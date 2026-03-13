　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸男子被丟包「核磁共振機」內6小時　機器一直在轉「不敢動彈」

▲唐姓男子被丟包在核磁共振機內6小時。（圖／翻攝封面新聞）

▲唐姓男子被丟包在核磁共振機內6小時。（圖／翻攝封面新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

湖北武漢一名唐姓男子日前在醫院接受核磁共振（MRI）檢查時，疑因醫護疏失被「丟包」在機器上長達6小時，期間無人回應求助，直至清晨時，清潔人員進入檢查室打掃時才被發現並協助脫困。涉事醫院事後表示，相關醫師與同事已被停職，院方也已向當事人致歉並建議當事人提起告訴。

《魯中晨報》報導，「怎麼還沒做完？」；「有沒有人？」；「醫生在不在？」；「有人在機器上啊！」……2月26日，被困在核磁共振機器上的唐先生，斷斷續續喊了6小時，直到清晨保潔員發現，他才脫困。

唐先生因頸部疼痛預約核磁共振檢查，2月25日晚間10時許到華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院漢口院區報到，2月26日凌晨0時左右進入2號檢查室接受檢查。醫師固定其頭部並戴上面罩後離開，唐先生的手機則放在檢查室窗台旁桌上。

▲唐姓男子被丟包在核磁共振機內6小時。（圖／翻攝封面新聞）

唐先生表示，原本以為檢查約半小時即可完成，但躺在機器上後一直無人回應，多次呼喊「怎麼還沒做完」；「醫生在不在」，但始終沒有得到回應。由於聽到機器仍在運轉聲，唐先生不敢自行解開固定裝置，只能間歇呼喊求助。

直至清晨6時左右，保潔員進入檢查室打掃時發現異狀，隨即通知保安與醫護人員，唐先生才被鬆開固定裝置離開機器。

唐先生表示，妻子因長時間聯絡不上他而趕到醫院並報警，但院方查詢就診紀錄時顯示，其檢查已在凌晨0時10分完成，直到唐先生脫困並取回手機後，家人才知道他一直被困在檢查室內。

對此，負責診療的醫師表示，當時在將唐先生固定於機器上後因有其他工作需處理而離開，並在系統中登記檢查已完成，有口頭告知同事患者仍在機器上，但同事未再確認設備內是否仍有病患，「自己與同事均需負責，目前兩人已被停職，科室也已進行整改。」

該醫師指出，核磁共振檢查通常約20分鐘即可完成，但設備一般保持運轉狀態，因此，即使未檢查時仍會發出聲響。

武漢另一家三甲醫院放射科主任表示，核磁共振設備需維持超導磁體低溫與穩定磁場，檢查過程中通常不會隨意關機，且磁共振並不產生電離輻射，不會像X光或CT那樣造成累積性輻射傷害，目前也沒有證據顯示該檢查會對人體健康造成影響。

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」
冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

