給付規定

百貨感謝祭迎春開跑　插畫家米工聯名活動掀收藏熱

陸男子被丟包「核磁共振機」內6小時　機器一直在轉「不敢動彈」

加油「多找錢」工讀生慌了　枋寮警迅速找到機車騎士化解誤會

美軍KC-135加油機5人生死不明　親伊朗民兵聲稱擊落

清明連假機位搶手！金門縣政府啟動機位需求調查　爭取加班機

桃園阿嬤迷途「徒步離家5公里」　暖警憑繳費單助平安返家

三寶媽慘死陳其邁怒撂重話！大執法才落幕又見毒駕　警方被打臉

全館88折！東森寵物中壢中央東店開幕　3/14滿千送紅包再抽大獎

亞洲最大木雕！嘉義南恩禪寺濟公換新衣　身披「五龍浮雕」戰袍

詹皓晴強勢晉級奧斯汀女網賽雙打4強　在對決梁恩碩上演台灣內戰

日籍大學生走進台南立人國小　14名師生交流帶孩子從校園看世界

【不請自來？】機車半夜撞告別式會場　2人滾進靈堂...網酸：急著去上香

地方熱門新聞

北區國稅局詳解　醫藥費扣除與保險給付規定

台南藝術博覽會開幕在即黃偉哲出席新藝獎頒獎典禮

歐都納熄燈大拍賣！飯店用品50元起

冒名失聯飛官發不實訊息　當事人找到了

植樹節種下永續新希望　新北攜產官學打造校園生態灌叢

路霸佔路可罰2400元　

百貨感謝祭迎春開跑　插畫家米工聯名活動掀收藏熱

植樹節送苗引排隊人潮　台中議員服務處逾400人領樹苗

台中路樹遭吹倒　路過自小客被刮傷

迎植樹節！　中原大學校園種杜鵑花

桃園微型創業獎勵開放申請　最高12萬

裕郡生技「小花蔓澤蘭萃取」奪SNQ國家品質獎

楊梅區永平里推動淨零生活　獲銀級認證肯定

智慧城市展登場台南打造AI機器人應用專區展現城市創新力

更多熱門

相關新聞

台南藝術博覽會開幕在即黃偉哲出席新藝獎頒獎典禮

台南藝術博覽會開幕在即黃偉哲出席新藝獎頒獎典禮

「ART TAINAN 2026台南藝術博覽會」將於3月13日至15日在台南晶英酒店登場，12日晚間於晶英酒店大成廳舉行「2026台南新藝獎頒獎典禮」，現場匯聚藝文界前輩、畫廊代表及藝術家，市長黃偉哲與文化局長黃雅玲親自頒發獎狀給新藝獎得主、策展團隊與合作畫廊，向長期投入藝術創作與推廣的藝文界人士致意。

智慧城市展登場台南打造AI機器人應用專區展現城市創新力

智慧城市展登場台南打造AI機器人應用專區展現城市創新力

康寧大學開發引關注台南藍營要求中央處理台糖土地並提完整藍圖

康寧大學開發引關注台南藍營要求中央處理台糖土地並提完整藍圖

台南「五心職場」徵選開跑邀企業打造友善職場文化

台南「五心職場」徵選開跑邀企業打造友善職場文化

日本自行車感恩環台團隊抵台南黃偉哲以美食迎賓

日本自行車感恩環台團隊抵台南黃偉哲以美食迎賓

關鍵字：

日籍大學生台南立人國小交流

讀者迴響

熱門新聞

好市多女搶貨「全都我的」遭肉搜炎上

E級名媛出軌「劉雨柔前夫」被抓包　傳下跪掌嘴求饒

LINE「免費新字體」美爆了！設定方法曝光

MissAV被封鎖一天又復活：感謝新北市

美國最貴航母「福特號」起火　2兵受傷

快訊／美軍KC-135加油機「伊拉克墜毀」

只是離家200m「1歲多嬰從此癱瘓」！醫嘆：直接壓垮脊髓

住一晚破萬「玩到11點才回飯店」　台人曝1句真心話

《中華一番》小當家真的參戰地府大賽！

Google地圖導入Gemini　對話就能找地點

「天然瘦瘦針」曝光！營養師點名5食物

保溫杯裝「4飲品」是在養細菌！2小時內沒喝完不妙了

出國注意！代購6類保健品恐觸法　最重罰200萬

汽車業務嗆豐田車主　被炎上停播

AV女優被酸　貼三上悠亞啦啦隊照反擊

更多

最夯影音

更多
林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」
冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

關稅海嘯又又又來了？　川普發動301調查　16國挫咧等　台灣順差數據斷檔領先　成頭號箭靶？

關稅海嘯又又又來了？　川普發動301調查　16國挫咧等　台灣順差數據斷檔領先　成頭號箭靶？

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面