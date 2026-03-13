　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

三寶媽慘死陳其邁怒撂重話！大執法才落幕又見毒駕　警方被打臉

▲吳姓男子涉嫌毒駕自撞 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲吳姓男子涉嫌毒駕自撞 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄日前才發生三寶媽遭毒駕撞死的悲劇，引發社會震怒，市長陳其邁當時說重話表示，毒駕不是意外，而是對公共安全極度不負責任的行為，社會絕對不能容忍，並要求警方全力蒐證釐清責任。高雄市警察局也隨即規劃連續3天「毒駕、酒駕大執法」，只是專案才剛落幕，13日凌晨高雄又傳出毒駕事故。

13日凌晨3時40分接獲報案，大寮區和發路發生交通事故，警方到場後發現一輛自小客車自撞停放在路邊的兩輛自小客車以及一處鐵捲門。警方調查，21歲吳姓男子駕駛自小客車行經該路段時，突然失控撞擊路邊車輛，巨大撞擊聲驚動附近住戶。事故造成吳男左腳擦傷，所幸沒有生命危險。

▲吳姓男子涉嫌毒駕自撞 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲吳姓男子涉嫌毒駕自撞 ，警方從他身上找到依托咪酯煙彈。（圖／記者吳奕靖攝）

不過在吳男身上查獲依托咪酯煙彈，毒品快篩呈陽性反應，確認是毒駕釀禍。警方依毒品危害防制條例移送偵辦，同時依公共危險罪嫌送辦，並依道路交通管理處罰條例開單舉發，處新台幣3萬元以上、12萬元以下罰鍰，車輛當場移置保管，並吊扣駕駛執照1年至2年。

值得注意的是，高雄市長陳其邁在三寶媽被毒駕撞死之後，特別在臉書強調針對這起涉嫌毒駕導致民眾不幸喪生的案件，他感到非常痛心，並向死者家屬表達最深的哀悼。他已要求警方全力蒐證，並配合檢察官偵辦，務必釐清相關責任，還給家屬一個公道。同時表示，現行對毒駕致死案件的法律責任，與社會民意的期待仍存在落差。他認為立法院應蒐集社會各界意見，檢討相關刑責與制度，讓法律真正能有效遏止毒駕行為。

▲吳姓男子涉嫌毒駕自撞 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市9日到11日舉辦防治毒（酒）駕大執法 。（圖／記者吳奕靖攝）

就在陳其邁講出重話之後，高雄市警察局也隨即宣布，於3月9日至11日動員全市17個分局、336人次警力展開「取締毒駕、酒駕大執法」。警方當時強調，將鎖定毒駕熱點與熱時加強取締，以高密度見警率與高強度執法壓制毒駕行為。高雄市警局交通警察大隊表示，9日首日執行成效共取締15件，其中毒駕2件、酒駕13件。

只是沒想到，大執法專案才剛落幕兩天，高雄街頭又發生毒駕肇事事故。所幸這起事故僅造成駕駛本人受傷，並未波及其他無辜用路人。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
532 1 8366 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
伊朗第44波攻擊！　「大量飛彈」狂轟
快訊／陳傑憲傷勢報告出爐！
好貴的車禍！　保時捷911、凱燕撞一團
16艘商船遭襲！　全球陷史上最大石油斷供
掃光「好市多化妝台」不給人拿　女遭起底！她急關IG
快訊／面板大廠重挫跌停！　買盤搶進
錦榮認愛「智商140才女」！　昔2原因分手蔡依林

