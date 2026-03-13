三寶媽慘死陳其邁怒撂重話！大執法才落幕又見毒駕　警方被打臉

▲吳姓男子涉嫌毒駕自撞 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄日前才發生三寶媽遭毒駕撞死的悲劇，引發社會震怒，市長陳其邁當時說重話表示，毒駕不是意外，而是對公共安全極度不負責任的行為，社會絕對不能容忍，並要求警方全力蒐證釐清責任。高雄市警察局也隨即規劃連續3天「毒駕、酒駕大執法」，只是專案才剛落幕，13日凌晨高雄又傳出毒駕事故。

13日凌晨3時40分接獲報案，大寮區和發路發生交通事故，警方到場後發現一輛自小客車自撞停放在路邊的兩輛自小客車以及一處鐵捲門。警方調查，21歲吳姓男子駕駛自小客車行經該路段時，突然失控撞擊路邊車輛，巨大撞擊聲驚動附近住戶。事故造成吳男左腳擦傷，所幸沒有生命危險。

▲吳姓男子涉嫌毒駕自撞 ，警方從他身上找到依托咪酯煙彈。（圖／記者吳奕靖攝）

不過在吳男身上查獲依托咪酯煙彈，毒品快篩呈陽性反應，確認是毒駕釀禍。警方依毒品危害防制條例移送偵辦，同時依公共危險罪嫌送辦，並依道路交通管理處罰條例開單舉發，處新台幣3萬元以上、12萬元以下罰鍰，車輛當場移置保管，並吊扣駕駛執照1年至2年。

值得注意的是，高雄市長陳其邁在三寶媽被毒駕撞死之後，特別在臉書強調針對這起涉嫌毒駕導致民眾不幸喪生的案件，他感到非常痛心，並向死者家屬表達最深的哀悼。他已要求警方全力蒐證，並配合檢察官偵辦，務必釐清相關責任，還給家屬一個公道。同時表示，現行對毒駕致死案件的法律責任，與社會民意的期待仍存在落差。他認為立法院應蒐集社會各界意見，檢討相關刑責與制度，讓法律真正能有效遏止毒駕行為。

▲高雄市9日到11日舉辦防治毒（酒）駕大執法 。（圖／記者吳奕靖攝）

就在陳其邁講出重話之後，高雄市警察局也隨即宣布，於3月9日至11日動員全市17個分局、336人次警力展開「取締毒駕、酒駕大執法」。警方當時強調，將鎖定毒駕熱點與熱時加強取締，以高密度見警率與高強度執法壓制毒駕行為。高雄市警局交通警察大隊表示，9日首日執行成效共取締15件，其中毒駕2件、酒駕13件。

只是沒想到，大執法專案才剛落幕兩天，高雄街頭又發生毒駕肇事事故。所幸這起事故僅造成駕駛本人受傷，並未波及其他無辜用路人。