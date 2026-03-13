荷莫茲海峽為何重要？川普政府2原因誤判伊朗　補救措施曝光

▲荷莫茲海峽附近的波斯灣海域。（圖／路透）

伊朗軍事能力遭到美軍重創，海軍大型艦艇幾乎全滅，但仍持續放話封鎖荷莫茲海峽，並化整為零，使用大量武裝快艇佈署水雷，威脅航道安全，讓美軍頭痛。美媒爆料，政府高層人士坦言錯判情勢，低估伊朗封鎖海峽的決心，將擬定辦法來穩住油價。

▲荷莫茲海峽為何重要？（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

荷莫茲海峽為何重要？

一、全球油氣的「大水龍頭」 掌控全世界最驚人的能源流量

荷莫茲海峽是波斯灣油氣要出海的最關鍵通道，平均每天約有 2,000萬桶原油與油品通過，約占全球海運石油貿易約25%。天然氣方面，經此處運出的液化天然氣約占全球貿易19％，而且卡達、阿聯的液化天然氣出口約9成以上都得走這條路。

二、替代路線不足 繞路恐仍日缺1400萬桶油

很多人以為「被封就繞路」，但能繞的量其實有限。國際能源總署（IEA）估算，就算把沙烏地、阿聯等國能用的管線、港口都算進去，最多也只能替代每天約350萬～550萬桶的輸油能力。

換句話說，平常每天約2,000萬桶在走的路，一旦嚴重受阻，就算能繞一部分，市場仍可能面臨每天1,400～1,600萬桶的缺口壓力，油價、運費會很快反映。

三、亞洲國家的「生命線」

通過海峽的石油有約8成是送往亞洲；美國能源資訊署（EIA）也估算，2024年經海峽運出的原油與凝析油約84％、液化天然氣約83％流向亞洲市場。

所以只要海峽受影響，最先承受價格震盪的往往就是亞洲，即便台灣能源並不只仰賴中東，但也躲不開全球油價與運費的連動。

四、戰略「咽喉」太窄 「不必封鎖也能讓船不敢走」

荷莫茲海峽最麻煩的是：它不只重要，還很好被威脅。為了避免碰撞，船舶要走交通分離制航道，雙向航道各約 2英里（約3.2公里），中間還有分隔帶；而且航道緊貼伊朗沿岸。

在這種地形下，無人機、快艇、水雷等低成本襲擾，都能極大威脅價值高昂的商業油輪。即便伊朗不一定能全面封鎖，但考慮到戰爭險保費、運費與不確定性升高，市場也會主動避免，常見做法就是停航或改道，導致航運大幅受阻。

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

川普團隊錯判情勢原因

一、過度樂觀：沒料到伊朗會封鎖

CNN引述知情人士透露，川普政府高層官員研判，封鎖海峽對伊朗的傷害更甚於美國，加上伊朗去年夏天在核設施受襲後僅發出空洞威脅，並無實質行動。

由於全球石油與液化天然氣供應充足，美國產油量也正值巔峰，加上對委內瑞拉局勢、新產能擴張過於樂觀，忽視了全球性的下行風險。

二、無視部會預警分析

儘管在行動開始前的會議中，能源部與財政部的官員皆有出席，但過去被視為決策核心的部會預算分析與預測報告，卻在這次決策過程中僅被視為次要考量。

事實上，財政部長貝森特（Scott Bessent）與能源部長萊特（Chris Wright）是規劃與執行階段的關鍵人物，本欲探討伊朗封鎖海峽可能帶來的連鎖衝擊，但川普傾向依賴核心顧問小圈子進行決策。

▲美國政府四大補救措施。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

四大補救措施

一、擬豁免瓊斯法案 放寬美國航運限制

白宮向CNN證實，為了緩解汽油價格飆升，白宮正在考慮暫時豁免具有百年歷史的《瓊斯法案》（Jones Act），讓關鍵能源與農產品能更自由地流向美國港口。

《瓊斯法案》是美國1920年通過的法案，規定在美國港口間運輸的貨物必須由「美國製造、懸掛美國國旗、且由美國公民持股與操作」的船隻承運，旨在保護美國航運與造船業。

二、國際能源總署（IEA）宣布，32成員國將釋出總計4億桶石油戰略儲備。

三、研議行政措施，減輕汽油生產商的監管負擔。

四、「暫時授權」購買俄羅斯海上石油

財政部長貝森特證實，這是一項「針對性強且屬短期性質的措施」，不會為俄羅斯政府提供「顯著的財務收益」，適用的對象僅限於目前已經在運輸途中的石油，寬限期持續至4月11日凌晨12時01分為止，逾期則不再允許相關交易。