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

求助導航變迷航！外送員墓仔埔刁車1hr嚇到腿軟　報警終脫困

好貴的車禍！保時捷911、凱燕撞一團　台74線2車禍8車碰撞

杜告犬被瘋狂鞭打慘叫失蹤！飼主重罰3萬　懸賞30萬還沒找到

快訊／新北土城汽車旅館起火　空房突竄火！客人驚慌逃出

取款車手露餡一路狂奔！體力不支躲入公寓樓梯間　狼狽遭逮

調查官淪取簿手超派！怒問詐團：為何警察打來　被害名單竟見記者

嘉義長髮女肉身佔位！白賓士強硬停入　見警掏鈔票：違規就快開單

國安局官員超扯！大陸求職網「填情報工作經歷」　洩密罪判4年

快訊／貢寮保安宫前火燒車！濃煙狂竄「整台燒成廢鐵」　駕駛急逃

無照少年猴闖紅燈「一路逆衝狂竄」　倒地骨折哀號車子飛進騎樓

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

關稅海嘯又又又來了？　川普發動301調查　16國挫咧等　台灣順差數據斷檔領先　成頭號箭靶？

川普：美軍擊毀58艘伊朗艦艇！　會繼續作戰直到任務完成

金正恩女兒「開槍射擊」畫面曝光！　父女身穿同款皮衣外套

房市變天！七都房價反轉跌4.75%　買氣創10年新低

彰化食人菌群聚感染！1家8口「喉嚨像刀割」　醫提醒：致死率5成

求助導航變迷航！外送員墓仔埔刁車1hr嚇到腿軟　報警終脫困

好貴的車禍！保時捷911、凱燕撞一團　台74線2車禍8車碰撞

杜告犬被瘋狂鞭打慘叫失蹤！飼主重罰3萬　懸賞30萬還沒找到

快訊／新北土城汽車旅館起火　空房突竄火！客人驚慌逃出

取款車手露餡一路狂奔！體力不支躲入公寓樓梯間　狼狽遭逮

調查官淪取簿手超派！怒問詐團：為何警察打來　被害名單竟見記者

嘉義長髮女肉身佔位！白賓士強硬停入　見警掏鈔票：違規就快開單

國安局官員超扯！大陸求職網「填情報工作經歷」　洩密罪判4年

快訊／貢寮保安宫前火燒車！濃煙狂竄「整台燒成廢鐵」　駕駛急逃

無照少年猴闖紅燈「一路逆衝狂竄」　倒地骨折哀號車子飛進騎樓

包機赴日遭酸沒錢撤僑　卓榮泰：包機撤僑邀在野立委同行敢不敢？

沒在怕！遭黨內圍剿仍上節目開轟　蕭敬嚴：藍支持者不喜歡互打

別被折扣洗腦！5招買對不買廢小技巧　守住荷包與地球

「不倒翁小姐姐」告別大唐不夜城　結束7年「搖晃」生涯轉戰自媒體

買房主力變了！女性購屋占比連5年升　3都「女主人」過半

花蓮和仁站調車「擦撞貨物列車」釀出軌　台鐵將調查懲處

男遺失無線耳機！桃園警聽音辨位　循聲迅速尋回

書包閃亮更安全　內埔警進崇文國中送反光條

男睡到臉發紫「血氧剩55%」險猝死　醫揭睡眠呼吸中止3警訊

陳傑憲傷勢報告出爐！左手食指遠端指骨骨折　預計4至6周恢復

李多慧模仿台灣人住飯店　先敲三下：不好意思～

社會熱門新聞

MissAV被封鎖一天又復活：感謝新北市

即／19歲男面交變搶劫　失手逃台中

即／新北三重「工人10樓墜落」！　爆頭送醫搶救亡

男模會館衝流量！「5阿志頭」街頭跳洗腦舞

柯文哲布條遭噴王八！台中男深夜落網

老司機狂讚！六合夜市旁SPA店被抄了

即／高雄公寓晚間竄火！1樓全面燃燒

見3次面就帶回家…桃園女慘遭抱上床性侵！崩潰：他沒戴保險套

淫魔集團偷拍上廁所　民事判賠一女20萬

員工陳屍冰箱！　文山區知名餐廳今恢復營業

「幣竟」助詐洗錢1.5億　虛幣女神求刑12年

台74線保時捷911跑車、凱燕撞一團

加入張忠謀讀書會？熱心男捐200萬被騙

獨／台中某大學「英國副教授」陳屍住處

更多熱門

相關新聞

男模會館衝流量！「5阿志頭」街頭跳洗腦舞

男模會館衝流量！「5阿志頭」街頭跳洗腦舞

高雄一家男模館為了吸引流量，派出5名頂著相同「阿志頭」的男公關，在馬路上跳洗腦嘻哈歌曲，影片上傳後迅速引發熱議，至今超過400萬人次觀看，但卻被網友留下不少毒蛇評論，直言「這種吃我水果我會提告」。警方表示，在馬路上拍攝、跳舞已干擾行車秩序，可依《道路交通管理處罰條例》開罰500元。

即／陳傑憲現身高雄長庚追蹤骨裂

即／陳傑憲現身高雄長庚追蹤骨裂

毒駕才奪三寶媽命　高雄再逮男「吸喪屍煙彈」自撞

毒駕才奪三寶媽命　高雄再逮男「吸喪屍煙彈」自撞

半導體產業夯！陽交大高雄校區碩班百人搶

半導體產業夯！陽交大高雄校區碩班百人搶

基隆車禍　小客車飛起橫掃3車撞民宅3傷

基隆車禍　小客車飛起橫掃3車撞民宅3傷

關鍵字：

高雄毒駕交通事故陳其邁警方執法

讀者迴響

熱門新聞

好市多女搶貨「全都我的」遭肉搜炎上

紙袋真有單據！卓榮泰今秀赴日看球單據

E級名媛出軌「劉雨柔前夫」被抓包　傳下跪掌嘴求饒

LINE「免費新字體」美爆了！設定方法曝光

MissAV被封鎖一天又復活：感謝新北市

美國最貴航母「福特號」起火　2兵受傷

Google地圖導入Gemini　對話就能找地點

799玩具化妝台被爆搶　好市多：將盡快補貨

快訊／美軍KC-135加油機「伊拉克墜毀」

只是離家200m「1歲多嬰從此癱瘓」！醫嘆：直接壓垮脊髓

住一晚破萬「玩到11點才回飯店」　台人曝1句真心話

《中華一番》小當家真的參戰地府大賽！

「天然瘦瘦針」曝光！營養師點名5食物

出國注意！代購6類保健品恐觸法　最重罰200萬

AV女優被酸　貼三上悠亞啦啦隊照反擊

更多

最夯影音

更多
林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」
冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面