清明連假機位搶手！金門縣政府啟動機位需求調查　爭取加班機

▲清明連假機位搶手，金門縣政府啟動機位需求調查爭取加班機。（圖／金門縣政府提供）

記者鄭逢時／金門報導

清明節連續假期即將到來，為了協助鄉親能順利返鄉掃墓，金門縣政府已提前與交通部民用航空局協調台金航線運能。由於首波機位訂位結束後，部分熱門航線仍出現一票難求情形，縣府將將啟動未訂妥機位需求調查，作為後續爭取加開班機的重要依據。

金門縣府表示，今年清明連假期間返鄉人潮預期增加，台金空運需求明顯升高。第一波訂位作業完成後，仍有部分鄉親未能順利取得返鄉機位，因此縣府將啟動調查相關機位需求，作為協調民航局及航空公司評估加班機或調整運能的依據，以提升航班供給，協助鄉親順利返鄉。

此次未訂妥機位需求調查將於3月16日至3月19日受理，共計4天，主要針對台北、台中、台南、高雄及嘉義等台金五條航線進行統計。民眾可透過網路系統填寫需求資料，或於上班時間致電縣府縣民服務中心，由專人協助登錄資訊，供後續整體運能評估使用。

金門縣府說明，待調查作業結束後，將立即彙整鄉親需求，並向民航局及各航空公司反映，爭取適度增加班次或調整運力，以滿足清明節期間的返鄉交通需求。

此外，金門縣府也提醒民眾，清明連假航空管制期間為4月2日至7日，為確保空運資源有效運用，管制期間的訂位機票將註明「限當日有效」、「須於航班起飛前完成退票」及「逾期作廢」等規定，避免重複訂位影響其他旅客權益。實際航班與訂位資訊仍以各航空公司公布為準。