新北市政府「封鎖MissAV網站」原因曝：民眾申訴性影像被流出

盜版成人影音網站「MissAV」11日網站突然無法開啟，畫面顯示「此網域已遭新北市政府封鎖」。不過封鎖不到一天，MissAV隨即公布新的網域並重新上線，網站上還留言寫道「感謝新北市，所有台灣AV免廣告」。對此，新北市政府回應，此次封鎖是因接獲通報，有民眾申訴自己的性影像遭未經同意散布。

新北市政府表示，此次封鎖是因接獲衛福部性影像處理中心通報，有民眾申訴自己的性影像遭未經同意散布。市府依據《刑法》第319條之3及《性侵害犯罪防治法》第13條規定，要求網站在72小時內移除相關影像內容，但網站並未依期限處理，因此通知相關單位限制連線，並停止該網域的解析，以阻止使用者繼續存取。

有網友在PTT發文，寫信詢問新北市政府封鎖原因，收到回覆後，實際到網站查看、多次翻找，「根本沒那種台灣外流影片」，對封鎖原因感到困惑。他猜測背後原因，「是不是哪個台灣女優退役跑去檢舉的？或是台灣片商根本沒授權直接上架，有沒有瓜？」

貼文曝光，網友紛紛留言，「去問missav還比較快吧」、「早就被人存到硬碟去了，為這原因封鎖有夠蠢的」、「詐騙抓不到啦，鎖這個倒是很快」。

有老司機留言，「ThisAV被併後網址變MissAV，從MissAV找不到ThisAV的片，但可以連上去，ThisAV很多偷拍，可能是這裡的問題」、「MissAV我很熟，裡面只有一區有中國直播主的色情自拍，難道台灣人也去經營色情直播？影片播出沒付錢亂生氣？」

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

移除下架性影像，洽性影像處理中心。

終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。