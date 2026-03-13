　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

地下隧道排滿「飛彈、無人機」！伊朗威脅油價飆破200美元

▲▼地下隧道排滿「飛彈、無人機」！伊朗威脅：等著油價飆破200美元。（圖／翻攝X）

▲伊朗去年釋出的宣傳影片，如今再次獲得外媒關注。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

隨著中東衝突延燒，伊朗海軍在地下基地，藏有大量攻擊無人機與反艦飛彈的宣傳影片，再次獲得外媒關注。如今他們更威脅，若美國和以色列持續攻擊，將徹底封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），讓國際油價飆漲至每桶200美元。

宣傳影片被翻出　火力深藏地下

根據伊朗去年釋出的宣傳影片，軍方宣布建立地下海軍基地，在長長隧道中藏有大量海軍無人機、反艦飛彈與水雷，另外還有許多配備無人機發射器的攻擊快艇。

伊斯蘭革命衛隊（IRGC）發言人11日表示，所有與美國、以色列有關的船隻，一旦出現在波斯灣水域，都將成為攻擊目標。將領法達維（Fadavi）說，「我們擁有可從水下發射、秒速100公尺的飛彈，可能在未來幾天動用。」

伊朗威脅油價衝破200美元

《每日郵報》報導，這場衝突已持續13天，讓布蘭特原油價格再度突破每桶100美元，先前更一度逼近120美元。不過，伊朗持續揚言攻擊波斯灣油輪與商船，似乎堅持把油價推向歷史新高。

伊朗軍方發言人佐爾法加里（Ebrahim Zolfaqari）更表示，「準備好迎接每桶200美元的油價吧，因為油價取決於區域安全，而你們正是破壞區域安全的主要來源。」

石油中斷危機　業界領袖擔憂

全球最大石油出口商沙烏地阿美（Aramco）執行長納瑟（Amin Nasser）表示，雖然該公司目前仍能動用波斯灣以外的儲油設施滿足客戶需求，但這種做法並非長久之計。他形容，這場衝突是中東油氣產業迄今面臨的最大危機，「中斷時間持續越久，對全球經濟產生的衝擊就越嚴重。」

儘管美國總統川普日前承諾釋出戰略石油儲備，並且保證「石油價格會下跌，而且跌幅會超過我們以及任何人的想像」，但外界對於能源危機的擔憂依然未能真正消退。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
532 1 8366 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
伊朗第44波攻擊！　「大量飛彈」狂轟
快訊／陳傑憲傷勢報告出爐！
好貴的車禍！　保時捷911、凱燕撞一團
16艘商船遭襲！　全球陷史上最大石油斷供
掃光「好市多化妝台」不給人拿　女遭起底！她急關IG
快訊／面板大廠重挫跌停！　買盤搶進
錦榮認愛「智商140才女」！　昔2原因分手蔡依林
快訊／高雄大停水12hrs　影響48萬戶範圍一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

