不知父親已過世仍徒步尋父　屏東警暖心護送63歲男返家

▲屏東警分局員警載張男返家。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市一名63歲張姓男子日前拄著助行器在派出所前徘徊，神情慌張，並表示要徒步前往屏東車站尋找父親，卻不知父親早已過世。屏東警分局建國派出所員警發現後主動關懷，將老翁帶入所內休息並提供飲水安撫情緒，經耐心查證身分後聯繫上家屬，確認他患有失智症，警方隨後以巡邏車護送返家，讓家屬很感激。

屏東警分局建國派出所警員陳冠霖日前擔服值班勤務時，發現一名63歲男子翁拄著助行器在派出所前來回徘徊，神情顯得相當慌張。當時天氣炎熱，陳員擔心他身體狀況，立即主動上前關心，發現他疑似失智迷途，不僅行動緩慢，說話也語焉不詳，無法清楚說出身分資料。

員警隨即將他攙扶進派出所內休息安置，並提供飲水讓其稍作休息、安撫情緒。經耐心詢問後得知，63歲張姓男子表示自己要徒步前往屏東車站尋找父親，並在紙上寫下幾個模糊字樣作為線索。

警方依據老翁提供的零碎資訊進行排列比對，僅花不到3分鐘便透過警政系統確認其身分，並順利聯繫上他的的兄長。其兄長表示，張男目前獨居且患有失智症，而其父親早已過世，平時偶爾會拄著助行器外出散步。

考量他長時間在外行走，體力可能無法負荷，警員鄞合翊與實務生薛琪樺遂以巡邏車將老翁護送返家，讓其得以安心休息。家屬對警方主動關懷與熱心協助表達由衷感謝。

警方也提醒民眾，家中若有年長者或需照護的家人，應多加關懷與陪伴，外出時盡量有人陪同，亦可向屏東縣政府社會處申請愛心手鍊，或讓長者配戴可辨識身分的手環或項鍊，以防走失。若民眾在外發現疑似迷途長者，也可立即向警方求助，共同守護長者安全。