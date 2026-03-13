地下隧道排滿「飛彈、無人機」！伊朗威脅油價飆破200美元

▲伊朗去年釋出的宣傳影片，如今再次獲得外媒關注。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

隨著中東衝突延燒，伊朗海軍在地下基地，藏有大量攻擊無人機與反艦飛彈的宣傳影片，再次獲得外媒關注。如今他們更威脅，若美國和以色列持續攻擊，將徹底封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），讓國際油價飆漲至每桶200美元。

宣傳影片被翻出 火力深藏地下

根據伊朗去年釋出的宣傳影片，軍方宣布建立地下海軍基地，在長長隧道中藏有大量海軍無人機、反艦飛彈與水雷，另外還有許多配備無人機發射器的攻擊快艇。

伊斯蘭革命衛隊（IRGC）發言人11日表示，所有與美國、以色列有關的船隻，一旦出現在波斯灣水域，都將成為攻擊目標。將領法達維（Fadavi）說，「我們擁有可從水下發射、秒速100公尺的飛彈，可能在未來幾天動用。」

伊朗威脅油價衝破200美元

《每日郵報》報導，這場衝突已持續13天，讓布蘭特原油價格再度突破每桶100美元，先前更一度逼近120美元。不過，伊朗持續揚言攻擊波斯灣油輪與商船，似乎堅持把油價推向歷史新高。

伊朗軍方發言人佐爾法加里（Ebrahim Zolfaqari）更表示，「準備好迎接每桶200美元的油價吧，因為油價取決於區域安全，而你們正是破壞區域安全的主要來源。」

石油中斷危機 業界領袖擔憂

全球最大石油出口商沙烏地阿美（Aramco）執行長納瑟（Amin Nasser）表示，雖然該公司目前仍能動用波斯灣以外的儲油設施滿足客戶需求，但這種做法並非長久之計。他形容，這場衝突是中東油氣產業迄今面臨的最大危機，「中斷時間持續越久，對全球經濟產生的衝擊就越嚴重。」

儘管美國總統川普日前承諾釋出戰略石油儲備，並且保證「石油價格會下跌，而且跌幅會超過我們以及任何人的想像」，但外界對於能源危機的擔憂依然未能真正消退。