伊朗第44波攻擊「大量飛彈」狂轟　鎖定美基地、第五艦隊

超恐怖親戚！三寶媽在千層麵中下毒　「意圖害孕婦流產」

8死1失蹤！波斯灣2周16艘商船遭襲　全球陷史上最大石油斷供

地下隧道排滿「飛彈、無人機」！伊朗威脅油價飆破200美元

荷莫茲海峽為何重要？川普政府2原因誤判伊朗　補救措施曝光

醉男闖進保護區「放出6頭獅子」　遭圍攻爆血躲獅籠內求生

台灣入列！美國對60經濟體發動301調查　名單一次看

死亡通牒？納坦雅胡：不會幫伊朗新領袖買保險　推翻政權難關曝

美軍KC-135加油機5人生死不明　親伊朗民兵聲稱擊落

為何神隱？伊朗新領袖驚傳「截肢昏迷」　川普：某種形式活著

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

關稅海嘯又又又來了？　川普發動301調查　16國挫咧等　台灣順差數據斷檔領先　成頭號箭靶？

川普：美軍擊毀58艘伊朗艦艇！　會繼續作戰直到任務完成

金正恩女兒「開槍射擊」畫面曝光！　父女身穿同款皮衣外套

房市變天！七都房價反轉跌4.75%　買氣創10年新低

彰化食人菌群聚感染！1家8口「喉嚨像刀割」　醫提醒：致死率5成

伊朗第44波攻擊「大量飛彈」狂轟　鎖定美基地、第五艦隊

超恐怖親戚！三寶媽在千層麵中下毒　「意圖害孕婦流產」

8死1失蹤！波斯灣2周16艘商船遭襲　全球陷史上最大石油斷供

地下隧道排滿「飛彈、無人機」！伊朗威脅油價飆破200美元

荷莫茲海峽為何重要？川普政府2原因誤判伊朗　補救措施曝光

醉男闖進保護區「放出6頭獅子」　遭圍攻爆血躲獅籠內求生

台灣入列！美國對60經濟體發動301調查　名單一次看

死亡通牒？納坦雅胡：不會幫伊朗新領袖買保險　推翻政權難關曝

美軍KC-135加油機5人生死不明　親伊朗民兵聲稱擊落

為何神隱？伊朗新領袖驚傳「截肢昏迷」　川普：某種形式活著

花蓮和仁站調車「擦撞貨物列車」釀出軌　台鐵將調查懲處

男遺失無線耳機！桃園警聽音辨位　循聲迅速尋回

書包閃亮更安全　內埔警進崇文國中送反光條

中年男睡到臉發紫「血氧剩55%」險猝死　醫揭睡眠呼吸中止3警訊

陳傑憲傷勢報告出爐！左手食指遠端指骨骨折　預計4至6周恢復

追蹤手指骨裂！陳傑憲完成3項運動醫學檢查　上午離開高雄長庚

娜璉同款DIY彩妝盤必GET！全新店面升級拿應援小卡、草莓鑰匙扣

陳其邁訪美對話亞利桑那產官學界　串聯台美日半導體城市聯盟

風Luxury／LV貨車化身223萬座鐘　迷你行李箱藏上鍊鑰匙

求助導航變迷航！外送員墓仔埔刁車1hr嚇到腿軟　報警終脫困

池昌旭又把自己的簽名拿走！　粉絲笑翻：根本慣犯XD

國際熱門新聞

美國最貴航母「福特號」起火　2兵受傷

快訊／美軍KC-135加油機「伊拉克墜毀」

即／美宣布「暫授權」購買俄羅斯海上石油

日議員反對柯文哲入境　遭小草出征！發文回酸

公車投幣箱挖到寶　竟是2000多年古物

19歲少年買春爽完「不想付錢」！14刀砍死流鶯

川普談油價飆漲：美國會賺很多錢

杜拜淪鬼城「有錢人逃光」！伊朗狂轟

猛拉大象尾巴　她下秒被踩死

川普誤判　低估伊朗「封鎖荷莫茲海峽」決心

台積電ADR跌逾5％！　美伊戰爭拖累美股收挫739點

濟州航空空難又尋獲24塊遺骨　竟被棄置1年多

為何神隱？伊朗新領袖驚傳截肢昏迷

台女童澀谷被撞　澳最壯男人現場實測

更多熱門

相關新聞

川普政府2原因誤判伊朗　補救措施曝光

川普政府2原因誤判伊朗　補救措施曝光

伊朗軍事能力遭到美軍重創，海軍大型艦艇幾乎全滅，但仍持續放話封鎖荷莫茲海峽，並化整為零，使用大量武裝快艇佈署水雷，威脅航道安全，讓美軍頭痛。美媒爆料，政府高層人士坦言錯判情勢，低估伊朗封鎖海峽的決心，將擬定法案及行政命令穩住油價。

死亡通牒？納坦雅胡：不會幫伊朗新領袖買保險

死亡通牒？納坦雅胡：不會幫伊朗新領袖買保險

為何神隱？伊朗新領袖驚傳截肢昏迷

為何神隱？伊朗新領袖驚傳截肢昏迷

油價壓不住！　川普點名鮑爾：應立即降息

油價壓不住！　川普點名鮑爾：應立即降息

川普誤判　低估伊朗「封鎖荷莫茲海峽」決心

川普誤判　低估伊朗「封鎖荷莫茲海峽」決心

關鍵字：

伊朗荷莫茲海峽中東油價能源危機石油川普

讀者迴響

熱門新聞

好市多女搶貨「全都我的」遭肉搜炎上

紙袋真有單據！卓榮泰今秀赴日看球單據

E級名媛出軌「劉雨柔前夫」被抓包　傳下跪掌嘴求饒

LINE「免費新字體」美爆了！設定方法曝光

MissAV被封鎖一天又復活：感謝新北市

美國最貴航母「福特號」起火　2兵受傷

Google地圖導入Gemini　對話就能找地點

799玩具化妝台被爆搶　好市多：將盡快補貨

快訊／美軍KC-135加油機「伊拉克墜毀」

只是離家200m「1歲多嬰從此癱瘓」！醫嘆：直接壓垮脊髓

住一晚破萬「玩到11點才回飯店」　台人曝1句真心話

《中華一番》小當家真的參戰地府大賽！

「天然瘦瘦針」曝光！營養師點名5食物

出國注意！代購6類保健品恐觸法　最重罰200萬

AV女優被酸　貼三上悠亞啦啦隊照反擊

更多

最夯影音

更多
林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」
冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面