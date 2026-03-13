桃園阿嬤迷途「徒步離家5公里」　暖警憑繳費單助平安返家

▲警方憑迷途婦人口袋內的繳費單據，查出姓名和住址。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市82歲陳姓婦人獨自外出散步時，竟一路從平鎮區住家走到約5公里外的龍潭區，警方獲報迅速趕到現場，並從老婦口袋中發現一張繳費單據，順利確認身分，最終平安將陳婦送返住處。

▲將陳婦送返住處。（圖／龍潭警分局提供）

龍潭警分局中興派出所警員劉立夫、王清正12日下午執勤時接獲民眾通報，指稱一名老婦長時間在路邊徘徊，疑似迷途。2人立即趕赴現場查看，只見婦人坐在路旁神情疲憊、精神萎靡，言語表達不甚清楚，疑似記憶力退化，無法說明自己的身分與住處。

劉員先耐心安撫婦人情緒，並檢查其身上有無受傷，隨後警方仔細查看其隨身物品，希望能找到相關身分證件，然而除了一把雨傘與一台四輪菜籃車外，並未攜帶任何證件資料。正當警方持續思考如何查明身分時，眼尖劉員發現她口袋露出一小截白紙，取出後仔細查看，發現竟是一張婦人名下機車強制保險繳費單據，上面清楚記載著她的姓名與住址。警方隨即依據資料將她護送返家。

龍潭警分局長施宇峰提醒，家中若有年長者或需要特別照護的成員，家屬應多加關懷與陪伴，並盡量避免讓其單獨外出。亦可向社會局申請安心手鍊，或讓長者配戴留有聯絡資訊的飾品與衣物，以利走失時能在第一時間確認身分，協助儘速平安返家。